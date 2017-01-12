Как в Москве судили "Мемориал" (25.11.2021)

Суд по делу о закрытии "Мемориала": главное о первом дне слушаний

Верховный суд России прервал до 14 декабря рассмотрение иска о ликвидации "Международного Мемориала". В первый слушания дела адвокаты НКО не раз ставили истцов-прокуроров в тупик.