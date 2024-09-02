Как удалось спасти Новый дворец от варварской переделки

Власти ГДР намеревались переделать Новый дворец Фридриха Великого в Потсдаме в валютный отель. Что помещало осуществлению этих планов, найденных сейчас в архивах?

Гостиница в Лувре, Версальском или Зимнем дворцах, апартаменты для туристов в Нойшванштайне или Виндзорском замке? Этого не может быть, потому что не может быть вообще!

Хотя отелями в разных роскошных резиденциях прошлых веков в Европе никого не удивишь, некоторые такие достопримечательности очень трудно или невозможно представить себе переделанными или приспособленными под использование в этих целях.

В Германии в число таких особых достопримечательностей, несомненно, входит Новый дворец (Neues Palais) в Потсдаме, однако, как стало известно широкой общественности совсем недавно, во времена ГДР этот дворец чуть было не превратили в отель класса люкс для западных туристов.

Остро нуждаясь в твердой валюте, социалистическое партийное и государственное руководство Восточной Германии в конце 1960-х годов всерьез обсуждало такие планы… Сейчас этот выдающийся памятник архитектуры входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО - находится под особой охраной. После воссоединения Германии на ремонт, реставрацию и другие проекты по сохранению этого исторического здания были потрачены десятки миллионов евро.

Новый дворец на фотографии около 1910 года Фото: akg-images/picture alliance

Новый дворец - история и значение

Новый дворец, возведенный в потсдамском парке Сан-Суси в 1763-1769 годах, должен был стать и стал архитектурным символом могущества и силы Пруссии, которые это королевство обрело при Старом Фрице (Alter Fritz) - Фридрихе II Великом (Friedrich der Große, 1712-1786).

Эта роскошная королевская резиденция является последним прусским дворцом эпохи барокко и содержит множество элементов рококо - финального и самого изысканного этапа барочного периода в истории искусства и архитектуры. При этом любимым дворцом самого Фридриха Великого оставался расположенный по соседству небольшой и уютный Сан-Суси. Новый дворец выполнял репрезентативные функции - в том числе, после создания Германской империи в 1871 году.

Последним монархом, который пользовался этой резиденцией, был Вильгельм II (Wilhelm II.). Именно здесь 31 июля 1914 года император подписал распоряжение о введении в Германии военного положения. Через четыре года в конце Первой мировой войны Вильгельм II будет вынужден отречься от престола и отправиться в Нидерланды в эмиграцию.

Новый дворец и Коммуны на фотографии около 1925 года Фото: akg-images/picture alliance

Как удалось выяснить в архивах, во времена ГДР часть помещений Нового дворца планировали использовать в качестве гостиницы - разместить номера, рестораны, бар. Доклад на эту тему был опубликован на сайте Центра научных и общественных исследований Сан-Суси (Research Center Sanssouci ) в июне этого года и сейчас привлекли к себе внимание немецких СМИ. Автор работы Йорг Киршштайн (Jörg Kirschstein) является сотрудником Фонда прусских дворцов и садов Берлина - Бранденбурга - занимает должность смотрителя Нового дворца.

Планы размещения отеля в Новом дворце

Согласно полученным данным, идея оборудовать в Новом дворце роскошный отель для иностранных туристов и получения валютной выручки принадлежала лично тогдашнему руководителю ГДР Вальтеру Ульбрихту (Walter Ulbricht) и горячо поддерживалась бургомистром Потсдама Брунгильдой Ханке (Brunhilde Hanke).

В Потсдаме после Второй мировой войны в целом не хватало гостиниц, не говоря уже об отелях высшей категории для западных туристов. При этом вместе с Дрезденом и Веймаром он входил в тройку самых популярных городов ГДР. Однако на тысячу жителей здесь тогда насчитывалось всего лишь 2,4 гостиничных места, в двух других - от десяти до пятнадцати.

Германский император - кайзер Вильгельм II вместе с семьей и родственниками перед Новым дворцом в Потсдаме в 1914 году Фото: akg-images/picture alliance

В это время в одном из небольших потсдамских дворцов отель уже работал - занимал и до сих пор занимает часть помещений Цецилиенхофа, вошедшего в мировую историю в качестве места проведения Потсдамской конференции в 1945 году. Раз в одном прусском дворце разместить гостиницу получилось, получится и во втором - были уверены партийные функционеры. Тем более, что во времена Германской империи Новый дворец уже являлся своего рода отелем - местом, где останавливались многочисленные родственники правившей династии Гогенцоллернов, приезжавшие на праздники или семейные встречи со всей Европы, то есть формально помещения для гостей здесь имелись.

Они были оборудованы по распоряжению Вильгельма II в 1890-х годах. Тогда во дворце появилось, так сказать, одиннадцать номеров для гостей императора - четыре апартамента и семь просторных одноместных комнат. Все было сделано по новейшим техническим и прочим стандартам того времени. Здесь имелись туалеты, ванные комнаты, паровое отопление, было проведено электричество.

Фасад Нового дворца со сторона центральной аллеи парка Сан-Суси Фото: Ingo Schulz/Eibner-Pressefoto/picture alliance

Во времена правления Гогенцоллернов эти помещения для знатных и высокопоставленных лиц располагались на одном из верхних этажей дворца, который можно распознать по круглым окнам. На первом этапе власти ГДР намеревались открыть здесь в кратчайшие сроки - всего за несколько месяцев - гостиницу на четыре десятка мест, увеличив количество до двухсот мест в 1975 году. Под рестораны хотели отдать роскошные Верхнюю галерею, Мраморный зал и Гротовый зал. Нижний вестибюль должен был стать местом проведения официальных приемов и торжественных мероприятий.

Трубы, канализация, проводка

В 1967 году после нескольких партийно-государственных комиссий во дворце даже побывали инженеры и архитекторы, которые начали работать над предварительными планами, но уже вскоре стало ясно, что инвестиции в проект окупить себя не смогут. Для отопления помещений, например, было необходимо не только проложить новые трубы, но и оборудовать в подвале целую новую котельную, построить для нее дымовую трубу (!!!) на фоне дворцового здания - жемчужины барочной архитектуры мирового значения… Плюс прокладка современной электрической проводки, канализации и так далее. Для этого пришлось бы прорубать потолки, но это партийных лидеров как раз не смущало, как и протесты специалистов по охране исторических памятников.

В Мраморном зале Нового дворца власти ГДР хотели разместить один из гостиничных ресторанов Фото: Bernd Settnik/dpa/picture alliance

Также где-то нужно было оборудовать грузовые лифты, разместить кухни, холодильники, кладовые, раздевалки и другие части гостиничной инфраструктуры. Во времена Гогенцоллернов кухня находилась в одном из соседних зданий дворцового комплекса - так называемых Коммунах. Однако они уже были заняты Педагогическим институтом - предшественником нынешнего Потсдамского университета. Одновременно дворец должен был оставаться действующим музеем, который тогда ежегодно посещало около 240 тысяч человек, то есть отель не должен был этому мешать.

Гротовый зал Нового дворца Фото: Ingo Schulz/imageBROKER/picture alliance

Как удалось предотвратить планы?

Новый дворец от варварской перестройки спасло, прежде всего, тогдашнее очень плохое состояние здания, последний раз ремонтировавшегося в 1936 году. Отопление вообще не использовалось со времен отречения Вильгельма II и пришло в полную негодность. Чтобы разместить в части помещений отель, необходимо было бы инвестировать куда большую сумму, чем предусмотренные тогда 1,3 миллиона восточногерманских марок, поэтому от планов решили отказаться.

Существенный вклад в дело спасения Нового дворца от варварской переделки сыграли специалисты по охране памятников и администрация здешнего музея. Так как аргументы о недопустимости такого рода обращения с историческим зданием на руководство ГДР не действовали, в ход пошли факты, которые нельзя было игнорировать.

Здания так называемых Коммун около Нового дворца в Потсдаме Фото: Uwe Kazmaier/picture alliance

Среди них были, в частности, требования по обеспечению пожарной безопасности гостиниц - необходимость оборудования путей эвакуации, прокладки труб отдельной системы подачи воды и так далее. Плюс часть здания находилась почти в аварийном состоянии после пожара 1954 года. Возгорание было потушено, но вода нанесла ущерб паркету и деревянным перекрытиям, проникла в стены, что привело к распространению грибка, так как ремонтно-восстановительные работы были проведены тогда некачественно и непрофессионально. Многие скульптуры, украшающие фасады, также находились в плачевном состоянии, потрескались и разрушались, что представляло опасность для посетителей...

В 1969 году в Потсдаме открыли новый отель - современный Interhotel Potsdam, сейчас - Mercure Hotel. Рассчитанная на 400 постояльцев гостиница отчасти решила проблему нехватки мест для ночевки туристов в этом городе. Планы перепрофилирования Нового дворца ушли в архивы и были забыты. Лишь сейчас они вновь стали известны широкой общественности, благодаря исследованию Йорга Киршштайна.