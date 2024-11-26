Как жителей Германии готовят к возможному нападению России

В Германии начали серьезно готовиться к возможному нападению России на европейские страны НАТО и даже к прямым российским ударам по немецкой территории. Так что продолжающаяся агрессия РФ в Украине, а также угрозы в адрес европейских стран и конкретно ФРГ, которые постоянно озвучивают официальные лица в Москве и участники передач на государственных телеканалах, возымели действие: немцы озаботились своей безопасностью и обороноспособностью.

Немцам могут пригодиться старые бомбоубежища

В результате параллельно с ускоренным довооружением и переоснащением бундесвера, боеготовность которого в последние два десятилетия резко упала, активизировались мероприятия в области гражданской обороны. Об этом свидетельствует новость о разработке плана по созданию в стране сети бункеров и бомбоубежищ. Ей предшествовало сообщение о том, что офицеры бундесвера начали разъяснять представителям бизнеса, с какими проблемами они могут столкнуться в случае войны с Россией.

Ирония истории: как раз летом 2024, когда в Германии заговорили о необходимости новых бомбоубежищ, в перестроенном бывшем зенитном бункере времен Второй мировой войны в Гамубрге открылась гостиница и рестораны Фото: Julie Huehnken/DW

О том, что Федеральное ведомство по защите населения и помощи при катастрофах (Bundesamt für Bevölkerungssschutz, BKK) работает над планом создания системы бункеров в стране, первой сообщила самая массовая в Германии и обычно хорошо информированная бульварная газета Bild. После этого новость облетела ведущие немецкие СМИ.

По данным Bild, BKK изучает сейчас, в каких общественных местах, в том числе в административных зданиях и станциях метро, можно было бы при необходимости оборудовать убежища. К тому же планируется разработать мобильное приложение, которое будет показывать жителям расстояние до ближайшего бункера, и готовится широкая разъяснительная кампания.

Во многих немецких городах, особенно крупных, долгое время сохранялись бункеры и убежища, оставшиеся еще после Второй мировой войны. Ведь снос этих чрезвычайно массивных сооружений - очень дорогостоящий и трудоемкий процесс. Однако после 2007 года он ускорился, рассказали Bild в BKK. А некоторые объекты превратили в выставочные залы и площадки для проведения культурных мероприятий.

Музейная экспозиция в бывшем бункере правительства ФРГ в Арвайлере под Бонном Фото: Stefan Ziese/imageBROKER/picture alliance

К тому же ряд бункеров, оборудованных в годы холодной войны, например для членов руководства страны вблизи Бонна, на западе Германии, стали музеями. Ведь вплоть до полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года мало кто в Германии верил, что подобные сооружения когда-либо вновь понадобятся. В результате, сегодня, по данным BKK, в ФРГ имеются лишь 579 общедоступных защитных помещений, рассчитанных всего на 480 000 человек.

Правда, и после начала полномасштабной войны в Украине вновь возникшую необходимость в таких объектах осознали не сразу. В Германии это произошло, по сути дела, лишь два года спустя, в 2024 году.

ЕС рекомендует держать дома запас на три дня

Так, весной Немецкий союз городов и общин, представляющий 14 000 муниципальных органов власти, призвал федеральное правительство в ближайшие десять лет ежегодно инвестировать не менее 1 млрд евро в инфраструктуру по защите гражданского населения, в том числе в реактивацию законсервированных бомбоубежищ. А в начале лета на конференции министров внутренних дел федеральных земель обсуждался доклад МВД ФРГ о положении дел с современными укрытиями для населения Германии.

Спальное помещение в бомбоубежище на случай ядерной войны под главным вокзалом Нюрнберга Фото: Daniel Karmann/dpa/picture alliance

И вот теперь стало известно, что в BKK уже идет работа по составлению списка конкретных объектов, которые можно было бы приспособить под бункеры. Речь о строительстве новых не идет: это было бы слишком дорого и, главное, длилось бы слишком долго. К тому же в правительстве, судя по публикациям в немецких СМИ, пришли к выводу, что сеть относительно небольших децентрализованных бункеров будет более целесообразной, чем несколько особо крупных централизованных убежищ. Bild сообщает, что BKK намерено поощрять создание в Германии убежищ в гаражах и подвалах индивидуальных и многоквартирных жилых домов.

Это, похоже, сейчас тренд во всем Евросоюзе. Во всяком случае, в начале ноября Европейская комиссия (ЕК) опубликовала в Брюсселе доклад о военной и гражданской обороне в ЕС. В нем, в частности, всем домашним хозяйствам рекомендуется иметь запасы воды, пищи и лекарств на 3 дня. Представляя доклад, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) признала, что ЕС не был в должной мере подготовлен ни к пандемии COVID-19, ни к нападению России на Украину.

Поэтому теперь необходимо усилить защиту как от природных катастроф (например, от участившихся из-за изменения климата ураганов и наводнений), так и от внешних угроз, гласит вывод Еврокомиссии. В докладе отмечалось, что у ЕС пока нет четкого плана, как действовать в случае вооруженной агрессии против одного из его членов, но военная угроза со стороны России заставляет сосредоточиться на его разработке.

Что будет в ФРГ в случае войны на восточном фланге НАТО

Планы на случай войны нужны не только госорганам, но и предприятиям, считают в ФРГ. Поэтому правительство разработало частично секретный "Оперативный план Германия", насчитывающий около 1000 страниц, сообщила в середине ноября газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Этот план, в частности, содержит инструкции и рекомендации бизнесу, на что настраиваться и как действовать при обострении ситуации на европейской территории НАТО или в случае начала военных действий.

И вот теперь старшие офицеры бундесвера на мероприятиях по всей стране разъясняют эти рекомендации предпринимателям и менеджерам, сообщает FAZ. Корреспондент газеты рассказал о двух таких встречах, состоявшихся в Гамбурге. На одной из них офицер, в частности, заострил внимание на том, что в случае войны крупнейший в Германии гамбургский порт может стать важным логистическим центром, через который на фронт пойдут потоки войск союзников со своим снаряжением.

Железнодорожный состав с боевыми машинами пехоты бундесвера Marder Фото: Armin Weigel/dpa/picture alliance

Готовы ли власти города и его бизнес к тому, что, к примеру, автомобильные и железные дороги в городе и вокруг него будут забиты войсками, в результате чего движение общественного и коммерческого транспорта окажется парализованным, спрашивал офицер. А к тому, продолжал он, что железнодорожное сообщение может оказаться под ударом?

На другом мероприятии представитель бундесвера, среди прочего, порекомендовал руководителям предприятий обучить дополнительно, как минимум, 5 из каждых 100 сотрудников управлению грузовым автотранспортом. Ведь водители 70% всех грузовиков на дорогах Германии - это выходцы из стран Восточной Европы, пояснил офицер и задал риторический вопрос: "Когда там начнется война, где окажутся эти люди?".

Этот же докладчик посоветовал предприятиям стремиться к автономии - к примеру, обзавестись дизельными генераторами или использовать собственные ветряные турбины. Он также порекомендовал не только составить детальный план для экстренных случаев, но и удостовериться в том, что персонал на самом деле знает, как действовать.