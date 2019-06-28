Сколько сортов хлеба выпекают в Германии? (фото)

Вайнхайм • Немцы хлеб любят, а здешние пекари не только по праву гордятся своими традициями, но и постоянно придумывают что-то новое - так сказать, пекут в ногу со временем. Как отмечает агентство dpa по случаю отмечаемого 16 октября Всемирного дня хлеба, в Германии сейчас насчитывается более 3200 сортов хлебобулочных изделий.

Все рецепты внесены в специальный регистр Немецкого института хлеба, расположенного в городе Вайнхайме в земле Баден-Вюртемберг. Здесь же работает хлебопекарная академия - Akademie Deutsches Bäckerhandwerk. Этот регистр постоянно пополняется - в частности, дипломными рецептами, которые разрабатывают кандидаты на получение ремесленной квалификации мастера пекарного дела, без которой свою пекарню в Германии не откроешь.

Свежий хлеб в учебной пекарне в Вайнхайме

Модный хлеб в традиционных пекарнях

Среди последних новинок - рецепты хлеба с куркумой, чернилами каракатицы, кусочками жареной колбасы и ревенем, абрикосами и даже съедобными цветами. Причем клиенты немецких булочных вполне охотно пробуют такие необычные модные сорта, для которых здесь даже придумали общее англо-немецкое обозначение - Fancy-Brote.

Доля чистого пшеничного хлеба составляет в Германии сейчас около восьми процентов, без учета хлеба для тостов. Примерно 25 процентов приходится на хлеб, выпеченный из смесей разной муки, включая сорта для тостов. На хлеб с добавлением семян, отрубей и цельных зерен приходится 16 процентов, на черный хлеб - 12 процентов, на ржаной - шесть процентов, однако доля последнего постепенно увеличивается. Чуть более 30 процентов приходится на другие виды хлебобулочных изделий.

Свежий ржаной хлеб

Немецкие пекари и коронавирусная пандемия

Коронавирусная пандемия не обошла немецкие булочные стороной. Обороты упали, в некоторых случаях - более чем наполовину, в некоторых - даже до 80 процентов. Во-первых, сократилось количество клиентов, покупавших булочки и другую выпечку на завтрак по пути на работу или в обед. Во-вторых, многие стали чаще покупать упакованный хлеб из промышленных пекарен в супермаркетах. Однако финансовая поддержка со стороны государства и другие меры помогли пока избежать волны банкротств.

По данным Центрального ремесленного объединения немецких пекарей, в прошлом году на каждое домашнее хозяйство в Германии пришлось в среднем по 56,5 килограмма хлебобулочных изделий. При этом годовой оборот 10,5 тысяч предприятий отрасли составил более 15 миллиардов евро. В этом году цифры будут ниже, но, как считают в объединении, немецкие пекари все же смогли в сложившейся ситуации избежать катастрофических последствий.

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