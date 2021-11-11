 Как звучит диктатура: новый документальный фильм DW | История | DW | 16.11.2021

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История

Как звучит диктатура: новый документальный фильм DW

Каждый день на рассвете колонны заключенных выходили за ворота концлагеря и шли на работы. И всегда - под звуки лагерного оркестра…

После освобождения из концлагеря Анита Ласкер-Вальфиш стала одним из основателей Английского камерного оркестра в Лондоне, в котором она играла до 2000 года

После освобождения из концлагеря Анита Ласкер-Вальфиш стала одним из основателей Английского камерного оркестра в Лондоне, в котором она играла до 2000 года

Виолончелистке Аните Ласкер-Вальфиш (Anita Lasker-Wallfisch) было 17 лет, когда в декабре 1943 года ее депортировали в лагерь смерти Освенцим, он же - Аушвиц-Биркенау. Незадолго до этого нацисты в неизвестном направлении увезли ее родителей. И Анита никаких иллюзий не питала. Девушка не сомневалась: в концлагере ее ждет смерть, и прибытие туда - последняя остановка на ее жизненном пути. Но несмотря ни на что, она выжила и сейчас в свои 96 лет не перестает рассказывать людям по всему миру об ужасах нацизма - для того, чтобы такое никогда не повторилось. Анита Ласкер-Вальфиш стала героиней нового документального фильма DW "Der Klang der Diktatur - Klassik unterm Hakenkreuz" ("Звучание диктатуры. Классическая музыка под свастикой"), который снимает австрийский режиссер, сценарист и оператор Кристиан Бергер (Christian Berger).

В составе лагерного оркестра

"Я играла на виолончели", - тихо ответила напуганная девушка, когда во время "церемонии приема" в концлагере ее спросили, чем она занималась раньше. Вскоре после этого к ней прислали руководительницу только что сформированного оркестра узниц концлагеря Альму Розе (Alma Rosé). "Я стою перед ней голая, дрожащая от холода, а она спрашивает меня: так где же ты училась музыке? Безумный разговор…".

"Безумный" разговор окончился тем, что Аниту Ласкер-Вальфиш приняли в лагерный оркестр, состоявший из 56 девушек. Так виолончель спасла ей жизнь. "Мы были совсем детьми и играли на любительском уровне", - рассказывает бывшая узница в интервью для документального фильма DW.

В виолончель Анита Ласкер-Вальфиш влюбилась еще в детстве

В виолончель Анита Ласкер-Вальфиш влюбилась еще в детстве

Альма Розе, племянница австрийского композитора и дирижера еврейского происхождения Густава Малера (Gustav Mahler), который был заклеймен нацистами как сочинитель "дегенеративной" музыки, сама занималась аранжировкой произведений, подобранных при составлении репертуара для наспех сформированного оркестра. Большую часть программы занимали марши, которые оркестр исполнял ежедневно утром и вечером в любую погоду, даже в страшный холод, у ворот женского концлагеря, когда колонны узниц отправлялись на работы и когда возвращались в бараки. От тяжелых работ виолончелистка была освобождена, но в безопасности себя не чувствовала. Она понимала: пока в концлагере нужна музыка, нацисты не отправят участниц оркестра в газовую камеру, однако это - всего лишь отсрочка…

Культура на службе нацизма

Но в чем заключалось предназначение музыки в нацистских концлагерях? Зачем она исполнялась для обреченных на смерть людей? "Этот менталитет настолько извращен, что понять его трудно. Ясно одно: музыка и искусство должны были использоваться как часть машины массового убийства", - отмечает в интервью DW Норман Лебрехт (Norman Lebrecht). Этот британский музыкальный журналист уже много лет занимается исследованием роли классической музыки при национал-социализме. "Процветающая культура была одним из способов оправдания нацистского режима в Германии. Нацисты могли сказать: мы все-таки культурная нация. Мы никогда бы не пошли на то, что не соответствует нормам культуры", - поясняет он.

Вильгельм Фуртвенглер дирижирует Берлинским филармоническим оркестром

Вильгельм Фуртвенглер дирижирует Берлинским филармоническим оркестром

Сам Гитлер (Adolf Hitler) осознавал силу музыки: "Несомненно, что к музыке следует относиться как к величайшей силе, формирующей чувства и ощущения, которые движут разумом", - сказал он, выступая в 1938 году на Днях культуры партсъезда НСДАП. А реальность была такова: одних еврейских композиторов и музыкантов нацисты подвергали гонениям и убивали, других - таких как Анита Ласкер-Вальфиш в Освенциме - заставляли играть классику. Говорят, грампластинки с музыкой в исполнении еврейских музыкантов даже входили в частную коллекцию Гитлера.

Новый документальный фильм DW демонстрирует эти противоречия, а также впервые отображает полную картину того, как классическая музыка использовалась в "третьем рейхе". Главные действующие лица - два музыканта с совершенно разными статусами. Это звездный дирижер и композитор Вильгельм Фуртвенглер (Wilhelm Furtwängler), пошедший на компромисс с нацистами, и Анита Ласкер-Вальфиш, у которой не было выбора и которая выжила в лагере смерти только благодаря своему музыкальному таланту.

На основе архивных киноматериалов

Этот драматический период в истории Германии оживает благодаря архивным киноматериалам, которые специально для документального фильма DW были восстановлены цифровым способом. В этой картине зрители увидят Гитлера на Байройтском фестивале, эпизоды концерта под управлением Фуртвенглера в честь дня рождения "фюрера", автора Олимпийского гимна Рихарда Штрауса (Richard Strauss) на открытии XI летних Олимпийских игр в августе 1936 года в Берлине, а также кадры с виолончелисткой Анитой Ласкер-Вальфиш, у которой британские журналисты взяли интервью вскоре после освобождения концлагеря Берген-Бельзен, куда она была депортирована из Аушвица-Биркенау незадолго до окончания войны.

Ненависть - это яд, - сказала Анита Ласкер-Вальфиш во время своего выступления в бундестаге в 2018 году

"Ненависть - это яд", - сказала Анита Ласкер-Вальфиш во время своего выступления в бундестаге в 2018 году

Анита до сих пор хорошо помнит это интервью. Девушка, которой на тот момент исполнилось 19 лет, хотела, чтобы весь мир узнал о зверских преступлениях, совершенных против евреев. "То, что я пыталась описать, на самом деле казалось невероятным. Просто как факт. Как описать Берген-Бельзен? Ты ходишь по трупам. Это невозможно описать", - говорит она.

В 1946 году виолончелистка эмигрировала в Великобританию и в Германию не приезжала вплоть до 1994 года. После десятилетий молчания о том, что она пережила, теперь рассказывать людям об ужасах нацизма стало для нее миссией. Анита Ласкер-Вальфиш ездит по всему миру с лекциями. А в 2018 году она стала главной выступающей на заседании немецкого парламента, посвященном Дню памяти жертв национал-социализма. Анита Ласкер-Вальфиш не озлоблена, она не затаила обиду на Германию - поскольку, несмотря ни на что, рядом с ней всегда была музыка. "Они не в силах ее уничтожить! Музыка есть музыка, она неприкосновенна", - говорит бывшая узница нацистского концлагеря.

Съемки документального фильма DW "Звучание диктатуры. Классическая музыка под свастикой" уже начались.

Смотрите также:

  • Ворота с надписью ''Труд освобождает''

    Лагерь смерти Освенцим

    Ворота с надписью "Труд освобождает"

    Вход на территорию бывшего лагеря Аушвиц 1. Комплекс близ польского города Освенцим состоял из трех основных лагерей: Аушвиц 1, Аушвиц 2 и Аушвиц 3. Первый лагерь, созданный в 1940 году, стал впоследствии административным центром всего комплекса. Охраняли узников военнослужащие войск СС из отрядов "Мертвая голова".

  • В лагере Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    В одном из административных помещений

    Заключенные лагеря Аушвиц 1 были обязаны работать. Изматывающий труд и скудная пища стали причиной гибели многих узников.

  • Камера заключенного в лагере Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    В одной из камер

    Заключенных морили голодом, помещали в камеры, где можно было только стоять, сажали в герметично закрывавшийся карцер, где они умирали от нехватки кислорода, пытали, расстреливали. В 1941 году в лагере Аушвиц 1 провели опыты по отравлению группы заключенных газом. Результаты были признаны успешными…

  • Одежда заключенного

    Лагерь смерти Освенцим

    Нашивки

    Заключенных лагеря делили на особые категории, что было визуально отражено нашивками на одежде. К примеру, розовый треугольник - узник-гомосексуал, красный - политзаключенный. Такая нашивка, как на этой фотографии, свидетельствовала о еврейском происхождении узника.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Лагерь Аушвиц 2

    Бараки практически не сохранились. Большинство из них были наскоро сколочены из досок и бревен. О том, что они здесь были, сегодня напоминают только печные трубы.

  • Внутри барака

    Лагерь смерти Освенцим

    Внутри барака

    В одноэтажных деревянных бараках лагеря Аушвиц 2 содержались сотни тысяч евреев, поляков, русских, украинцев, белорусов, синти и рома, узников других национальностей.

  • Лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Лагерь смерти

    Прибывших в лагерь делили на группы. Тех, кто входил в первую группу, а таких было больше всего, практически тут же отправляли в газовые камеры. Эта участь ожидала всех, кто был непригоден к работе: стариков, детей, женщин...

  • Лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Рабский труд

    Вторая группа заключенных отправлялась на принудительные работы – на различные промышленные предприятия. Большинство из них умирали от непосильного труда, от жестоких побоев, от болезней.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    К "медикам"

    Еще одна группа новоприбывших в лагерь Аушвиц 2 поступала в распоряжение местных "докторов", ставивших над узниками эксперименты.

  • На территории, где был лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Прислуга

    Часть женщин, прибывших в лагерь Аушвиц 2, поступала в личное распоряжение нацистов, которые использовали их в качестве рабынь.

  • Фотографии убитых

    Лагерь смерти Освенцим

    Холокост

    Говоря о лагере смерти Освенцим, мы прежде всего имеем в виду лагерь Аушвиц 2. Именно на его территории нацисты начали практиковать массовые убийства небывалых до этого масштабов. Именно здесь было убито более миллиона евреев.

  • Вагон, в котором везли узников

    Лагерь смерти Освенцим

    Дорога смерти

    Узников привозили в Освенцим в переполненных товарных вагонах. Многие умирали в дороге - от холода, голода, болезней.

  • Личные вещи узников

    Лагерь смерти Освенцим

    В музее

    В музее Аушвиц-Биркенау можно увидеть сохранившиеся личные вещи узников лагеря, а также фотографии.

  • Крематорий

    Лагерь смерти Освенцим

    Печи, в которых сжигали трупы

    В Аушвице было несколько газовых камер и несколько крематориев. Когда мощностей крематориев не хватало, трупы отравленных газом узников сжигали во рвах.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Огромная территория

    Аушвиц 3 - это группа из небольших лагерей, созданных при фабриках и шахтах вокруг общего комплекса. Эти лагеря регулярно посещали доктора, отбиравшие слабых и больных для газовых камер.

  • Лагерь Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    Освобождение

    27 января 1945 года майор Анатолий Шапиро одним из первых вошел в Освенцим. Его отряд с боями прорвался к лагерю, разминировал подступы. Командир Шапиро открыл ворота лагеря Аушвиц 1, освободив узников лагеря.

  • Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Что было дальше

    После освобождения лагеря советскими войсками часть бараков и зданий Аушвица 1 была использована как госпиталь для освобожденных узников. После этого часть лагеря использовалась до 1947 года как тюрьма НКВД и Министерства общественной безопасности Польши.

  • Государственный музей Аушвиц-Биркенау

    Лагерь смерти Освенцим

    Государственный музей Аушвиц-Биркенау

    В 1947 году территория, где располагались лагеря смерти, была переоборудована в музей, а в 1979 году мемориальный комплекс был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно в музей приезжают сотни тысяч человек со всего мира.

  • Памятная плита

    Лагерь смерти Освенцим

    Памятная плита

    Лагерь был освобожден 27 января 1945 года советскими войсками. Сегодня 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста.

  • Аушвиц 2. Колючая проволока

    Лагерь смерти Освенцим

    Число жертв

    Точное количество погибших в Освенциме установить невозможно, так как многие документы были уничтожены. Современные историки сходятся во мнении, что в Освенциме было уничтожено около полутора миллионов человек. Большинство из них - евреи.

    Автор: Дарья Брянцева


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