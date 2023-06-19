Как в России прошел тайный форум оппозиционеров

В Москве в обстановке секретности прошел Форум мирной России. Политики и активисты обсуждали перспективы развития гражданского общества. DW о том, что они предложили предпринять в нынешней ситуации.

Форум мирной России (ФМР) - уже второй с начала вторжения РФ в Украину - прошел 16-17 июня в Москве. Его вновь организовал адвокат и политик Сергей Росс. В форуме - по видеосвязи и оффлайн - приняли участие оппозиционеры и активисты, часть из которых находилась в России, а другая - за ее пределами.

Форум сопровождался соблюдением максимальных мер конспирации, даже место проведения и программу его участники узнали прямо перед началом. Многие выступавшие не хотели афишировать свое участие, особенно те, кто присутствовал в зале. Всего же, как онлайн, так и оффлайн, ФМР собрал 55 человек. Среди них, в частности, были находящийся в эмиграции экономист Сергей Гуриев, российский политик Юлия Галямина, депутат Европарламента от Германии Сергей Лагодинский (Sergey Lagodinsky).

Главной темой дискуссий стало построение гражданского общества в современной России и общение между россиянами и украинцами в условиях войны. DW - о том, как проходил ФМР и какие выходы из сложившейся в стране ситуации предложили его участники.

Проблемы гражданского общества РФ

"Будущее у послевоенной и послепутинской России есть!" - такими словами Сергея Гуриева, экономиста, известного оппозиционными взглядами, открылась первая панель форума. Гуриев выступал онлайн, как и большинство его коллег, но часть из них все же смогли прийти в зал, где проходило мероприятие.

Помимо Гуриева о новых задачах российского гражданского общества высказались политик Юлия Галямина, социолог Григорий Юдин и украинский юрист-международник Марта Барандий, немецкий депутат Европарламента Сергей Лагодинский и основательница проекта "Ковчег" Анастасия Буракова.

Участники Форума мирной России, согласившиеся на публикацию своих фотографий с ФМР, июнь 2023 года Фото: privat

Эксперты говорили о кризисе гражданского общества в РФ и попытке переосмыслить настоящее во имя будущего. Для этого, по их мнению, необходимо описать понятный взгляд на это будущее - и в этой части мнения ораторов разошлись. Главной проблемой современной России Галямина назвала авторитаризм, который привел к нынешнему положению. "Войну остановить мы не можем, но можем бороться с ее последствиями", - отметила Галямина. По ее мнению, в России все еще возможно жить в условиях легальной борьбы и даже участвовать в выборах: "Я не понимаю людей, говорящих об отсутствии возможности действовать. Экологические протесты, забастовки тех же шахтеров добиваются успеха, потому что власти сегодня боятся протестов людей".

Участники ФМР - об экологических протестах

Аналогичную точку зрения высказал и выступавший онлайн российский экоактивист Аршак Макичян. По его оценке, экологическая проблематика может послужить консолидации людей против российской власти. "Экологическое сообщество должно политизироваться и привлекать оппозиционных политиков для популяризации темы", - отметил Макичян.

Он также сообщил, что России за годы правления президента Владимира Путина был нанесен огромный экологический ущерб: "Развалили лесничества, что позволило пожарам уничтожать леса. Климатический кризис наступает в России быстрее, чем в остальном мире, но у нас нет никаких планов по борьбе с ним". При этом, по мнению активиста, после начала войны в Украине некоторые крупные экологические организации, работающие в России, заняли слишком слабую позицию.

"Деятельность Greenpeace после 24 февраля, по моему мнению, не помогала спасать природу в России. Никакой реальной борьбы Greenpeace после 24 февраля не вел, - уверен Макичян. - Greenpeace не говорил ни о вырубке парков в Москве, ни о сжигании непроданного из-за санкций Путиным газа. Невозможно во время войны быть вне политики, даже если ты экологическая организация", - убежден Макичян. Напомним, что 19 мая 2023 года Greenpeace была признана в РФ нежелательной организацией.

Аршак Макичян (фото из архива) Фото: Carsten Koall/dpa/picture alliance

На ФМР спорили о возможности протеста в России

Между тем некоторые участники форума были не согласны с тем, что в России еще остались возможности для политического протеста. Так, социолог Григорий Юдин, который, находясь в Москве, выступал по видеосвязи, заявил: "Нужно закончить все разговоры о поддержке гражданского общества в России, потому что любое функционирование оппозиционной политической организации в стране официально запрещено. Нужно поддерживать сопротивление, которое имеет политическую основу, потому что только оно ставит перед собой задачу уничтожения тирании".

Несмотря на это, по мнению социолога, идеологическая база для сопротивления должна быть создана через появление единой политической организации. По выражению Юдина, пришло время предлагать гражданам России картину будущего, а не просто разговаривать о необходимой победе Украины, которая якобы "решит все проблемы".

Форум мирной России как точка консолидации

Организатор форума Сергей Росс, выступавший онлайн, подводя итоги, заявил, что мероприятие прошло успешно, особенно учитывая то, что это один из последних оппозиционных форумов в сегодняшней России. Комментируя DW главную тему дискуссий - новые задачи гражданского общества - Росс констатировал, что сейчас гражданское общество находится в поиске смыслов и именно внутри России пребывает в наибольшим кризисе. "Спор по этим вопросам имеет колоссальную ценность, потому что мне не хотелось бы просто отдавать страну этим властям. Такие обсуждения предлагают новые варианты", - уточнил он.

Сергей Росс также добавил, что проведение форума в нынешних условиях именно в России считает очень важным: "Пространство смыслов сузилось. Наш форум дает точки консолидации и для тех, кто уехал, и для тех, кто остался".

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