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Калининград взят в тиски: в Литве готовятся к экономической войне с Россией. DW Новости (12.07.22)

Проблема транзита грузов в Калиниградскую область по территории Литвы не стала меньше, а лишь усиливается. Очередной запрет вступил в силу 11 июля на группу товаров, включающую спирт и цемент. Кремлевская пропаганда подает эти меры как единоличное решение Вильнюса, хотя литовские власти формально лишь внедряют санкции, утвержденные всем Евросоюзом. Выдержит ли экономика Литвы "жесткие" контрмеры?