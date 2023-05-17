Как в Баварии медведей спасают

Недалеко от термальных источников курорта Бад-Фюссинг в пруду на охраняемой территории принимают ванны необычные отдыхающие - бурые медведи. Животным, всю жизнь просидевшим в клетках, помогли в Центре спасения медведей.

Идея создания заповедника принадлежит немецкому юристу и телеведущему Андреасу Грасмюллеру (Andreas Grasmüller) из Мюнхена. В 1993 году он организовал общество "Союз защиты животных", целью которого было создание приютов, максимально подходящих каждому виду: от брошенных домашних и сельскохозяйственных до диких животных.

Когда Грасмюллер случайно увидел представление с участием циркового медведя с кольцом в носу, которого заставляли ходить по раскаленной смоле, то он решил основать центр-заповедник для спасения медведей . В Баварии под Бад-Фюссингом им был куплен участок земли, принадлежавший ранее немецкому бундесверу. Там установили специальные электрические ограждения, а заброшенные бункеры для хранения боеприпасов переоборудовали под зимние вольеры. Уже в 2004 году в заповеднике поселился первый медведь по кличке Франци. Финансирование приюта обеспечивается за счет пожертвований, грантов и спонсорской помощи.

Медвежий рай

Истории каждого постояльца очень печальны. Так, спасенные медведицы Аврора и Ледия жили в Албании в девятиметровой клетке с бетонным полом. Медведь Тибор приехал из Испании, где он выступал в цирке. Лайма из Литвы долгие годы прожила в клетке возле отеля и ресторана, где гости обливали ее пивом и кормили булочками, пропитанными алкоголем. В Бад-Фюссинге она подружилась с медведем Беном, которого доставили в заповедник в 2016 году.

Бад-Фюссинг, заповедник для медведей Фото: Uwe Lein/dpa/picture alliance

По своей природе медведи - путешественники, поэтому и в неволе им жизненно необходима возможность свободно передвигаться. В баварском приюте на каждого косолапого приходится около 7000 квадратных метров. Здесь они могут жить на открытом воздухе, ощущать смену времен года, научиться самим добывать пищу, заготовить себе берлогу на зиму, попросту "снова стать медведями", - говорит сотрудник заповедника Кристоф Денк (Christoph Denk).

Столкновение людей и природы

Нынешний председатель общества, адвокат Арпад фон Гааль (Arpád von Gaál), хочет спасти медведицу Гайю, обвиняемую в нападении и смерти мужчины. 5 апреля 2023 года 26-летний Андреа Папи (Andrea Papi) подвергся нападению и был убит во время пробежки по лесной тропинке недалеко от своей деревни в регионе Трентино на севере Италии. Бегун получил смертельные травмы шеи и головы.

Президент региона Трентино, Маурицио Фугатти (Maurizio Fugatti), сообщил, что на месте происшествия были обнаружены следы медведя, идентифицированного как "JJ4". Затем животное было поймано лесниками и доставлено в специализированное учреждение на передержку до вынесения решения суда.

При этом утверждает, что Гайя не виновна в нападении. Ассоциация представила на рассмотрение суда экспертное заключение двух ветеринаров, в котором говорится, что на погибшего напала не самка медведя, а взрослый самец.

Конечно, гибель молодого человека потрясла жителей региона и вызвала споры о том, следует ли сокращать численность медведей (на сегодня в Трентино проживает около сотни медведей) путем отстрела и переселения.

В свою очередь Баварское ведомство по охране окружающей среды (LfU) подчеркивает, что в дикой природе медведи крайне осторожны и избегают контакта с людьми. Они подходят близко к населенным пунктам только в случае, если знают, что там можно раздобыть пищу. Именно поэтому прикармливать медведей нельзя ни в коем случае. Рацион диких медведей вегетарианский, им особенно нравятся фрукты и мед.

Так, в меню медведей из заповедника мясо составляет только лишь 20 процентов. В дикой природе эти животные могут быть опасны, особенно когда у них медвежата, говорит Кристоф Денк. Людям нужно снова учиться быть внимательными и "не уходить в свои мысли в наушниках на пробежке" по лесу. В тех районах, где обитает много медведей, лучше оставить территорию природе, размышляет зоозащитник.

Надежда на спасение

До сих пор администрация провинции Трентино дважды выступала за усыпление медведицы, и оба раза это требование отклонялось судом. Следующее слушание по делу Гайи назначено на конец мая.

Если ее право на жизнь удастся отстоять и перевезти в Бад-Фюссинг, то сначала ей предстоит провести шесть недель на карантине, а потом перейти в акклиматизационный вольер. Если медведице будет по душе общество сородичей, Гайя сможет переехать к одному из них. "Об этом можно точнее сказать судя по зрительному контакту", - говорит Денк.

Таким образом, Гайя станет первым животным из дикой природы, которое обретет в Центре новый дом.

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