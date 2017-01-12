 Как в Москве судили ″Мемориал″ (25.11.2021) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 25.11.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Все сюжеты

Как в Москве судили "Мемориал" (25.11.2021)

В Верховном суде РФ начался процесс, связанный с иском Генпрокуратуры. Она потребовала ликвидировать одну из известнейших правозащитных организаций России – "Международный мемориал".

Смотреть видео 04:09

Другие сюжеты в медиатеке

Сенатор Маккейн: Путин - убийца, бандит и продукт КГБ (12.01.2017) 12.01.2017

Немецкие СМИ: "Липовые" дипломы и шпионские страсти 15.02.2013

Самолеты-беспилотники: убийцы или защитники? 11.02.2013

Немецкие СМИ: Боль Сталинграда жива в российском обществе 08.02.2013

Другие сюжеты в рубрике: Общество

Дело о ликвидации "Мемориала": знак всем правозащитникам? 25.11.2021

Вакцинация детей в США: почему треть родителей против? (24.11.2021) 24.11.2021

Сигнал Путину: новое правительство ФРГ может отменить визы для молодых россиян и снизить импорт газа (24.11.2021) 24.11.2021

Антиваксеры в России: почему их так много? Объясняет психолог (24.11.2021) 24.11.2021

Читайте также

25.11.2021 Prozessauftakt gegen die Menschenrechtsorganisation Memorial,

Суд по делу о закрытии "Мемориала": главное о первом дне слушаний 25.11.2021

Верховный суд России прервал до 14 декабря рассмотрение иска о ликвидации "Международного Мемориала". В первый слушания дела адвокаты НКО не раз ставили истцов-прокуроров в тупик.

Auf den Bildern sind Teilnehmer der PK von Memorial und HRW und ein Schild von Memorial. Foto: DW/Ewlaliya Samedowa

Послы стран ЕС выразили единство с "Мемориалом" 23.11.2021

Представители стран Евросоюза заявили о своей солидарности и поддержке оказавшейся под угрозой ликвидации общественной организации в России.

Unterstützungsaktion für russische Menschenrechtsorganisation „Memorial“ in Berlin vor der russischen Botschaft. Autor: Vladimir Esipov, DW, 17.11.2021 via Sergey Gushcha

"Мемориал" и "Международный Мемориал" выплатили 6,5 млн рублей штрафов 18.11.2021

Правозащитники из "Мемориала" и "Международного Мемориала" считают список политзаключенных, который составляет центр, основной причиной исков властей РФ. Сумма выплаченных организациями штрафов превысила 6 млн рублей.

A man carries steps as he walks past one of the entrances to the Memorial rights group office in Moscow, on March 21, 2013. The graffiti on the facade reads: A Foreign Agent. Russian prosecutors searched today the offices of Memorial, one of the country's oldest and most respected rights groups, as part of a new campaign targeting hundreds of nongovernmental organizations across the country, one of the group leader Oleg Orlov said.AFP PHOTO / KIRILL KUDRYAVTSEV (Photo credit should read KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images) Getty Images/AFP/Kudryavtsev

Генпрокуратура РФ подала иск о ликвидации "Международного Мемориала" 11.11.2021

Надзорное ведомство обвинило правозащитников в "систематическом нарушении законодательства об "иноагентах". В "Мемориале", заявили, что законных оснований для ликвидации нет.