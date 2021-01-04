 Как жвачка в Германии пострадала от коронавируса | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 04.01.2021

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Культура и стиль жизни

Как жвачка в Германии пострадала от коронавируса

Немцы во время пандемии стали реже покупать жевательную резинку. Заметно это и по тротуарам, которые выглядят чище. Популярность жвачки упала по нескольким причинам.

Жевательная резинка и пандемия

Иные товары во время локдауна становятся дефицитными. Вспомним хотя бы туалетную бумагу, за которой во многих магазинах Германии с началом коронакризиса стояли в очередях, или лапшу и рис, которых вдруг на полках не оказывалось. Перебои случались, потому что люди в ажиотаже скупали все, что могло пригодиться на "черный день". Но есть товары, которые подолгу пылятся на полках, потеряв спрос. К ним относится жевательная резинка. Почему? Давайте разбираться.

Объем продаж сократился почти на треть

"В начале пандемии эксперты предрекали падение спроса на жевательную резинку на 10 процентов. Но они ошиблись: оно достигло 28 процентов", - отметил в интервью изданию Süddeutsche Zeitung сотрудник немецкого представительства компании по производству продуктов питания и напитков Archer Daniels Midland (ADM), менеджер по продукции Бастиан Хёрман (Bastian Hörmann). Причин меньшей популярности жвачки, по мнению эксперта, несколько, но все они так или иначе связаны между собой.

Жвачка - импульсный товар

Многие сопутствующие товары, к которым относится и жвачка, либо вовсе исчезли с полок у касс немецких супермаркетов, либо таких полок стало меньше. Часть их демонтировали, чтобы использовать место для установки прозрачных перегородок, защищающих кассиров от заражения инфекцией.

Касса в немецком супермаркете

Жвачка хорошо продается в прикассовой зоне. Но не в пандемию

Продажа жевательной резинки, по мнению Бастиана Хёрмана, живет за счет так называемого "импульсного рынка" в прикассовой зоне. Пока покупатель ожидает своей очереди на оплату покупок, он бросает в корзину всякую мелочь, за которой специально в магазин не пришел бы. Теперь покупатели не могут спонтанно протянуть руку за любимой жвачкой, драже или сникерсом - их надо целенаправленно искать на полках супермаркетов среди других продуктов.

Покупателям не до мелочей 

Во время пандемии действуют строгие правила поведения в общественных местах: надо носить защитные маски, соблюдать дистанцию в полтора метра друг от друга. У кассы особо не постоишь. Покупатели стремятся поскорее покинуть супермаркеты, чтобы не подцепить инфекцию. Им не до мелочей, от которых они теперь вполне могут отказаться. В число таких мелочей попала и недавно популярная жвачка.

Перемена образа жизни

Во время пандемии у большинства людей изменился и образ жизни, поменялись некоторые привычки. Когда они раньше покупали жвачку? Правильно - перед свиданиями, встречами с друзьями или конференциями с коллегами. Всем хотелось ощущать свежий запах изо рта. А что теперь? Работа на удаленке, социальная дистанция, защитные маски. Необходимость в жвачках в новых условиях практически отпала сама по себе.

Автор этих строк поинтересовался у нескольких прохожих в центре Кельна, действительно ли они перестали покупать жевательные резинки? Все ответы были утвердительными, а причины похожими: под маской жевать неудобно, дома обычно жвачку не жуют, а скорее по дороге на встречу или в офис. "Да вы только посмотрите на тротуары, чище я их никогда еще не видела. Ни одной растоптанной жвачки", - смеется из-под маски девушка в ответ на мой вопрос. И она права! 

Производители меняют тактику

Но жвачка не была бы таковой без эластичности. Производители вынуждены подстраиваться под изменившиеся нужды потребителей и уже ломают головы над новыми рецептами. Обычно в жвачку добавляют ментоловое масло и различные ароматы, чтобы добиться ощущения свежести во рту при жевании. А теперь у ее появятся дополнительные функции. Изменятся не только вкусовые качества этого продукта. "В жевательную резинку теперь добавляют различные витамины, пробиотики, полезные для флоры кишечника, и специальные средства, которые поддерживают здоровую флору во рту, предотвращая образование кариеса и заболевание десен", - уточняет менеджер продукции Бастиан Хёрман в интервью Süddeutsche Zeitung. 

Жвачка для веганов

Жвачка подстраивается под новые тренды. Этот продукт - для веганов

По данным Федеральной палаты стоматологов ФРГ, во время пандемии немцы реже стали посещать зубных врачей, особенно в профилактических целях. Одновременно повысилось число обращений в пункты неотложной стоматологической помощи из-за обострения пародонтита. Производители жевательной резинки тут же решили, что жвачка срочно должна взять на себя профилактические функции. На рынке уже появились жевательные резинки марки Oral-B, в которых, как в зубных пастах, содержатся фториды. Новые качества продукта должны мотивировать покупателей жевать жвачку даже под защитной маской. К тому же производители уверяют, что жевательная резинка полезна из-за содержания витаминов и избавляет от сухости во рту.

А американская компания Wrigley запустила в социальных сетях рекламную кампанию, убеждая молодую аудиторию, что куда приятнее сидеть перед мониторами в хоум-офисе или участвовать в длительных онлайн-конференциях, жуя жвачку. А еще приятно испытывать свежесть во рту во время онлайн-свиданий или групповых онлайн-игр с друзьями.

Смотрите также:

  • Овощи: пастернак, корень претрушки, морковь, сельдерей.

    Любимые овощи немцев

    Корень петрушки

    Петрушка бывает корневая и листовая. Мякоть у корня нежная, и, в отличие от листьев, у него более тонкий и нежный запах. Чем меньше корень, тем лучше у него вкус, - говорят немцы о корне петрушки (третий слева на фотографии). Его часто путают с пастернаком (слева). Богатый витамином С и каротином корень петрушки используется в супах и бульонах, а также - в пюре с картофелем или морковью.

  • Кольраби

    Любимые овощи немцев

    Кольраби

    Во главе стола - кольраби. Это типичный немецкий овощ, популярный в качестве хрустящего компонента в супах или нежного овощного гарнира на пару. В его названии спрятано латинское слово "репа". В ряде языков нет собственного слова для обозначения этого клубня, поэтому в обиход вошло название - кольраби.

  • Плод савойской капусты

    Любимые овощи немцев

    Савойская капуста

    Эта кудрявая изумрудно-зеленая капуста один из популярных видом овощей в Германии. Его называют савойской или валлийской капустой. Классический зимний овощ богат витамином С и клетчаткой. Эту капусту используют для приготовления гарнира или супов. Немцы с удовольствием едят чипсы, приготовленные из савойской капусты в духовке.

  • Турнепс

    Любимые овощи немцев

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    Это двулетнее растение семейства капустные подвида репы. Тонкие стебли и длинные листья - разновидность майской и осенней репы. Она является экзотикой даже для Германии. Традиционные рейнские овощи можно найти в мае, а затем осенью, в основном на еженедельных рынках. По вкусу и способу приготовления немного напоминает мангольд.

  • Черемша

    Любимые овощи немцев

    Черемша

    Нежный чесночный запах и вкус: черемша или дикий чеснок растет в лесах Германии с марта по май. Молодые листья используются для приготовления песто, соусов и спредов для хлеба. Чеснок очень вкусен в картофельном пюре и масле с пряностями. Но будьте осторожны при сборе урожая: растение очень похоже на ядовитые майские ландыши и крокусы.

  • Козелец

    Любимые овощи немцев

    Козелец

    Этот типично зимний овощ еще называют "козелец испанский". То, что на первый взгляд может показаться не очень аппетитным, в очищенном виде (очищать обязательно в перчатках) похоже на спаржу или, как немцы еще называют этот овощ, - "спаржа для бедняков". Очищенные белые палочки готовят так же, как и любимый немцами овощ - спаржу.

  • Белая спаржа

    Любимые овощи немцев

    Спаржа

    Белая спаржа известна в Германии как "королева овощей", некоторые даже называют ее "белым золотом". В начале сезона этот полевой овощ весьма дорог, но популярен в Германии. Примечательно то, что белая спаржа мало известна в других европейских странах. Там чаще едят зеленую спаржу.

  • Редис и помидоры

    Любимые овощи немцев

    Редис

    Редис - название этого овоща произошло от латинского слова radix - корень. Чрезвычайно полезный овощ редис всегда едят сырым и часто добавляют в салаты или подают в виде искусно нарезанных тонких спиралей к баварским закускам. Салат из белой редьки популярен и в Швабии.

    Автор: Дагмар Брайтенбах, Виктор Вайц


Контекст

Немцев отучают выплевывать и приклеивать жвачку где попало

Приклей жвачку на смайлик! Идея нового проекта, стартовавшего в Бонне и других немецких городах, весьма проста: установить повсюду "веселые" панели для жвачки.  

Белковая жевательная резинка: жуется, но не клеится

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Весь мир спит, а немцы чистят зубы

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