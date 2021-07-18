Дети после войны: легендарные фотографии

Фотографии Дэвида Сеймура показали миру самых беззащитных жертв войны - детей. Известный фотограф, основавший со своими партнерами фотоагентство Magnum, согласился выпонить заказ для проекта Детского фонда ООН. Получилась серия снимков под названием "Дети Европы". Как говорит биограф фотографа Карола Наггар, Сеймур стал первым фотографом, работавшим ради защиты прав человека. На тот момент гонорар известного фотографа достигал уже 100 долларов в сутки, но для ЮНИСЕФ Дэвид Сеймур согласился работать за символичную сумму.
"Его не покидали мысли о том, что именно дети понесли самые большие потери во время войны", - подчеркивает биограф. Пожалуй, самой известной работой можно считать как раз его проект "Children of Europe". Эти кадры Дэвид Сеймур снял в Италии, Германии, Австрии, Венгрии, Греции, Польше. И на каждой фотографии - дети с ранами на теле и в душе, но с надеждой в глазах.
В 2021 году выйдет новая биография американского фотографа польского происхождения, а Детский фонд ООН отмечает сейчас свой 75-летний юбилей.
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Во что играли немецкие дети после войны
Возрождение из пепла
"Экономическое чудо", - так назвали беспрецедентный феномен послевоенного возрождения Западной Германии, ее мощный рывок вперед после финансовой реформы 1948 года, стремительную модернизацию промышленности, еще недавно ориентированной на войну. Технический прогресс не обошел стороной и мир игрушек. О том, во что играли тогда немецкие дети, рассказывает выставка в западногерманском Коммерне.
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Во что играли немецкие дети после войны
Самолет компании Lufthansa
Карточная система, пустые полки магазинов, - в послевоенной Германии люди буквально боролись за выживание. Об игрушках и говорить не приходилось. Девочки играли в куклы из тряпок, мальчишки мастерили деревянные пистолеты, вместо футбольных мячей были консервные банки... Но едва ситуация улучшилась, стали выпускать и игрушки. На снимке: самолет производства фирмы Schuco.
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Во что играли немецкие дети после войны
На игрушечной трассе
Этот игровой набор под названием Varianto был выпущен в 1951 году. Он состоит из трех машинок с ручным заводом и собирающейся трассы с тоннелями, мостами, домиками, деревьями и дорожными знаками. К 1956 году экономический потенциал ФРГ по сранению с 1950 годом удвоился, а к 1962-му – утроился. Объем производства товаров для детей увеличивался очень быстрыми темпами, а их ассортимент расширялся.
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Во что играли немецкие дети после войны
Фигурки из дерева
Домики, елочки, лошадки, овцы, конечно же, и человечки, разрисованные кубики, - такие развивающие деревянные игрушки стали снова выпускаться в Германии в 1950-е годы. Они стоили недорого и были практически у каждого ребенка. Малыши обожали с ними играть.
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Во что играли немецкие дети после войны
Формочки для песочницы
В широкой продаже снова появились и всевозможные игрушки для песочницы и пляжа: формочки чаще всего в виде фруктов или рыбок. маленькие ведра, лопатки, совки, грабли... В то время детям вольно или невольно приходилось часто играть на свежем воздухе. Это . одна из тем выставки в Коммерне.
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Во что играли немецкие дети после войны
Катушка для вязания
Такие катушки (по-немецки они называются Strickliesel) со вбитыми в них и загнутыми гвоздиками, исполняющими роль крючка, - чисто немецкое изобретение. В ФРГ их стали выпускать в 1960-е годы. Вязанием с помощью такого приспособления увлекались не только девочки, но и взрослые женщины. Простое приспособление позволяет создавать самые разные узоры.
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Во что играли немецкие дети после войны
Коляска для кукол
Радости девочек не было предела, когда они стали получать в подарок от родителей появившиеся в продаже нарядные коляски для кукол. Стоили они поначалу немало, но вскоре стали доступны практически для всех. Уложив в такую коляску любимую куклу, девочка отправлялась на прогулку. Можно было приобрести и аксессуары: подушки, одеяла, изящные сумочки.
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Во что играли немецкие дети после войны
Поваренная книга для кукольной кухни
Настоящий восторг у девочек вызвало и появление всевозможных моделей кукольных кухонь - со шкафчиками, плитой, набором посуды, крошечными чайными и кофейными сервизами. Специально для детей стали издаваться и поваренные книги с рецептами, по которым в этих кастрюльках и сковородках можно было готовить различные блюда . На снимке - кулинарное пособие бренда Doktor Oetker.
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Во что играли немецкие дети после войны
Животные на колесах
Такие плюшевые собаки, слоны, медведи тоже стали приметой западногерманского "экономического чуда". Выставка "Wir Wirtschaftskinder. Spielen und Spielzeug in den 1950er und 1960er Jahren" ("Мы – дети экономического чуда. Игры и игрушки 1950-х – 1960-х годов") проходит в Музее под открытым небом Краевого союза Рейнской области (LVR) до 24 сентября 2017 года.
Автор: Наталия Королева