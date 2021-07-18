 Дети после войны: легендарные фотографии | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 19.07.2021

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Культура и стиль жизни

Дети после войны: легендарные фотографии

На снимках знаменитого американского фотографа Дэвида Сеймура - дети послевоенной Европы. В 2021 году Детский фонд ООН отмечает 75-летие. Мы решили показать уникальные кадры, снятые Сеймуром для проекта ЮНИСЕФ.

  • Фотограф Дэвид Сеймур

    Дэвид Сеймур: фотографии детей, ставших жертвами войны

    Дэвид "Чим" Сеймур (1911-1956)

    Дэвид Сеймур - американский фотограф польского происхождения, известный под псевдонимом "Чим". Во время Второй мировой войны он служил в Лондоне, где работал с фотографиями, сделанными с воздуха. Дэвид прославился не только как талантливый фотограф, но и как сооснователь знаменитого фотоагентства Magnum Photos.

  • Фотографии Дювида Сеймура. Проект Children of Europe

    Дэвид Сеймур: фотографии детей, ставших жертвами войны

    Дом, милый дом...

    В 1932 году Дэвид Сеймур был вынужден покинуть свою родину - Польшу. Вернулся туда он в 1948 году. Как раз тогда он работал над проектом ООН "Children of Europe", фотографируя детей в разрушенной Европе. В Польше фотограф узнал, что многие члены его семьи стали жертвами Холокоста. Эта фотография была сделана в школе в Варшаве. Девочку зовут Терезка. На доске она рисует свой дом...

  • Фотографии Дювида Сеймура. Проект Children of Europe

    Дэвид Сеймур: фотографии детей, ставших жертвами войны

    По дороге в школу - мимо гетто

    Дэвид (настоящее имя - Давид Зумин) родился в еврейской семье в Варшаве 20 ноября 1911 года. На этой фотографии его родной город после войны - в 1948 году. Дети идут в школу. Их путь пролегает мимо руин, которые напоминают о гетто. Здесь во время войны были заперты еврейские семьи. Фотограф провел несколько месяцев в Европе, чтобы собрать материал для проекта "Children of Europe".

  • Фотографии Дювида Сеймура. Проект Children of Europe

    Дэвид Сеймур: фотографии детей, ставших жертвами войны

    День знаний

    Дэвид Сеймур побывал в пяти странах, фотографируя детей. Этот снимок был сделан в Венгрии. Первый день занятий после летних каникул. Чим, получавший уже тогда гонорар в размере 100 долларов в день, согласился на работу в этом проекте за 2600 долларов. Он работал над ним несколько месяцев.

  • Фотографии Дювида Сеймура; по заказу американского журнала This Week

    Дэвид Сеймур: фотографии детей, ставших жертвами войны

    Лето в Нормандии

    В 1947 году фотограф побывал во Франции, Германии и Великобритании по заказу американского журнала "This Week". И уже тогда начал фотографировать детей. Этот снимок сделан на севере Нормандии. Дети играют в песке на фоне заржавевшей военной техники, которая напоминает о 6 июня 1944 года. Здесь произошла высадка союзников.

  • Фотографии Дювида Сеймура. Проект Children of Europe

    Дэвид Сеймур: фотографии детей, ставших жертвами войны

    Берлин 1947 года

    Для журнала "This Week" Давид Сеймур отправился и в Германию. Он снимал детей в Берлине и в Рурской области. Для него дети были жертвами войны, о которых многие забыли. Камера фотографа четко фиксировала то бедственное положение, в котором оказались дети и подростки в послевоенные годы. Его серия "We went back", отснятая в 1947 году, вошла позднее в проект "Дети Европы".

  • Фотографии Дювида Сеймура. Проект Children of Europe

    Дэвид Сеймур: фотографии детей, ставших жертвами войны

    Эссен 1947 года

    Во время своей поездки по Рурской области Чим побывал и в Эссене. В городе быстрими темпами шел демонтаж фабрик и заводов, поставлявших военную технику армии нацистской Германии во время Второй мировой войны. Среди руин он встретил молодую немку, которая везла в коляске младенца. Отец ребенка - британский солдат...

  • Фотографии Дювида Сеймура. Проект Children of Europe

    Дэвид Сеймур: фотографии детей, ставших жертвами войны

    Надежда на детство

    "Я хочу рассказать о детях - о тех 13 миллионах оставленных в разрушенной Европе, которые делали свои первые шаги и получали свой первый опыт в атмосфере смерти и разрухи", - написал Чим в описании проекта "Children of Europe". Он видел много детей с физическими и душевными ранами, но ему удалось разглядеть надежду в их глазах. Эта девочка оказалась в венском госпитале с туберкулезом.

  • Фотографии Дювида Сеймура. Проект Children of Europe

    Дэвид Сеймур: фотографии детей, ставших жертвами войны

    В ожидании прививки БЦЖ

    Туберкулез, получивший тогда название "венской болезни", был сильно распространен в начале XX века. Этих школьников фотограф заснял в 1948 году в Вене: они стоят в ожидании вакцинации от туберкулеза.

  • Фотографии Дювида Сеймура. Проект Children of Europe

    Дэвид Сеймур: фотографии детей, ставших жертвами войны

    Беспризорники Неаполя

    Сеймур побывал в Польше, Венгрии, Австрии, Италии. Эта фотография была сделана в Неаполе. Дети-беспризорники старались выжить в тяжелое время и прибегали для этого не только к легальным способам.

  • Фотографии Дювида Сеймура. Проект Children of Europe

    Дэвид Сеймур: фотографии детей, ставших жертвами войны

    Жизнь на улице

    Эта фотография также была сделана на юге Италии: маленькая девочка продает сигареты на улицах города. Чтобы выжить после войны, дети и подростки выходили на улицу: просить милостыню, играть на музыкальных инструментах и предлагать интимные услуги.

  • Фотографии Дювида Сеймура. Проект Children of Europe

    Дэвид Сеймур: фотографии детей, ставших жертвами войны

    Детство после войны

    Рим, 1948 год. Эти дети получили ранения во время войны и в послевоенные годы. Многие из них подорвались на минах или иных боеприпасах. Лишившись ног, рук или зрения, они не потеряли желания вернуться к нормальной жизни.

  • Фотографии Дювида Сеймура. Проект Children of Europe

    Дэвид Сеймур: фотографии детей, ставших жертвами войны

    Маленькие радости

    Греция быля пятой страной, которую Сеймур посетил в рамках проекта "Children of Europe". Он побывал здесь несколько раз. В 1946-1949 годах страна была охвачена Гражданской войной, которая велась между правительственной армией и коммунистами. Девочке на фото - четыре года, и она получила от UNICEF в подарок новую пару обуви.

  • Фотографии Дювида Сеймура. Проект Children of Europe

    Дэвид Сеймур: фотографии детей, ставших жертвами войны

    В поисках спасения

    А эти ребята ждут, когда им разрешат подняться на судно S.S. Samos, перевозившее беженцев. За время гражданской войны из Греции были эвакуиарованы десятки тысяч детей. Они искали спасения за пределами своей родины.

  • Фотография 2020 года. Фотограф Ангело Цорцинис.

    Дэвид Сеймур: фотографии детей, ставших жертвами войны

    Бегство от опасности

    Эта фотография - современная. Она была сделана в сентябре 2020 года, когда загорелся лагерь беженцев на острове Лесбос. Бегущих от пожара детей сфотографировал Ангело Цорцинис. Этот снимок был признан лучшим по итогам конкурса "Фотография года", организованным ЮНИСЕФ. В 2021 году Детский фонд ООН отмечает 75-летие.

    Автор: Клаудия Превезанос, Марина Борисова


  • Фотограф Дэвид Сеймур

    Дэвид Сеймур: фотографии детей, ставших жертвами войны

    Дэвид "Чим" Сеймур (1911-1956)

    Дэвид Сеймур - американский фотограф польского происхождения, известный под псевдонимом "Чим". Во время Второй мировой войны он служил в Лондоне, где работал с фотографиями, сделанными с воздуха. Дэвид прославился не только как талантливый фотограф, но и как сооснователь знаменитого фотоагентства Magnum Photos.

  • Фотографии Дювида Сеймура. Проект Children of Europe

    Дэвид Сеймур: фотографии детей, ставших жертвами войны

    Дом, милый дом...

    В 1932 году Дэвид Сеймур был вынужден покинуть свою родину - Польшу. Вернулся туда он в 1948 году. Как раз тогда он работал над проектом ООН "Children of Europe", фотографируя детей в разрушенной Европе. В Польше фотограф узнал, что многие члены его семьи стали жертвами Холокоста. Эта фотография была сделана в школе в Варшаве. Девочку зовут Терезка. На доске она рисует свой дом...

  • Фотографии Дювида Сеймура. Проект Children of Europe

    Дэвид Сеймур: фотографии детей, ставших жертвами войны

    По дороге в школу - мимо гетто

    Дэвид (настоящее имя - Давид Зумин) родился в еврейской семье в Варшаве 20 ноября 1911 года. На этой фотографии его родной город после войны - в 1948 году. Дети идут в школу. Их путь пролегает мимо руин, которые напоминают о гетто. Здесь во время войны были заперты еврейские семьи. Фотограф провел несколько месяцев в Европе, чтобы собрать материал для проекта "Children of Europe".

  • Фотографии Дювида Сеймура. Проект Children of Europe

    Дэвид Сеймур: фотографии детей, ставших жертвами войны

    День знаний

    Дэвид Сеймур побывал в пяти странах, фотографируя детей. Этот снимок был сделан в Венгрии. Первый день занятий после летних каникул. Чим, получавший уже тогда гонорар в размере 100 долларов в день, согласился на работу в этом проекте за 2600 долларов. Он работал над ним несколько месяцев.

  • Фотографии Дювида Сеймура; по заказу американского журнала This Week

    Дэвид Сеймур: фотографии детей, ставших жертвами войны

    Лето в Нормандии

    В 1947 году фотограф побывал во Франции, Германии и Великобритании по заказу американского журнала "This Week". И уже тогда начал фотографировать детей. Этот снимок сделан на севере Нормандии. Дети играют в песке на фоне заржавевшей военной техники, которая напоминает о 6 июня 1944 года. Здесь произошла высадка союзников.

  • Фотографии Дювида Сеймура. Проект Children of Europe

    Дэвид Сеймур: фотографии детей, ставших жертвами войны

    Берлин 1947 года

    Для журнала "This Week" Давид Сеймур отправился и в Германию. Он снимал детей в Берлине и в Рурской области. Для него дети были жертвами войны, о которых многие забыли. Камера фотографа четко фиксировала то бедственное положение, в котором оказались дети и подростки в послевоенные годы. Его серия "We went back", отснятая в 1947 году, вошла позднее в проект "Дети Европы".

  • Фотографии Дювида Сеймура. Проект Children of Europe

    Дэвид Сеймур: фотографии детей, ставших жертвами войны

    Эссен 1947 года

    Во время своей поездки по Рурской области Чим побывал и в Эссене. В городе быстрими темпами шел демонтаж фабрик и заводов, поставлявших военную технику армии нацистской Германии во время Второй мировой войны. Среди руин он встретил молодую немку, которая везла в коляске младенца. Отец ребенка - британский солдат...

  • Фотографии Дювида Сеймура. Проект Children of Europe

    Дэвид Сеймур: фотографии детей, ставших жертвами войны

    Надежда на детство

    "Я хочу рассказать о детях - о тех 13 миллионах оставленных в разрушенной Европе, которые делали свои первые шаги и получали свой первый опыт в атмосфере смерти и разрухи", - написал Чим в описании проекта "Children of Europe". Он видел много детей с физическими и душевными ранами, но ему удалось разглядеть надежду в их глазах. Эта девочка оказалась в венском госпитале с туберкулезом.

  • Фотографии Дювида Сеймура. Проект Children of Europe

    Дэвид Сеймур: фотографии детей, ставших жертвами войны

    В ожидании прививки БЦЖ

    Туберкулез, получивший тогда название "венской болезни", был сильно распространен в начале XX века. Этих школьников фотограф заснял в 1948 году в Вене: они стоят в ожидании вакцинации от туберкулеза.

  • Фотографии Дювида Сеймура. Проект Children of Europe

    Дэвид Сеймур: фотографии детей, ставших жертвами войны

    Беспризорники Неаполя

    Сеймур побывал в Польше, Венгрии, Австрии, Италии. Эта фотография была сделана в Неаполе. Дети-беспризорники старались выжить в тяжелое время и прибегали для этого не только к легальным способам.

  • Фотографии Дювида Сеймура. Проект Children of Europe

    Дэвид Сеймур: фотографии детей, ставших жертвами войны

    Жизнь на улице

    Эта фотография также была сделана на юге Италии: маленькая девочка продает сигареты на улицах города. Чтобы выжить после войны, дети и подростки выходили на улицу: просить милостыню, играть на музыкальных инструментах и предлагать интимные услуги.

  • Фотографии Дювида Сеймура. Проект Children of Europe

    Дэвид Сеймур: фотографии детей, ставших жертвами войны

    Детство после войны

    Рим, 1948 год. Эти дети получили ранения во время войны и в послевоенные годы. Многие из них подорвались на минах или иных боеприпасах. Лишившись ног, рук или зрения, они не потеряли желания вернуться к нормальной жизни.

  • Фотографии Дювида Сеймура. Проект Children of Europe

    Дэвид Сеймур: фотографии детей, ставших жертвами войны

    Маленькие радости

    Греция быля пятой страной, которую Сеймур посетил в рамках проекта "Children of Europe". Он побывал здесь несколько раз. В 1946-1949 годах страна была охвачена Гражданской войной, которая велась между правительственной армией и коммунистами. Девочке на фото - четыре года, и она получила от UNICEF в подарок новую пару обуви.

  • Фотографии Дювида Сеймура. Проект Children of Europe

    Дэвид Сеймур: фотографии детей, ставших жертвами войны

    В поисках спасения

    А эти ребята ждут, когда им разрешат подняться на судно S.S. Samos, перевозившее беженцев. За время гражданской войны из Греции были эвакуиарованы десятки тысяч детей. Они искали спасения за пределами своей родины.

  • Фотография 2020 года. Фотограф Ангело Цорцинис.

    Дэвид Сеймур: фотографии детей, ставших жертвами войны

    Бегство от опасности

    Эта фотография - современная. Она была сделана в сентябре 2020 года, когда загорелся лагерь беженцев на острове Лесбос. Бегущих от пожара детей сфотографировал Ангело Цорцинис. Этот снимок был признан лучшим по итогам конкурса "Фотография года", организованным ЮНИСЕФ. В 2021 году Детский фонд ООН отмечает 75-летие.

    Автор: Клаудия Превезанос, Марина Борисова


Фотографии Дэвида Сеймура показали миру самых беззащитных жертв войны - детей. Известный фотограф, основавший со своими партнерами фотоагентство Magnum, согласился выпонить заказ для проекта Детского фонда ООН. Получилась серия снимков под названием "Дети Европы". Как говорит биограф фотографа Карола Наггар, Сеймур стал первым фотографом, работавшим ради защиты прав человека. На тот момент гонорар известного фотографа достигал уже 100 долларов в сутки, но для ЮНИСЕФ Дэвид Сеймур согласился работать за символичную сумму.

"Его не покидали мысли о том, что именно дети понесли самые большие потери во время войны", - подчеркивает биограф. Пожалуй, самой известной работой можно считать как раз его проект "Children of Europe". Эти кадры Дэвид Сеймур снял в Италии, Германии, Австрии, Венгрии, Греции, Польше. И на каждой фотографии - дети с ранами на теле и в душе, но с надеждой в глазах.

В 2021 году выйдет новая биография американского фотографа польского происхождения, а Детский фонд ООН отмечает сейчас свой 75-летний юбилей.

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  • Коляска для кукол

    Во что играли немецкие дети после войны

    Коляска для кукол

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  • Поваренная книга для кукольной кухни

    Во что играли немецкие дети после войны

    Поваренная книга для кукольной кухни

    Настоящий восторг у девочек вызвало и появление всевозможных моделей кукольных кухонь - со шкафчиками, плитой, набором посуды, крошечными чайными и кофейными сервизами. Специально для детей стали издаваться и поваренные книги с рецептами, по которым в этих кастрюльках и сковородках можно было готовить различные блюда . На снимке - кулинарное пособие бренда Doktor Oetker.

  • Животные на колесах

    Во что играли немецкие дети после войны

    Животные на колесах

    Такие плюшевые собаки, слоны, медведи тоже стали приметой западногерманского "экономического чуда". Выставка "Wir Wirtschaftskinder. Spielen und Spielzeug in den 1950er und 1960er Jahren" ("Мы – дети экономического чуда. Игры и игрушки 1950-х – 1960-х годов") проходит в Музее под открытым небом Краевого союза Рейнской области (LVR) до 24 сентября 2017 года.

    Автор: Наталия Королева


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Дэвид Сеймур: фотографии детей, ставших жертвами войны

В 2021 году Детский фонд ООН отмечает свое 75-летие. Мы решили показать уникальные фотографии из проекта ЮНИСЕФ, которые снял Дэвид Сеймур. На снимках - дети послевоенной Европы.  

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