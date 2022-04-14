 Как война в Украине изменила отношение Литвы к российской угрозе | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 20.04.2022

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Как война в Украине изменила отношение Литвы к российской угрозе

Литовцы на протяжении последних лет с большим недоверием относились к политике Москвы. А теперь здесь готовятся к худшему сценарию.

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