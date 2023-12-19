Как восстанавливают сексуальное здоровье раненым бойцам ВСУ

Проблемы в сексуальной жизни военных после ранений и психических травм до сих пор остаются табу для широкой общественности. Но в Украине уже есть проекты, которые помогают солдатам восстановить половое здоровье.

Боевые действия, постоянный стресс и ранения подрывают физическое и психическое здоровье военных, в том числе вызывая проблемы в интимной жизни. Из-за большой табуированности темы секса многие военные остаются с этой проблемой один на один. В то же время ее нерешенность может приводить как к трудностям в отношениях, так и психическим расстройствам и суицидам, говорят специалисты.

Психотерапевты и урологи - для украинских военных

По словам руководителя киевского медицинского центра "Мольфа", уролога, психотерапевта Ивана Дмитрика, который работает с военными, проблема очень актуальна и не стоит ее недооценивать. "Секс является базовой потребностью человека, без которой можно прожить, но удовлетворение которой необходимо. Мы не можем двигаться в качественно высшие ступени пирамиды реализации, пока не обеспечены базовые потребности", - отмечает специалист в разговоре с DW.

Среди проблем в интимной жизни, с которыми сталкиваются бойцы ВСУ - эректильная дисфункция, вызванная урологическими заболеваниями и психическими травмами, снижение либидо, неприятие своего тела после ранений и ампутаций, а также повреждения мочеполовой системы, в частности гениталий.

"При расстройствах сексуальной жизни происходит травмирование личности. Если я мужчина и наличие половой жизни было способом моей идентификации, а сейчас ее нет из-за того, что либо нет гениталий, либо они не функционируют, какая-то часть меня не будет функционировать", - объясняет Дмитрик.

Реконструкция половых органов теперь возможна в Украине

С осени этого года на базе центрального военного госпиталя в Киеве и одной из частных больниц столицы начали делать бесплатные операции для военных по реконструкции органов мочеполовой системы. До этого бойцам, которые получили такие повреждения, могли помочь только оказанием медицинской помощи с сохранением жизни, но без восстановления сексуальной функции, говорит основатель проекта "Реконструктивная урология: травмы, о которых молчит война" Алексей Петровский.

По его словам, инициативу основали из-за значительного роста числа бойцов с ранениями "ниже бронежилета" - примерно в тысячу раз по сравнению с 2014 годом. Преимущественно они вызваны детонацией взрывных устройств, а также попаданием обломков снарядов, добавляет Петровский.

"Такие травмы после заживления не представляют угрозы жизни, но очень влияют на ее качество. В основном военные стесняются об этом говорить, замыкаются в себе, что приводит порой и к суициду", - говорит он в разговоре с DW.

Украинские урологи учатся за рубежом

К реализации проекта подошли комплексно - летом этого года украинские урологи ездили на первое обучение к профильным специалистам в США. А уже в октябре первая миссия из десяти американских врачей прибыла в Киев для проведения операций. В декабре к ним присоединились также специалисты из Польши и Мексики. С необходимым оборудованием, в частности протезами половых органов, продолжает Петровский, помогло правительство Литвы.

Миссия иностранных врачей прибыла в Киев для проведения операций по реконструкции половых органов военным и ветеранам Фото: Reconstructive urology: Traumas that war keeps silent

"Во время операций формируется мочевой пузырь, уретра. С помощью протезов восстанавливаются наружные половые органы. И восстанавливаются не только с позиции эстетики, но и с позиции функциональности, чтобы человек мог себя полноценно чувствовать частью социума и нормально ощущать себя психологически и в плане дальнейшей сексуальной жизни", - рассказывает медицинский координатор проекта Александр Шевага. Если во время ранения не были повреждены семенники, продолжает он, у пациентов сохраняется и репродуктивная функция.

Ветеран войны в Донбассе Михаил из Черниговской области стал одним из первых пациентов, которым провели реконструктивную операцию половых органов в рамках проекта. Множественные повреждения, в том числе мочеполовой системы, мужчина получил еще в 2019 году во время боев в окрестностях Светлодарска. Тогда, по словам мужчины, врачи не давали гарантий на то, что он снова станет на ноги, поэтому о восстановлении сексуальной жизни речь даже не шла. Когда Михаил узнал о возможности реконструкции, не раздумывая, поехал в Киев, говорит он в разговоре с DW.

"Страха не было, потому что терять было нечего. Мне уже делали операцию в 2020 году врачи из Нидерландов за счет волонтеров. Тогда сшивали уретру, устанавливали пакеты и трубки из живота. В некоторой мере стало легче. Но надежды на полное восстановление всех функций уже не было", - рассказывает Михаил.

Через два месяца после реконструктивной операции мужчину еще беспокоят болевые ощущения, впрочем, эрекция уже восстановилась, правда, теперь она постоянная, что вызывает определенный дискомфорт, говорит он. "Конечно, так лучше, потому что совсем другая жизнь начинается. Если человек не способен как мужчина, то это очень трудно. Подобных ранений много, просто о них не говорят. Многие ребята не смогли с этим мириться и покончили с жизнью. Теперь у таких людей есть шанс", - отмечает Михаил.

Операция по реконструкции половых органов Фото: Reconstructive urology: Traumas that war keeps silent

Более 100 украинских военных - в очереди на операцию

По состоянию на середину декабря с реконструкцией мочеполовых органов в рамках проекта Петровского помогли уже более 50 военным, и, несмотря на стоимость таких операций, останавливаться на этом активисты не собираются. В списке ожидания - более 100 украинских защитников, участие которых в программе уже утверждено, говорит Шевага. Поэтому, по его словам, сейчас идет подготовка к следующим миссиям иностранных специалистов, командировкам врачей из разных регионов Украины на обучение в США, Индию и Таиланд для перенимания опыта и поиска спонсоров.

В будущем, продолжает медицинский координатор проекта, оказывать помощь по восстановлению сексуальной жизни планируют и женщинам-военнослужащим, которые получили травмы брюшной полости и таза. В перспективе - и расширение услуг по психологической реабилитации, которая не менее важна, чем физическая, добавляет Шевага. "Ведь нарушение потенции и другие сексуальные нарушения возникают и без прямой травмы половых органов", - отмечает врач.

Изменения в сексе естественны на фоне ПТСР, депрессии и контузий

На это в разговоре с DW обращает внимание и сексолог, соосновательница международной ассоциации военных реабилитологов Святослава Федорец. По ее словам, изменения в сексуальной функции могут быть на фоне посттравматического стрессового расстройства, депрессии и контузий. К тому же влиять на эрекцию, уровень либидо и продолжительность полового акта может и длительное пребывание в стрессовых условиях.

"Очень важно давать разъяснения, почему так функционирует тело, почему это влияет на сексуальное функционирование - и что это не является чем-то постоянным, что останется навсегда. Когда военные возвращаются домой на несколько дней, этого мало, чтобы отойти от условий войны. Поэтому это вполне естественная реакция", - отмечает сексолог. В таких случаях, продолжает Федорец, важно экспериментировать с различными сексуальными практиками и не обязательно фиксироваться на сексе, который предусматривает проникновение.

"На самом деле секс может быть таким, как этого хочется. Это могут быть ласки руками, оральные ласки. Также вспомогательные средства для секса могут способствовать исследованию своего тела, что особенно важно при травмах спинного мозга", - говорит сексолог.

Адаптация к сексу после боевых ранений

Чтобы уменьшить напряжение в коммуникации и удовлетворить потребность военных и ветеранов в информации о сексуальной жизни после ранений, организация Veteran-hub запустила образовательную платформу Resex. В рамках этого проекта на основе проведенного исследования также выпустили бесплатные пособия "Любись" о сексуальной жизни после ранений - отдельно для мужчин и женщин-военнослужащих. Их распространили среди реабилитационных центров и госпиталей, говорит DW менеджер проекта Resex Екатерина Скороход. "Врачам ветераны часто не могут задать вопрос, потому что либо стыдно, либо сами медики не готовы об этом говорить", - отмечает она.

Кроме практических рекомендаций, как приспособить сексуальную жизнь к последствиям травм, пособия содержат советы, как принять изменения в теле, а также о том, как лучше коммуницировать об этом с партнерами. "Главный месседж в том, что секс и отношения после ранения возможны и что они могут быть хорошими. Очевидно, что как было - уже не будет. Но человек может справиться с этим, чтобы дальше вести интимную жизнь. Секс после ранения может быть и серьезным, и игривым, и нежным, и страстным", - отмечает Скороход.

Отдельный блок в пособиях посвящен рекомендациям партнерам раненых ветеранов о том, как лучше выстраивать с ними дальнейшие отношения. Ведь, например, чрезмерная опека, как показали результаты исследования, во многих случаях вредна. "Как отмечали наши респонденты, важно, чтобы после ранения тебя воспринимали как человека, а не через призму жалости", - говорит Скороход.

Как ранения влияют на отношения

О проблеме в восприятии обществом раненых военных говорит и ветеран войны в Донбассе Родион Тристан, который принял участие в информационной кампании проекта "Любись". Еще в 2015 году мужчина во время боевых действий потерял правый глаз, после чего перенес более 50 операций. Неприемлемые реакции людей на вид его лица, говорит Родион, он замечал неоднократно.

"Это либо тема для шуток, вроде "пират идет", либо повод меня избегать. Раньше я мог снять повязку, и в час пик в метро вокруг меня была мертвая зона где-то с полметра", - делится ветеран. По его словам, такое отношение может затруднять формирование новых отношений и усиливать неприятие своего искалеченного тела, что влияет на либидо.

Родион Тристан Фото: Anastasiia Shepielieva/DW

Психологическая помощь в таких случаях играет ключевую роль, убежден Родион. "К физическим увечьям может добавляться ПТСР, вина выживших. Когда мы говорим о травмах, самое главное донести мысль, что нет ничего плохого в обращении к специалисту. Ведь, кроме того, что о сексе не принято говорить, часто бытует культ всесильности военных", - замечает он.

По мнению ветерана, пока государство не уделяет достаточно внимания проблеме восстановления сексуальной жизни военных после ранений. "Эта проблема не рассматривалась как актуальная потребность, хотя я с этим не согласен, потому что это может спровоцировать демографический кризис. Секс - это элемент психического здоровья. Если мы говорим, что психическое здоровье наших военных важно, то надо смотреть на него комплексно", - критикует Родион Тристан.

Что делает государство для сексуальной реабилитации военных?

В то же время в министерстве здравоохранения Украины уверяют, что занимаются всеми сферами реабилитации после ранений для возвращения травмированных к привычной жизни. Самая тяжелая категория пациентов, у которых есть дисфункция тазовых органов, - это люди со спинномозговой травмой, говорит в разговоре с DW директор департамента высокотехнологичной медицинской помощи и инноваций Минздрава Василий Стрелка.

Профессиональную помощь им оказывают в Центре лечения и реабилитации последствий нейротравм для ветеранов войны в поселке Клевань Ровненской области, продолжает он. К этому, по его словам, в рамках сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения привлекают также иностранных специалистов по спинномозговой реабилитации, которые не только работают с пациентами, но и передают опыт украинским врачам.

"Также в 2024 году планируем вместе с американцами и с канадцами внедрять программы по инвазивной и неинвазивной стимуляции спинного мозга, которые в мире считаются передовыми", - отмечает директор департамента Минздрава. Эти методики направлены на восстановление эректильной функции пациентов, добавляет он.

Смотрите также: