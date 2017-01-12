Как в Москве судили "Мемориал" (25.11.2021)

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В Верховном суде РФ начался процесс, связанный с иском Генпрокуратуры. Она потребовала ликвидировать одну из известнейших правозащитных организаций России – "Международный мемориал".
Верховный суд России прервал до 14 декабря рассмотрение иска о ликвидации "Международного Мемориала". В первый слушания дела адвокаты НКО не раз ставили истцов-прокуроров в тупик.
Представители стран Евросоюза заявили о своей солидарности и поддержке оказавшейся под угрозой ликвидации общественной организации в России.
Правозащитники из "Мемориала" и "Международного Мемориала" считают список политзаключенных, который составляет центр, основной причиной исков властей РФ. Сумма выплаченных организациями штрафов превысила 6 млн рублей.
Надзорное ведомство обвинило правозащитников в "систематическом нарушении законодательства об "иноагентах". В "Мемориале", заявили, что законных оснований для ликвидации нет.
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