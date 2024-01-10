Канада предоставила гражданство россиянке, осужденной в РФ

Власти Канады предоставили гражданство россиянке Марии Карташёвой, которой ранее отказали в этом из-за уголовного дела о "фейках" о российской армии, возбужденного против девушки в РФ. Церемония приема Карташёвой в гражданство состоялась во вторник, 9 января, сообщил канадский телеканал CBC.

Министр по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства Марк Миллер опубликовал в соцсети X пост о деле Карташёвой, сообщив о предложении ей стать гражданкой Канады и об отсутствии угрозы депортации. Он подчеркнул, что закрепленные в процедуре предоставления гражданства Канады правила, касающиеся необходимости доказать отсутствие уголовного преследования, предназначены для поимки преступников, а не подавления и наказания не совершавших правонарушений политических диссидентов.

Отказ в гражданстве из-за уголовного дела в РФ

Мария Карташёва живет в Оттаве с 2019 года. О том, что власти Канады отказали ей в гражданстве из-за возбужденного против нее на родине уголовного дела по статье о "фейках" об армии РФ, стало известно несколько дней назад. В марте 2022 года девушка разместила в соцсетях пост об убийствах мирных жителей в украинской Буче, который и стал поводом для уголовного преследования в России. В ноябре 2023 года Басманный районный суд Москвы заочно приговорил ее к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в распространении "фейков" об армии РФ.

Мария Карташёва уведомила канадское министерство по делам иммиграции, беженцев и гражданства об открытом уголовном деле в России и в мае 2023-го предоставила ведомству переведенные судебные документы, написала газета Toronto Sun. Через несколько дней министерство вручило ей приглашение на церемонию получения гражданства, но пройти церемонию Карташёвой не удалось. На собеседовании, предваряющем принесение присяги, будущих граждан спрашивали, предъявляли ли кому-либо из них уголовное обвинение. Этот вопрос входит в перечень стандартных. Девушка объяснила свою ситуацию, однако чиновник не позволил ей продолжить церемонию.

Из канадских иммиграционных правил следует, что заявление лица о принятии в гражданство может быть признано недействительным или отклонено, если заявителю предъявлено обвинение в преступлении в другой стране, а инкриминируемое ему деяние является основанием для уголовного преследования в соответствии с Уголовным кодексом Канады, отмечает телеканал CBC. "Исходя из доступной мне в настоящее время информации, на вас, по-видимому, могут распространяться запреты в соответствии с законом о гражданстве", - приводит CBC выдержку из адресованного Марии Карташёвой письма представителя канадского министерства.

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