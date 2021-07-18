Дети после войны: легендарные фотографии

Фотографии Дэвида Сеймура показали миру самых беззащитных жертв войны - детей. Известный фотограф, основавший со своими партнерами фотоагентство Magnum, согласился выпонить заказ для проекта Детского фонда ООН. Получилась серия снимков под названием "Дети Европы". Как говорит биограф фотографа Карола Наггар, Сеймур стал первым фотографом, работавшим ради защиты прав человека. На тот момент гонорар известного фотографа достигал уже 100 долларов в сутки, но для ЮНИСЕФ Дэвид Сеймур согласился работать за символичную сумму.

"Его не покидали мысли о том, что именно дети понесли самые большие потери во время войны", - подчеркивает биограф. Пожалуй, самой известной работой можно считать как раз его проект "Children of Europe". Эти кадры Дэвид Сеймур снял в Италии, Германии, Австрии, Венгрии, Греции, Польше. И на каждой фотографии - дети с ранами на теле и в душе, но с надеждой в глазах.

В 2021 году выйдет новая биография американского фотографа польского происхождения, а Детский фонд ООН отмечает сейчас свой 75-летний юбилей.

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