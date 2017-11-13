 Какие вооружения и когда получит Украина. DW Новости (02.06.2022) | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 02.06.2022

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Какие вооружения и когда получит Украина. DW Новости (02.06.2022)

В Германии шли долгие споры о тяжелых вооружениях для Украины, в других странах, в частности, США предметом дискуссий стала дальность поражения ракетных систем. Киев до вчерашнего дня критиковал в первую очередь Германию за медлительность в поставках. И вот накануне Олаф Шольц отверг эти обвинения и пообещал отправить Киеву новые виды вооружений. Так какое оружие и когда сможет получить Украина?

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