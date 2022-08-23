Канада расширила санкции против России

На 181-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 23 августа (время московское).

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Входящие в Евросоюз и граничащие с Россией Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия могут запретить въезд на свою территорию российским туристам, если ЕС не примет единого решения об ограничениях в этой связи, заявил литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис. "Я разговаривал с министрами из всех этих стран… Я не вижу больших политических разногласий", - сообщил он журналистам в Вильнюсе, добавив, что региональный визовый запрет он намерен обсудить с коллегами из четырех стран в рамках Совета ЕС 29 августа.

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В оккупированном Донецке в результате обстрела центра города 23 августа погибли три мирных жителя, пишет РИА "Новости" со ссылкой на "мэра" Алексея Кулемзина. Ранее он сообщил в своем Telegram-канале о двух погибших и шести пострадавших. Как пишет ТАСС, под обстрелом со стороны ВСУ оказалось здание "администрации" главы самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Дениса Пушилина, отель, где останавливаются журналисты, торговый центр, жилой дом и другие строения. Представительство "ДНР" в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило агентству, что обстрел велся из американских РСЗО HIMARS и орудий НАТО.

Канада ввела новые санкции против России

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Власти Канады объявили о расширении санкций против РФ. Как заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо, выступая на онлайн-саммите "Крымская платформа", в санкционные списки внесут еще 62 российских физических лица и одно предприятие оборонного сектора, которые причастны к войне России против Украины.

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За 22 дня с начала работы "зернового коридора" из украинских морских портов вышли 33 корабля, на борту которых совокупно было 719 549 тонн агропродукции, сообщило министерство аграрной политики и продовольствия Украины. Еще 18 судов грузятся и ожидают очереди на выезд. Как отметил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире национального телемарафона, если в июле было экспортировано 3 млн тонн агропродукции, то за 15 дней августа - уже 2 млн тонн. "То есть должны выйти минимум на 4 млн тонн экспорта в августе, а это плюс 250-300 млн долларов валютной выручки только за месяц", - приводятся слова Высоцкого в сообщении.

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В Германию с начала вторжения России в Украину прибыли - по крайней мере, временно, - 967 546 беженцев от войны, в том числе 351 061 ребенок. Подавляющее большинство из них, как сообщило министерство внутренних дел ФРГ по состоянию на 21 августа, - украинские граждане. "Многие в нашем обществе вышли за рамки своих возможностей, чтобы помочь беженцам. Это гуманитарный подвиг, который демонстрирует большую солидарность с Украиной", - отметила глава МВД Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser).

Президент Германии поздравил Украину с Днем независимости

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Франк-Вальтер Штайнмайер (фото из архива) Фото: Lino Mirgeler/dpa/picture alliance

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) от имени немецкого народа поздравил президента Владимира Зеленского с Днем независимости Украины, который отмечается в стране ежегодно 24 августа. "Сегодня Украина вынуждена бороться за свое выживание как свободное и демократическое государство в войне, навязанной ей в результате нападения, нарушающего международное право", - говорится в поздравлении , опубликованном на сайте главы германского государства. "Я восхищен мужеством и решимостью, с которыми Вы, вооруженные силы и все население страны противостоите жестокой агрессивной войне России. Вы не позволите отнять у Вас Вашу страну, Вашу жизнь, Вашу свободу", - подчеркнул Штайнмайер, добавив, что Германия и Европа стоят на стороне Украины. Свое поздравление президент ФРГ завершил словами "Слава Украине!".

Хроника событий 23 августа 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 22 августа 14.00 - 23.59 >>>

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