 Сколько сортов хлеба выпекают в Германии? (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 16.10.2020

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По Германии

Сколько сортов хлеба выпекают в Германии? (фото)

В пятницу, 16 октября, отмечается Всемирный день хлеба. По этому случаю Немецкий институт хлеба опубликовал свежую статистику и рассказал о трендах.

Академия хлебопекарного немецкого мастерства в Вайнхайме

Академия хлебопекарного немецкого мастерства в Вайнхайме

Вайнхайм • Немцы хлеб любят, а здешние пекари не только по праву гордятся своими традициями, но и постоянно придумывают что-то новое - так сказать, пекут в ногу со временем. Как отмечает агентство dpa по случаю отмечаемого 16 октября Всемирного дня хлеба, в Германии сейчас насчитывается более 3200 сортов хлебобулочных изделий.

Все рецепты внесены в специальный регистр Немецкого института хлеба, расположенного в городе Вайнхайме в земле Баден-Вюртемберг. Здесь же работает хлебопекарная академия - Akademie Deutsches Bäckerhandwerk. Этот регистр постоянно пополняется - в частности, дипломными рецептами, которые разрабатывают кандидаты на получение ремесленной квалификации мастера пекарного дела, без которой свою пекарню в Германии не откроешь. 

Вайнхайм

Свежий хлеб в учебной пекарне в Вайнхайме

Модный хлеб в традиционных пекарнях

Среди последних новинок - рецепты хлеба с куркумой, чернилами каракатицы, кусочками жареной колбасы и ревенем, абрикосами и даже съедобными цветами. Причем клиенты немецких булочных вполне охотно пробуют такие необычные модные сорта, для которых здесь даже придумали общее англо-немецкое обозначение - Fancy-Brote.

Доля чистого пшеничного хлеба составляет в Германии сейчас около восьми процентов, без учета хлеба для тостов. Примерно 25 процентов приходится на хлеб, выпеченный из смесей разной муки, включая сорта для тостов. На хлеб с добавлением семян, отрубей и цельных зерен приходится 16 процентов, на черный хлеб - 12 процентов, на ржаной - шесть процентов, однако доля последнего постепенно увеличивается. Чуть более 30 процентов приходится на другие виды хлебобулочных изделий.

Свежий ржаной хлеб в учебной пекарне в Вайнхайме

Свежий ржаной хлеб

Немецкие пекари и коронавирусная пандемия

Коронавирусная пандемия не обошла немецкие булочные стороной. Обороты упали, в некоторых случаях - более чем наполовину, в некоторых - даже до 80 процентов. Во-первых, сократилось количество клиентов, покупавших булочки и другую выпечку на завтрак по пути на работу или в обед. Во-вторых, многие стали чаще покупать упакованный хлеб из промышленных пекарен в супермаркетах. Однако финансовая поддержка со стороны государства и другие меры помогли пока избежать волны банкротств.

По данным Центрального ремесленного объединения немецких пекарей, в прошлом году на каждое домашнее хозяйство в Германии пришлось в среднем по 56,5 килограмма хлебобулочных изделий. При этом годовой оборот 10,5 тысяч предприятий отрасли составил более 15 миллиардов евро. В этом году цифры будут ниже, но, как считают в объединении, немецкие пекари все же смогли в сложившейся ситуации избежать катастрофических последствий.

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  • Немецкий хлеб

    Какой хлеб едят немцы?

    Сколько хлеба нужно немцам?

    В Германии ежедневно выпекается и покупается более трех тысяч различных сортов хлеба и булочек. В среднем одна немецкая семья (одно домашнее хозяйство) покупает по 42,4 кг хлеба в год (данные за 2018 г.).

  • Ржано-пшеничный хлеб

    Какой хлеб едят немцы?

    Любимый сорт

    Ржано-пшеничный (Mischbrot) - любимый сорт хлеба в Германии. Его (на фото в самом центре) предпочитают покупать почти 33 процента немцев.

  • Тосты

    Какой хлеб едят немцы?

    Тост на завтрак

    На втором месте по популярности среди потребителей хлеба в Германии - тостовый хлеб. 20 процентов покупаемого хлеба приходится именно на него. Обычно продается в упаковках порезанным на ломтики. Тесто замешивается из пшеничной муки, воды, молока, жира, сахара, соли на дрожжах или разрыхлителе.

  • Немецкий хлеб

    Какой хлеб едят немцы?

    Самый полезный

    Фолькорнброт (Vollkornbrot) - хлеб из цельнозерновой муки - приобретает в Германии все большую популярность. Для выпечки используют чуть ли не все виды зерновых: пшеницу, рожь, полбу, гречку, ячмень, овес... Используют как по отдельности, так и в различных сочетаниях. Это самый полезный из всех видов хлеба.

  • Немецкий хлеб

    Какой хлеб едят немцы?

    Брат "бородинского"

    Этот ржаной хлеб из Вестфалии называется "пумперникель" (Pumpernickel). Один из самых известных сортов немецкого хлеба выпекается уже более 400 лет при низкой температуре в течение 16-20 часов исключительно из ржаной муки грубого помола, воды и соли. По виду и вкусу напоминает популярный в России "бородинский".

  • Немецкий хлеб

    Какой хлеб едят немцы?

    С изюминкой и без

    Утром на столе среднестатистического немца - белые булочки из муки высших сортов. Сладкие и несладкие, с изюмом и с маком, с семечками и без.

  • Немецкий хлеб

    Какой хлеб едят немцы?

    Что в имени тебе моем?

    О любви немцев к булочкам на завтрак (самым разным булочкам) слагают легенды. В зависимости от региона эти пшеничные Brötchen называют по-разному: берлинцы - "шриппе" (Schrippe), баварцы - "земмель" (Semmel), швабы - "векеле" (Weckеle), а жители северной Германии - просто "кругляшкой" (Rundstück).

  • Немецкий хлеб

    Какой хлеб едят немцы?

    Швабская плетенка

    Hefezopf ("хефецопф") - это швабская плетенка, традиционно сладкая. Дрожжи, мука, яйца, масло и молоко - основные ингредиенты, остальное зависит от фантазии кондитера.

    Автор: Инга Ваннер


Контекст

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