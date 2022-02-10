 Какими полномочиями обладает президент ФРГ | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 10.02.2022

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Германия

Какими полномочиями обладает президент ФРГ

В воскресенье, 13 февраля, в Германии пройдут выборы президента страны. Его избирают члены Федерального собрания, которое созывается исключительно с этой целью. DW - о полномочиях первого лица государства.

Дворец Бельвю в Берлине - резиденция федерального президента

Дворец Бельвю в Берлине - резиденция федерального президента

Президентом Германии можно стать только два раза подряд. На второй срок баллотируется действующий глава немецкого государства Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier).  В том, что именно за него в воскресенье, 13 февраля, проголосует большинство членов Федерального собрания, никто в Германии не сомневается. Кто может избираться на должность федерального президента? Какие функции выполняет первое лицо государства? DW отвечает на основные вопросы, связанные с постом президента ФРГ. 

Как избирают президента ФРГ

Президент ФРГ занимает высшую ступень в государственной иерархии страны. За ним следуют председатель бундестага, федеральный канцлер, главы бундесрата и Федерального Конституционного суда. При этом выбирают президента не все избиратели, а члены Федерального собрания, которое созывается не позднее, чем за тридцать дней до окончания полномочий действующего главы государства. Федеральное собрание состоит из членов бундестага и равного количества делегатов от земельных парламентов - ландтагов. Выборы президента - единственная задача Федерального собрания.

Кто может стать президентом ФРГ

Президентом ФРГ может стать гражданин Германии, достигший 40-летнего возраста и обладающий избирательным правом. Президента избирают на пять лет, переизбираться на этот пост можно всего один раз. 

Франк-Вальтер Штайнмайер принимает поздравления с избранием президентом Германии

Первый раз Франк-Вальтер Штайнмайер был избран президентом в 2017 году.

В Германии президент обладает не такими обширными полномочиями, как, например, в соседней Франции, в России или в Соединенных Штатах. В ФРГ эта должность скорее репрезентативная, а реальное управление страной находится в руках правительства во главе с федеральным канцлером. 

Какими полномочиями обладает президент ФРГ

В отличие от Веймарской республики, в нынешней Германии президент выполняет политически нейтральные функции. Он является надпартийной фигурой и в связи с этим на время пребывания у власти должен приостановить членство в политических партиях.  

Президент ФРГ представляет страну на международной арене, заключает соглашения с другими государствами, аккредитует и принимает послов. Согласно Основному закону ФРГ, он также участвует в формировании правительства. Так, именно федеральный президент формально вносит в парламент кандидатуру федерального канцлера и затем приводит его к присяге. Президент также имеет право распустить парламент, если кандидатура канцлера после трех раундов голосования не наберет в бундестаге абсолютное большинство голосов, или если федеральный канцлер утратил доверие парламента.

Члены нового правительства Германии после назначения на свои посты федеральным президентом Штайнмайером

Члены нового правительства Германии после назначения на свои посты федеральным президентом Штайнмайером

Кроме того, президент назначает и освобождает от должности министров - но только по предложению федерального канцлера. Так что процедура назначения носит формальный характер и фактического влияния на состав кабинета президент не оказывает. Кроме того, в его обязанности входит назначение и освобождение от должности федеральных судей, чиновников федерального уровня и офицеров.

Президент ФРГ последним после министров правительства и федерального канцлера ставит свою подпись под федеральными законами - только после этого они вступают в силу. В истории ФРГ было восемь случаев, когда президент отказался подписывать закон. Последние два произошли в 2006 году. Тогда президент Хорст Кёлер (Horst Köhler) не стал ставить свою подпись под двумя документами - поправками к закону об обеспечении безопасности полетов, от которых впоследствии было решено отказаться, и изменениями в закон об информации для потребителей.

Наконец, федеральному президенту принадлежит право помилования на федеральном уровне. А вот правом объявлять амнистию президент ФРГ не обладает. Он также не наделен полномочиями верховного главнокомандующего: в мирное время эти функции исполняет министр обороны, а в случае войны - федеральный канцлер. 

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    Автор: Астрид Пранге, Евгений Жуков


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