Как выживает пограничье Сумщины под российскими обстрелами

Небольшой поселок Великая Писаревка в шести километрах от украинско-российской границы до марта 2024 года жил относительно спокойно. В начале полномасштабного вторжения российские войска прошли через него и двинулись в направлении Сум. Затем у поселка велись бои. После освобождения Сумщины в апреле 2022 года в Великую Писаревку начали возвращаться жители. По состоянию на начало марта в поселке проживало около четырех тысяч человек, тогда как до полномасштабного вторжения - шесть тысяч.

Но с середины марта все изменилось. Российская армия начала массированно обстреливать приграничные районы Сумской области, в частности, используя корректируемые авиабомбы - КАБы. "За пять дней не стало Великой Писаревки", - со слезами на глазах говорит местная жительница Вита, которая эвакуировалась из общины. По оценке местных властей, населенный пункт разрушен на 40 процентов. Некоторые села Великописаревской громады, расположенные ближе к российской границе, уничтожены практически полностью. За две недели марта Сумская областная военная администрация зафиксировала 567 обстрелов Великописаревской громады, в том числе 197 ударов управляемыми авиабомбами.

Почему жители пограничных сел не уезжают

По пустой улице в центре Великой Писаревки на велосипедах проезжает местный житель Николай с женой Тамарой. Они ездили на другой край поселка, чтобы посмотреть, насколько поврежден обстрелами дом матери Николая. В уцелевшем собственном доме супругов сейчас живут пожилые родители и мужа, и жены. Николай рассказывает, что когда начались бомбежки, его тесть наотрез отказался покидать родной поселок. "Я здесь родился, я здесь и умру", - передает Николай слова своего родственника. Вся семья перебралась жить в погреб и решила не выезжать, несмотря на опасность и отсутствие света и газа в поселке.

На соседней улице Надежда, женщина среднего возраста, спешно закрывает ставни своего дома. Она выехала в соседний город Ахтырка после первых обстрелов и вернулась на несколько часов, чтобы присмотреть за хозяйством. "Страшно. Что-то делаешь и слышишь, как уже где-то бухнуло. Так что буду бегом заканчивать и поеду обратно", - говорит женщина.

Обстрелы приграничья на Сумщине

В Великой Писаревке разрушен весь центр Фото: Anna Pshemyska/DW

В Великой Писаревке разрушен весь центр: здание администрации, больница, школа, дом культуры, отделение полиции, суд, библиотека. На одной из улиц в частном секторе нет неповрежденных домов. Частные дома в других районах остаются более-менее целыми. Местный житель Юрий показывает DW свое уцелевшее жилище: изнутри потолок по периметру пошел глубокими трещинами. Он говорит, что, когда "прилетало" неподалеку, крыша дома поднималась и опускалась от мощной взрывной волны.

Интенсивные российские обстрелы Великой Писаревки и района начались 12 марта. В тот же день российские добровольцы, воюющие на стороне Украины в составе подразделений легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса (РДК) и "Сибирского батальона", зашли на территорию РФ в Белгородской и Курской областях, граничащих с Сумщиной. По словам представителей легиона "Свобода России", целью операции было вынудить российскую армию перебросить силы на это направление с других горячих точек на фронте. Некоторые жители Великой Писаревки, с которыми пообщалась DW, связывают усиленные обстрелы приграничья в Сумской области с рейдами этих подразделений, но не хотят говорить об этом открыто.

Как работает полиция у границы

Подвал под разбитым отделением полицейские превратили во временный штаб Фото: DW

После ежедневных бомбардировок Великой Писаревки в марте из четырех тысяч человек в поселке осталось около пяти сотен. "В основном это пожилое население, люди, которые говорят, что им некуда ехать, держатся за скот, хозяйство. Пока соседу не разбили дом, люди не хотят уезжать", - рассказывает начальник отделения полиции Артур Кряж. Тем не менее большинство населения буквально в течение недели уехали своим транспортом или автобусами, организованными местными властями.

Полицейские оставались в поселке круглосуточно. Они помогали вывозить людей и оказывали первую помощь раненым. Подвал под разбитым отделением полицейские превратили во временный штаб: оборудовали буржуйкой, электроплитой, раскладными кроватями, чтобы оставаться на работе на ночь. Артур рассказывает, что, когда рядом на поверхности падали КАБ, он чувствовал взрывную волну даже на глубине в несколько лестничных пролетов.

Эвакуация на Сумщине

Большинство жителей Великописаревской громады выехали в соседнюю Ахтырку в 50 километрах от границы. В помещении одного из детских садов города оборудовано временное убежище для людей, которые эвакуировались из опасных районов. В классных комнатах расставлены кровати, есть душевые. Сотрудники столовой бесплатно готовят завтраки и обеды для вынужденных переселенцев.

Большинство жителей Великописаревской громады выехали в соседнюю Ахтырку Фото: DW

Вита с 14-летним сыном Романом выехали из села Луговка Великописаревской громады в четырех километрах от границы. Село разрушено на 90 процентов и отрезано от цивилизации - единственный мост через реку Ворскла, по которому можно было добраться до Луговки, разбит. "Мы выехали в Ахтырку, из Ахтырки уехали в Киев, из Киева - в Западную Украину. Там мы побыли две недели, пока не закончились деньги", - рассказывает Вита.

Женщина вернулась в Сумскую область к другим членам своей семьи: тете, братьям, маме и бабушке, которые выехали из Луговки в Ахтырку несколько позже. 87-летняя бабушка Виты Нина Александровна переживает уже вторую на своем веку войну. Она сквозь слезы рассказывает, как слышала взрывы и гул самолетов над своим домом: "Летит, а у меня уже сердце перевернулось… Хоть бы уже убило, а то не убивает, а мучает". Нина Александровна уезжала из села последней из членов своей семьи. Эвакуироваться ей помогала полиция.

Где жить переселенцам?

Семья Виты из семи человек собирается выселяться из приюта в садике, ведь вскоре там возобновится обучение для малышей. Переселенцы из Луговки нашли дом в Ахтырке: "Бабушка - владелица дома нас пускает туда. Дом большой, с удобствами. За квартплату деньги брать не будет, говорит, просто поддерживайте порядок в доме", - рассказывает Вита.

Другая жительница временного приюта пенсионерка Валентина планирует ехать к сыну, который живет и работает в Сумах. Женщина рассказывает, что им придется тесниться в одной комнате в общежитии, но найти другого жилья ей не удалось. Валентина мечтает вернуться домой, в Великую Писаревку. "Я бы полетела на крыльях. Я живу здесь, а душа моя - там, -говорит пенсионерка. - Но дети меня не пускают. Света нет, газа нет. Возможно, будет второе наступление - этого тоже никто не исключает".

КАБы и угроза нового российского наступления

В Великописаревской общине и других пограничных селах сохраняется угроза обстрелов российской авиацией, артиллерией, минометами и беспилотниками, а также угроза диверсионно-разведывательных групп, заявил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх. Но главной опасностью остается активность российской тактической авиации и угроза с воздуха, говорит Артюх: "Они (российские военные. - Ред.) начинали с 250-килограммовых бомб, затем - пол тонны, сейчас они уже применяют на Сумщине управляемые бомбы весом полторы тонны". По словам чиновника, для безопасности региона нужны средства ПВО, которые могли бы сбивать российские самолеты, запускающие КАБы.

Сумская ОВА еще в прошлом году рекомендовала жителям 115 населенных пунктов в пятикилометровой зоне возле украино-российской границы выехать в более безопасные районы. По данным ОВА, около шести тысяч человек из 30 тысяч прислушались к этой рекомендации.

"Уверен, что после мощных ударов авиации, нанесенных по Великой Писаревке и вдоль всей границы оккупационными войсками России, многие выедут из этой опасной зоны", - говорит Артюх. В то же время глава ОВА не видит признаков подготовки российской армии на границе с Сумщиной к повторному наступлению, а неожиданная атака, как в 2022 году, по его словам, сейчас невозможна. И возле областного центра, и недалеко от границы, где побывала корреспондент DW, активно строятся фортификационные сооружения.

Восстановление после обстрелов

Разбитая библиотека Фото: DW

Под ногами главы Великописаревской громады Людмилы Бирюковой хрустит битое стекло, которым вперемешку с разбросанными книгами усеян пол библиотеки в центре села. В здании нет окон, свисают куски потолка - рядом был "прилет". Накануне в библиотеке заканчивали ремонт. Она должна была стать культурным и образовательным открытым пространством. "Задумок было миллион - не успели", - вздыхает Людмила.

Также община почти восстановила дом культуры, поврежденный обстрелами еще в 2022 году. Сейчас помещение разбито и выгорело изнутри, а рядом виднеется воронка от КАБа глубиной в человеческий рост. Тем не менее глава громады настроена оптимистично: "Думаю, все немного успокоится и будем восстанавливать". Чиновница рассчитывает на международных доноров. С некоторыми партнерами уже налажены контакты со времен восстановления в 2022 году.

DW посетили Великую Писаревку в конце марта 2024 года. В середине апреля Людмила Бирюкова сообщила нам по телефону, что количество обстрелов в общине уменьшилось, на нескольких улицах поселка появился свет. Газовая служба начала проверку газопроводов на наличие повреждений и готовится к их запуску. По словам главы громады, несмотря на обстрелы и самого поселка, и его окрестностей местные жители начали возвращаться в свои дома.