Дети после войны: легендарные фотографии

Дэвид Сеймур: фотографии детей, ставших жертвами войны

Берлин 1947 года

Для журнала "This Week" Давид Сеймур отправился и в Германию. Он снимал детей в Берлине и в Рурской области. Для него дети были жертвами войны, о которых многие забыли. Камера фотографа четко фиксировала то бедственное положение, в котором оказались дети и подростки в послевоенные годы. Его серия "We went back", отснятая в 1947 году, вошла позднее в проект "Дети Европы".