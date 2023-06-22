Какие "ЧВК" из России воюют в Украине и кому они подчиняются

Что известно о "ЧВК", якобы сформированных бизнесменами и госкомпаниями из России и участвующих в войне против Украины? DW собрала мнения аналитиков и выводы журналистских расследований.

К 22 июня контракты с Минобороны РФ заключили более 20 "добровольческих формирований", участвующих во вторжении в Украину. В начале месяца соответствующий приказ сделать это к 1 июля подписал министр обороны России Сергей Шойгу. В ведомстве требование объяснили желанием придать таким формированиям "необходимый правовой статус". Всего подобных военных структур в России более 40, заявил замминистра обороны РФ Николай Панков, не уточнив, кого именно Минобороны к ним относит. При этом, с начала войны ведомство в том числе называет "добровольцами" и сотрудников частных военных компаний (ЧВК).

Первый контракт был подписан с чеченским "добровольческим отрядом "Ахмат", сообщили в Минобороны. Евгений Пригожин, владелец ЧВК "Вагнер" - самой известной частной группировки, воюющей в Украине, подписывать контракт отказался. До этого Пригожин активно критиковал якобы появляющиеся по всей России "частные военные компании". "Всем же говорится, что когда-то будет борьба за власть и всем нужно свою частную армию иметь. Поэтому те люди, которые имеют деньги, считают, что это офигенная тема сейчас - собрать ЧВК. Поэтому они начинают плодиться: газпромовский "ЧВК" "Поток", "ЧВК Бокарева", "ЧВК Редут" - каждой твари по паре", - говорил Пригожин.

DW собрала комментарии аналитиков и выводы журналистских расследований о существовании в России "частных армий".

"ЧВК Редут" из Минобороны

"Эти группы превращают боевые силы страны в беспорядочное лоскутное одеяло из подразделений с множеством элитных спонсоров", - так ситуацию с "ЧВК" в российской армии описывали источники издания Financial Times в украинской и западной разведках.

Первая подобная группировка, об участии которой во вторжении в Украину стало известно, была так называемая "ЧВК Редут". Украинская разведка оценивала ее численность в 7000 человек. Как писало издание "Медуза " со ссылкой на рассказы множества источников, наемники из "Редута" одними из первых вторглись в Украину и участвовали в боях под Киевом и вокруг Харькова.

Впервые о "Редуте" в 2019 году сообщила "Новая газета". Группировка была создана еще в 2008 году, а в Сирии занималась охраной объектов компании "Стройтрансгаз", которую контролирует друг Путина Геннадий Тимченко. Его же бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) называл владельцем "Редута", однако другие источники эту информацию не подтверждали. Собеседники "Медузы" и "Новой газеты" связывали "Редут" с Минобороны. Провоенный российский Telegram-канал "Рыбарь" также называл эту "ЧВК" "минобороновской".

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Участие "Редута" в войне признают даже российские суды - несмотря на формальный запрет ЧВК в России. Так, Валуйский суд Белгородской области назначил обвиняемому более мягкое наказание, чем предусмотрено, объяснив это тем, что он воевал в Украине в составе "ЧВК Редут".

Отличия ЧВК от наемников

Эксперт по российской внешней и оборонной политике Павел Лузин обращает внимание, что в случае с "ЧВК Редут" речь идет не о частной военной компании, а об использовании Минобороны "механизма наемничества". "Наемники Россией изначально использовались для трех основных целей: создать противовес регулярной армии, иметь возможность действовать за пределами бюрократической системы и сложившихся управленческих практик, а также защитить от ответственности политическое и военное руководство", - перечисляет Лузин.

По его мнению, в условиях деградации регулярной армии, когда номерные и сводные части стало трудно восстанавливать и использовать, наемники и "добровольческие формирования" позволяют обойти эти ограничения. "То есть российская армия эволюционирует в сторону армии нерегулярной. Наемники и "добровольцы", которые служат по другим правилам - как противовес обычным контрактникам и срочникам, служащим в рамках старых правил, которым само МО следовать может с трудом или не может вовсе", - заключает Лузин.

Существует ли у "Газпрома" собственная "ЧВК"

Первой о якобы создании "Газпромом" собственной "ЧВК" сообщила разведка Украины в феврале 2023 года. Такой вывод спецслужба сделал после того, как премьер-министр РФ Михаил Мишустин своим распоряжением разрешил компании создать частную охранную организацию. Однако, по словам собеседников Financial Times, набор "добровольцев" для участия в войне в компании начался еще в августе прошлого года. Речь идет о неких "ЧВК" "Поток" и "Факел". Судя по публикациям СМИ и видео самих военных, фактически эти "ЧВК" подчиняются структурам Минобороны России.

Как узнала FT, на встрече на одном из предприятий "Газпрома" в центральной России сотрудникам сказали, что двое человек должны отправиться добровольцами на войну. "Нам сказали: "Газпром" вас вооружит, мы вам заплатим больше денег, чем получают нормальные контрактники", - описал встречу присутствовавшей на ней охранник. Подобные собрания, по информации издания, прошли и на сибирских предприятиях "Газпрома". Шесть человек оттуда были отправлены по трехмесячным контрактам воевать в район Соледара, следующая группа отправилась под Бахмут уже на полгода. В мае в Telegram-каналах появилось видеообращение к Путину от военных, представившихся солдатами батальона "Поток". В нем они, в том числе сообщили, что их отдали в подчинение "ЧВК Редут".

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О "добровольцах из батальона "Факел" активно рассказывали на российском телевидении уже в декабре прошлого года - до подписания указа Мишустиным и до выступлений Пригожина. Например, на "Первом канале" выходил сюжет под заголовком "Добровольцы из батальона "Факел" выполняют боевые задачи на Южно-Донецком направлении". Герб подразделения, показанный "Первым каналом", представляет собой перекрещенный меч и факел на фоне пятиугольника - такой же опубликовали и журналисты FT. О связи с "Газпромом" в сюжете не говорилось, а один из участников батальона рассказал, что до войны "варил сыры".

Пригожин против других "ЧВК"

В апреле Евгений Пригожин рассказал, что созданные в "Газпроме" "ЧВК" якобы участвуют в войне. В получасовом репортаже он активно критиковал создателей других группировок, обвинял их в отсутствии подготовки, обмундирования и профессиональных кадров.

Связь "ЧВК Поток" и "ЧВК Факел" с "Газпромом" косвенно подтверждалась и другими источниками - об этом рассказывал российский военнопленный на видео , опубликованном в апреле этого года. Мужчина представился уроженцем Оренбурга Александром Ткаченко. Русская служба BBC нашла его страницу во "ВКонтакте", где в качестве места работы была указана компания "Газпром добыча Оренбург". Издание также нашло некролог погибшего на войне, в котором в качестве места службы был указан "отряд "Поток" (Газпром)".

Какой-либо точной информации о численности "Факела" или "Потока" нет - их влияние на поле боя бывший высокопоставленный российский чиновник в разговоре с FT назвал "незначительным". The Wall Street Journal оценивал их численность в "несколько тысяч человек". Для сравнения, по данным разведок Великобритании и США, в ЧВК "Вагнер" в Украине служило 50 тысяч человек, из которых до 40 тысяч - это завербованные заключенные.

Зачем на войну отправляют "ЧВК"

Многие аналитики связывают появление все большего числа "ЧВК" со стремлением Кремля набрать больше людей на войну, не прибегая к очередной масштабной мобилизации. "Сейчас Россия стала мобилизованным государством на всех уровнях. Когда доходит до дела, возникает острая необходимость в подготовке бойцов, и Путин хочет сделать это без призывников или очередной мобилизации", - считает историк и основатель лондонской консалтинговой компании Mayak Intelligence Марк Галеотти.

"Есть приказ вербовать добровольцев разными способами, в том числе через состоятельные государственные и частные структуры, у которых достаточно денег для того, чтобы набирать людей", - рассказал FT бывший высокопоставленный российский чиновник. Кроме того, по его словам, для олигархов и корпораций финансирование таких структур - способ продемонстрировать свою верность военному курсу. В сентябре 2022 года Путин действительно провел закрытую встречу с представителями крупного бизнеса, на которой предложил участникам собрать и профинансировать добровольцев для отправки в Украину, утверждала глава "Руси сидящей" Ольга Романова.

Собеседники "Медузы" тоже называют набор в "ЧВК" вариантом скрытой мобилизации и отмечают, что "грань между наемническими формированиями, регулярной армией и "добровольцами" в ходе войны в Украине окончательно стерлась".

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