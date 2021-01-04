Как жвачка в Германии пострадала от коронавируса

Немцы во время пандемии стали реже покупать жевательную резинку. Заметно это и по тротуарам, которые выглядят чище. Популярность жвачки упала по нескольким причинам.
Иные товары во время локдауна становятся дефицитными. Вспомним хотя бы туалетную бумагу, за которой во многих магазинах Германии с началом коронакризиса стояли в очередях, или лапшу и рис, которых вдруг на полках не оказывалось. Перебои случались, потому что люди в ажиотаже скупали все, что могло пригодиться на "черный день". Но есть товары, которые подолгу пылятся на полках, потеряв спрос. К ним относится жевательная резинка. Почему? Давайте разбираться.
"В начале пандемии эксперты предрекали падение спроса на жевательную резинку на 10 процентов. Но они ошиблись: оно достигло 28 процентов", - отметил в интервью изданию Süddeutsche Zeitung сотрудник немецкого представительства компании по производству продуктов питания и напитков Archer Daniels Midland (ADM), менеджер по продукции Бастиан Хёрман (Bastian Hörmann). Причин меньшей популярности жвачки, по мнению эксперта, несколько, но все они так или иначе связаны между собой.
Многие сопутствующие товары, к которым относится и жвачка, либо вовсе исчезли с полок у касс немецких супермаркетов, либо таких полок стало меньше. Часть их демонтировали, чтобы использовать место для установки прозрачных перегородок, защищающих кассиров от заражения инфекцией.
Продажа жевательной резинки, по мнению Бастиана Хёрмана, живет за счет так называемого "импульсного рынка" в прикассовой зоне. Пока покупатель ожидает своей очереди на оплату покупок, он бросает в корзину всякую мелочь, за которой специально в магазин не пришел бы. Теперь покупатели не могут спонтанно протянуть руку за любимой жвачкой, драже или сникерсом - их надо целенаправленно искать на полках супермаркетов среди других продуктов.
Во время пандемии действуют строгие правила поведения в общественных местах: надо носить защитные маски, соблюдать дистанцию в полтора метра друг от друга. У кассы особо не постоишь. Покупатели стремятся поскорее покинуть супермаркеты, чтобы не подцепить инфекцию. Им не до мелочей, от которых они теперь вполне могут отказаться. В число таких мелочей попала и недавно популярная жвачка.
Во время пандемии у большинства людей изменился и образ жизни, поменялись некоторые привычки. Когда они раньше покупали жвачку? Правильно - перед свиданиями, встречами с друзьями или конференциями с коллегами. Всем хотелось ощущать свежий запах изо рта. А что теперь? Работа на удаленке, социальная дистанция, защитные маски. Необходимость в жвачках в новых условиях практически отпала сама по себе.
Автор этих строк поинтересовался у нескольких прохожих в центре Кельна, действительно ли они перестали покупать жевательные резинки? Все ответы были утвердительными, а причины похожими: под маской жевать неудобно, дома обычно жвачку не жуют, а скорее по дороге на встречу или в офис. "Да вы только посмотрите на тротуары, чище я их никогда еще не видела. Ни одной растоптанной жвачки", - смеется из-под маски девушка в ответ на мой вопрос. И она права!
Но жвачка не была бы таковой без эластичности. Производители вынуждены подстраиваться под изменившиеся нужды потребителей и уже ломают головы над новыми рецептами. Обычно в жвачку добавляют ментоловое масло и различные ароматы, чтобы добиться ощущения свежести во рту при жевании. А теперь у ее появятся дополнительные функции. Изменятся не только вкусовые качества этого продукта. "В жевательную резинку теперь добавляют различные витамины, пробиотики, полезные для флоры кишечника, и специальные средства, которые поддерживают здоровую флору во рту, предотвращая образование кариеса и заболевание десен", - уточняет менеджер продукции Бастиан Хёрман в интервью Süddeutsche Zeitung.
По данным Федеральной палаты стоматологов ФРГ, во время пандемии немцы реже стали посещать зубных врачей, особенно в профилактических целях. Одновременно повысилось число обращений в пункты неотложной стоматологической помощи из-за обострения пародонтита. Производители жевательной резинки тут же решили, что жвачка срочно должна взять на себя профилактические функции. На рынке уже появились жевательные резинки марки Oral-B, в которых, как в зубных пастах, содержатся фториды. Новые качества продукта должны мотивировать покупателей жевать жвачку даже под защитной маской. К тому же производители уверяют, что жевательная резинка полезна из-за содержания витаминов и избавляет от сухости во рту.
А американская компания Wrigley запустила в социальных сетях рекламную кампанию, убеждая молодую аудиторию, что куда приятнее сидеть перед мониторами в хоум-офисе или участвовать в длительных онлайн-конференциях, жуя жвачку. А еще приятно испытывать свежесть во рту во время онлайн-свиданий или групповых онлайн-игр с друзьями.
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