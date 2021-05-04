Как в Крыму насосы из Европы объявили "российскими"

С установленными на Бештерек-Зуйском водозаборе под Симферополем насосами датской компании Grundfos, которые оснащены двигателями немецкой Siemens, произошли курьезные метаморфозы. Это обнаружилось после выхода 4 мая расследования DW о том, как это оборудование в обход санкций ЕС попало на аннексированный украинский полуостров Крым. Судя по фото, размещенному в Facebook 5 мая на странице назначенного Москвой после аннексии руководителем Крыма Сергея Аксенова, с коробок моторов исчезли логотипы Siemens.

В марте, когда состоялся торжественный запуск насосной станции, на сайте "правительства Крыма" были опубликованы фотографии насосов, на коробках моторов которых был логотип немецкой компании, видный невооруженным глазом. При детальном изучении видеосюжетов местных СМИ можно было идентифицировать также логотип Grundfos, а также установить точную модель насосов - CR 185-8 A-F-A-V-HQQV.

Хуснуллин: Все оборудование - отечественное

Тем не менее вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин во время визита в Крым 5 мая, отвечая на вопросы местных журналистов, заверил, что на запущенном в марте Бештерек-Зуйском водозаборе нет европейского оборудования.

Так чиновник прокомментировал вышедшее накануне расследование DW о европейских насосах в Крыму. Хуснуллин заявил, что эта информация не соответствует действительности. "Все оборудование, которое мы применяем - отечественное, рисков мы не видим. Все будет работать, никаких сомнений", - сообщил журналистам в Симферополе вице-премьер, слова которого приводит агентство "РИА Новости".

Grundfos узнала свои насосы

Пресс-служба Grundfos, которой DW в апреле предоставила упомянутые фото- и видеоматериалы, однако, тогда не высказала сомнений в том, что речь идет именно о ее оборудовании, а не о российском, как утверждает вице-премьер Марат Хуснуллин.

Фото из facebook Сергея Аксенова, назначенного Россией после аннексии Крыма его руководителем

"Оборудование, установленное в Крыму, судя по тому, что мы увидели на видео, - это стандартные насосы, которые Grundfos часто поставляет системным производителям. А они используют насосы как компоненты в комплексных решениях, которые сами продают. Поэтому мы не знаем, как наша продукция оказалась в Крыму", - пояснил в комментарии для DW вице-президент Grundfos Петер Триллингсгаард. Он также подчеркнул, что датская компания не будет осуществлять сервисное обслуживание этих насосов в Крыму.

В свою очередь, в компании Siemens заявили, что при поставке своим партнерам компонентов, в том числе двигателей для насосов, берут с партнеров обязательство не нарушать санкции ЕС. Немецкая компания не стала комментировать факт исчезновения ее логотипов с насосов, установленных на Бештерек-Зуйском водозаборе. "У нас нет информации об этом", - отметили в пресс-службе Siemens.

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