Как в Германии спасают провалившихся под лед (фото)

Франкфурт-на-Майне • Водоемы в Германии замерзают редко, но спасатели - водолазы, плавцы и другие специалисты - должны быть готовы к тому, чтобы прийти на помощь в такой ситуации, если кто-то провалится под лед во время прогулки или окажется под ним, купаясь в проруби. Например, Ландвер-канал в Берлине в середине нынешнего февраля превратился в 10-киломтеровый каток, а немецких моржей не смогли остановить даже сибирские морозы.
Служащие пожарной охраны Франкфурта-на-Майне, в которой есть такие профессионалы, сейчас воспользовались предоставившейся возможностью и провели учения на одном из городских прудов, во время которых были сделаны эти фотографии информационного агентства dpa.
Учения спасателей на замерзшем пруду. Фотографии
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