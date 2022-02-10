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В воскресенье, 13 февраля, в Германии пройдут выборы президента страны. Его избирают члены Федерального собрания, которое созывается исключительно с этой целью. DW - о полномочиях первого лица государства.
Президентом Германии можно стать только два раза подряд. На второй срок баллотируется действующий глава немецкого государства Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier). В том, что именно за него в воскресенье, 13 февраля, проголосует большинство членов Федерального собрания, никто в Германии не сомневается. Кто может избираться на должность федерального президента? Какие функции выполняет первое лицо государства? DW отвечает на основные вопросы, связанные с постом президента ФРГ.
Как избирают президента ФРГ
Президент ФРГ занимает высшую ступень в государственной иерархии страны. За ним следуют председатель бундестага, федеральный канцлер, главы бундесрата и Федерального Конституционного суда. При этом выбирают президента не все избиратели, а члены Федерального собрания, которое созывается не позднее, чем за тридцать дней до окончания полномочий действующего главы государства. Федеральное собрание состоит из членов бундестага и равного количества делегатов от земельных парламентов - ландтагов. Выборы президента - единственная задача Федерального собрания.
Кто может стать президентом ФРГ
Президентом ФРГ может стать гражданин Германии, достигший 40-летнего возраста и обладающий избирательным правом. Президента избирают на пять лет, переизбираться на этот пост можно всего один раз.
В Германии президент обладает не такими обширными полномочиями, как, например, в соседней Франции, в России или в Соединенных Штатах. В ФРГ эта должность скорее репрезентативная, а реальное управление страной находится в руках правительства во главе с федеральным канцлером.
Какими полномочиями обладает президент ФРГ
В отличие от Веймарской республики, в нынешней Германии президент выполняет политически нейтральные функции. Он является надпартийной фигурой и в связи с этим на время пребывания у власти должен приостановить членство в политических партиях.
Президент ФРГ представляет страну на международной арене, заключает соглашения с другими государствами, аккредитует и принимает послов. Согласно Основному закону ФРГ, он также участвует в формировании правительства. Так, именно федеральный президент формально вносит в парламент кандидатуру федерального канцлера и затем приводит его к присяге. Президент также имеет право распустить парламент, если кандидатура канцлера после трех раундов голосования не наберет в бундестаге абсолютное большинство голосов, или если федеральный канцлер утратил доверие парламента.
Члены нового правительства Германии после назначения на свои посты федеральным президентом Штайнмайером
Кроме того, президент назначает и освобождает от должности министров - но только по предложению федерального канцлера. Так что процедура назначения носит формальный характер и фактического влияния на состав кабинета президент не оказывает. Кроме того, в его обязанности входит назначение и освобождение от должности федеральных судей, чиновников федерального уровня и офицеров.
Президент ФРГ последним после министров правительства и федерального канцлера ставит свою подпись под федеральными законами - только после этого они вступают в силу. В истории ФРГ было восемь случаев, когда президент отказался подписывать закон. Последние два произошли в 2006 году. Тогда президент Хорст Кёлер (Horst Köhler) не стал ставить свою подпись под двумя документами - поправками к закону об обеспечении безопасности полетов, от которых впоследствии было решено отказаться, и изменениями в закон об информации для потребителей.
Наконец, федеральному президенту принадлежит право помилования на федеральном уровне. А вот правом объявлять амнистию президент ФРГ не обладает. Он также не наделен полномочиями верховного главнокомандующего: в мирное время эти функции исполняет министр обороны, а в случае войны - федеральный канцлер.
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