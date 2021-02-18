 Как в Германии спасают провалившихся под лед (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 18.02.2021

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По Германии

Как в Германии спасают провалившихся под лед (фото)

Во Франкфурте-на-Майне водолазы-спасатели устроили учения на замерзшем пруду.

Учения водолазов-спасателей во Франкфурте-на-Майне

Франкфурт-на-Майне • Водоемы в Германии замерзают редко, но спасатели - водолазы, плавцы и другие специалисты - должны быть готовы к тому, чтобы прийти на помощь в такой ситуации, если кто-то провалится под лед во время прогулки или окажется под ним, купаясь в проруби. Например, Ландвер-канал в Берлине в середине нынешнего февраля превратился в 10-киломтеровый каток, а немецких моржей не смогли остановить даже сибирские морозы.

Служащие пожарной охраны Франкфурта-на-Майне, в которой есть такие профессионалы, сейчас воспользовались предоставившейся возможностью и провели учения на одном из городских прудов, во время которых были сделаны эти фотографии информационного агентства dpa.

Учения спасателей на замерзшем пруду. Фотографии

Учения водолазов-спасателей во Франкфурте-на-Майне
Учения водолазов-спасателей во Франкфурте-на-Майне
Учения водолазов-спасателей во Франкфурте-на-Майне
Deutschland | Wasserrettung | BdT mit Deutschlandbezug

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