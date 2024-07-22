Самые смелые женщины Германии. Кто они?

В Берлине проходит выставка о женщинах, активно сопротивлявшихся гитлеровскому режиму. Эта тема стала в Германии предметом исследований лишь в последнее время.

На Адольфа Гитлера (Adolf Hitler) было совершено множество покушений, но все они оказались неудачными. Самым известным стал заговор, вошедший в историю как операция "Валькирия". В подготовке и осуществлении было задействовано несколько десятков человек - участников гражданского и военного сопротивления нацистской диктатуре. Прежде всего это были офицеры вермахта, которые хотели убить Гитлера и свергнуть режим национал-социалистов.

Одним из главных действующих лиц был граф Клаус Шенк фон Штауффенберг (Claus Schenk von Stauffenberg). Именно этот полковник 20 июля 1944 года пронес в своем портфеле взрывное устройство в ставку "Волчье логово", где проходило совещание с участием "фюрера". В результате взрыва четыре человека были убиты, многие получили ранения, однако сам Гитлер практически не пострадал. После неудавшегося покушения были арестованы десятки подозреваемых, многие из них были казнены или доведены до самоубийства. Сам граф фон Штауффенберг и еще три высокопоставленных офицера были расстреляны уже через несколько часов.

Кроме высших чинов вермахта в заговоре участвовали и женщины. В их числе - Эрика фон Тресков (Erika von Tresckow), жена генерал-майора Хеннинга фон Тресков (Henning von Treskow), одного из ключевых организаторов этого и других покушений на Гитлера. Эрика знала о планах заговорщиков с апреля 1943 года. В ее задачи входило передавать сообщения для координации действий военных и гражданских групп Сопротивления и перепечатывать на пишущей машинке копии приказов, связанных с операцией "Валькирия".

Она тоже была арестована гестапо, но на допросах делала вид, будто ничего не знала, и была освобождена через несколько месяцев. Ее супруг на следующий день после провала операции подорвал себя ручной гранатой.

Женское сопротивление

В целом, как отмечают историки, женское сопротивление национал-социализму было разнообразным и смелым. Тем не менее многие десятилетия после окончания Второй мировой войны немецкая общественность почти не обращала внимания на эту тему. Восполнить пробел должна выставка "Женщины в сопротивлении национал-социализму" , которая открылась в июле в Мемориальном центре немецкого Сопротивления в Берлине и продлится до 3 ноября 2024 года.

На выставке в Берлине представлены истории более 250 активисток Фото: Gedenkstätte Deutscher Widerstand

В 2019 году бундестаг признал мужество и достижения женщин в борьбе против нацистского режима, а также решил поддержать проект Фонда Мемориального центра немецкого Сопротивления по дальнейшему исследованию этой темы и организацию выставки. Эрика фон Тресков - лишь одна из около 260 женщин, чьи истории представлены на открывшейся экспозиции и на сопровождающем выставку сайте , содержание которого постоянно пополняется.

По словам профессора Йоханнеса Тухеля (Johannes Tuchel), руководителя Мемориального центра, эти истории иллюстрируют самые разные формы сопротивления. "Это и женщины, оказавшиеся в изгнании, и христианки, и социал-демократки, и социалистки, и представительницы свингующей молодежи", - поясняет он, имея в виду людей, увлеченных свингом - направлением джазовой музыки, который был, среди прочего, отвергнут нацистами.

Поклонники свинга выступали "за альтернативный образ жизни, а от него, по представлениям нацистов, был всего лишь шаг до девиантного поведения и всего того, что идет вразрез с национал-социалистическими принципами", поясняет Тухель и цитирует ныне покойного немецкого джазового музыканта, пережившего Холокост, Коко Шумана (Coco Schumann): "Тот, кто слушает свинг, не может маршировать в ногу".

Марлен Дитрих - песни как оружие

Среди женщин, отказавшихся "идти в ногу", были коммунистки и анархистки, иудейки и Свидетельницы Иеговы. Объединяло их то, что все они принимали активное участие в борьбе с фашизмом. И не в последнюю очередь потому, что нацистская идеология ставила под угрозу их собственное существование: их веру, убеждения, образ жизни.

Марлен Дитрих поддерживала своими песнями американских военных во время Второй мировой войны Фото: Everett Collection/picture alliance

Некоторые имена, как, например, Марлен Дитрих (Marie Magdalene "Marlene" Dietrich), хорошо известны. Знаменитая немецкая певица и кинозвезда уехала в Голливуд еще до прихода Гитлера к власти. Позже она неоднократно отвергала предложения национал-социалистов и, в частности, рейхсминистра пропаганды Йозефа Геббельса (Joseph Goebbels) вернуться в Германию, чтобы сниматься в немецких фильмах на любых условиях за очень хорошие гонорары.

Когда в войну против фашистов вступили США, Марлен Дитрих прервала свою актерскую карьеру и в течение трех лет выступала с концертами перед войсками союзников в северной Африке, Италии, Франции и Бельгии. Как сказала актриса в одном из интервью, это было самое важное, что она когда-либо сделала. А исполненная ею песня "Лили Марлен" даже использовалась американскими военными в пропагандистских целях, поскольку, по их мнению, оказывала пацифистское воздействие на солдат вермахта.

Софи Шолль - символ антифашистского Сопротивления

Выставка о женщинах-участницах немецкого Сопротивления была бы немыслима без имени Софи Шолль (Sophie Scholl), отмечает Йоханнес Тухель. Во времена "третьего рейха" она была студенткой и участницей молодежной подпольной группы "Белая роза". Активистка была арестована и казнена за свою деятельность и распространение листовок в университете.

Софи Шолль Фото: AP/picture alliance

Рассказы о группах сопротивления нацистской диктатуре в 1930-1940-х годах являются в ФРГ частью обязательной школьной программы, а в память о Софи Шолль, ставшей одним из символов антифашистского сопротивления, названы улицы, учебные заведения, престижная литературная премия, а также написаны книги и сняты фильмы. Один из них, биографическая драма "Софи Шолль - последние дни", основан на оригинальных протоколах судебных заседаний и рассказывает об аресте, допросах и смертельном приговоре главным участникам "Белой розы". Этот фильм заслужил множество наград, а также стал номинантом на премию "Оскар". В марте 2021 года Европейский парламент принял решение назвать именем Софи Шолль одно из своих зданий в Брюсселе.

Эльфрида Шольц - сестра писателя Ремарка

Большинство других женщин, истории которых оказались в центре внимания выставки в Берлине, не очень хорошо известны широкой публике. Тем не менее некоторые из них нашли отражение в творчестве известных писателей и режиссеров. Яркий пример - Эльфрида Шольц (Elfriede Scholz), урожденная Ремарк, сестра немецкого писателя Эриха Марии Ремарка (при рождении Erich Paul Remark), который в 1933 году был вынужден уехать из Германии. Его роман "На западном фронте без перемен", вышедший в 1929 году и описывающий жестокость войны с точки зрения 20-летнего солдата, наряду с другими произведениями писателя был запрещен и показательно сожжен нацистами.

Сестра Ремарка тоже была убежденной противницей нацистской идеологии, но не решилась эмигрировать и работала портнихой.

В конце 1943 года Эльфрида была арестована гестапо и казнена за то, что, как говорилось в доносе на нее, назвала "окончательную победу" Германии лишь пропагандистским нарративом, немецких солдат - "животными на убой", а также пожелала смерти Гитлеру. На слушании дела Эльфриде Шольц не разрешили произнести ни слова в свою защиту. Ремарк посвятил сестре роман "Искра жизни", вышедший в 1952 году. В 1998 году дело Эльфриды Шольц было пересмотрено, а приговор, вынесенный нацистами, отменен. В честь нее в немецком городе Оснабрюк, где она родилась, была названа улица, а в других городах установлены памятные камни.

Элизе Хампель - героиня романа и фильмов

Достоянием общественности стала судьба еще одной женщины - Элизе Хампель (Elise Hampel). Вместе с мужем она распространила в Берлине более 300 рукописных открыток, настраивавших немцев против Гитлера, после того, как ее брат погиб на войне. Супруги получили смертный приговор. Их история легла в основу романа немецкого писателя Ганса Фаллады (Hans Fallada; настоящее имя Rudolf Wilhelm Friedrich Ditzen) "Каждый умирает в одиночку", который был написан в 1947 году и много раз экранизирован.

Усиление репрессий

Элизе Хампель, Эльфрида Шольц, Софи Шолль и многие другие были казнены в 1943 году. Как поясняет Йоханнес Тухель, в этот период особенно усилились преследования женщин, участвовавших в сопротивлении диктатуре "третьего рейха". За "преступления" против нацистского режима, которые раньше наказывались полугодом тюремного заключения, теперь могла быть назначена смертная казнь.

И именно в это время особенно активизировалось женское сопротивление. Как рассказал директор Мемориального центра, в годы войны в Германии доля мужчин среди гражданского населения значительно сократилась - к 1944 году в армию забрали около восьми миллионов человек. "Женщины заняли места, которые до этого ассоциировались только с мужчинами. Теперь на их плечи легло двойное бремя: и работа на производстве, и забота о детях и семье. Тогда еще существовали старые ролевые модели, но в то же время участилась критическая оценка происходящего", - отмечает Йоханнес Тухель.

Нацистский режим опасался инакомыслия в тылу, поэтому "реакция на критические высказывания женщин была очень жесткой. А с 1943 года критика стала классифицироваться как "действия, направленные на разложение военных сил". И это грозило смертной казнью.

Эксперт считает, что и сегодня можно вынести для себя уроки из историй участниц Сопротивления: "Диктатуре можно противостоять. Да, это рискованно, но это не значит, что мы должны мириться с политическими режимами любого рода, в том числе и тоталитарными. Мы можем что-то сделать".