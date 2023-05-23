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Жозефина Бейкер позирует на тигровой шкуре
Жозефина Бейкер позирует на тигровой шкуреФото: Keystone Archives/HIP/picture-alliance
КультураГермания

Жозефина Бейкер: Две жизни шоу-звезды

Хайке Мунд | Паула Онуссайт | Виктор Вайц
2 ч. назад

Она была звездой ревю, дивой, противницей расизма и всю жизнь боролась за свободу. Иконе 1920-х годов посвящена экспозиция в Федеральном выставочном зале Bundeskunsthalle в Бонне.

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"Свобода, равенство, человечность" - так называется выставка, которой выставочный зал Bundeskunsthalle в Бонне хочет почтить память Жозефины Бейкер. В центре внимания - прижизненные достижения американской звезды.

Многие люди воспринимают Жозефину Бейкер как культовый образ: "Сто лет в банановой юбке - достаточно", - подчеркивает в интервью DW ее биограф Мона Хорнкасл, имея в виду роль Бейкер в качестве шоу-звезды. Жозефина Бейкер со своей способностью меняться, самоутверждаться и рассказывать о собственной жизни стала источником вдохновения и своего рода проекционным образом для художников будущих поколений. Ее требования универсальных для всех прав человека, свободы и равенства были и остаются "невероятно мотивирующими", как сегодня, так и в ту пору, когда многообразие еще не повсюду стало нормой жизни.

Биография и выставка способствуют тому, что известность Жозефины Бейкер больше не ограничена ее участием в формировании общественного вкуса 1920-х годов в роли экзотической танцовщицы в "сомнительном костюме" с африканскими штампами. Несомненно, ее сценическая карьера заслуживает особого внимания. В течение полувека она танцевала и пела, проделав путь от трущоб Сент-Луиса до больших европейских сценических площадок.

Говорят, что Жозефина Бейкер получила более полутора тысяч предложений руки и сердца. В 1927 году знаменитая танцовщица, будучи двадцати лет от роду, зарабатывала больше, чем любой другой артист в Европе. Она гастролировала по Европе с нашумевшими музыкальными шоу "Revue Nègre" и "Hot Jazz". В Париже, Мадриде и Берлине перед ней преклонялись известные художники и писатели, такие как Пикассо и Эрнест Хемингуэй, архитектор Ле Корбюзье, а также актеры и театральные деятели - Жан Габен и Макс Рейнхардт. Французский художник Жан Кокто восторгался ею так: "Этот прекрасный идол из коричневой стали, иронии и золота!"

Из трущоб - на Бродвей

В детстве радости у Жозефины Бейкер было очень мало. Ей приходилось много трудиться, чтобы зарабатывать деньги. В 1917 году одиннадцатилетняя девочка стала свидетельницей погромов и линчевания почти ста чернокожих.

Будущая звезда родилась в трущобах Сент-Луиса американского штата Миссури. "Фрида Джозефин Макдональд", - значится в свидетельстве о рождении от 3 июня 1906 года: внебрачная дочь чернокожей женщины и белого испанца. Отец, безработный музыкант еврейского происхождения, бросил свою семью. Юная Жозефина работала горничной в богатых белых семьях. Но она быстро усвоила бытовой расизм имущего класса. В 15 лет мать выдала свою дочь замуж, чтобы о ней можно было не заботиться. От этого короткого замужества у Жозефины и сохранилась фамилия Бейкер. 

Девушка подрабатывала костюмером в бродячей театральной труппе, но ей приходилось скрывать свой возраст: ни один театральный режиссер не нанял бы на работу подростка. Однажды Жозефина заменила на сцене заболевшую танцовщицу, и смело использовала свой шанс: с тех пор она выступала с труппой и покоряла сердца зрителей. 

Прорыв Жозефины Бейкер произошел с музыкальным шоу
Прорыв Жозефины Бейкер произошел с музыкальным шоу "Revue Nègre"Фото: akg-images/picture-alliance

Жозефина была очень амбициозной: в 16 лет она танцевала в качестве дублера в мюзикле с участием чернокожих, а в 1922 году - в успешном шоу "Шоколадные денди", гастроли которого проходили в Москве и Санкт-Петербурге. С этим ревю ей удалось выйти на сцену нью-йоркского Бродвея, а немногим позднее Бейкер успешно гастролировала по Европе.

Париж как гламурный фон

В 1925 году она появилась в танцевальном ревю в фешенебельном парижском Театре Елисейских полей - одетая лишь в перья и украшенная жемчужным ожерельем. Ее чувственному эротизму, хорошо натренированному телу и легендарным чарльстонским номерам восторженно рукоплескали зрители. Особенно известен был ее "danse sauvage" - дикий танец в юбке из 16 бананов. 

Жозефина Бейкер в костюме из перьев
Мужчины были без ума от Жозефины БейкерФото: Hulton Archive/Getty Images

Бейкер быстро стала всемирно известной. Ее можно было увидеть в знаменитом эстрадном театре "Фоли-Бержер" в Париже и на многих других европейских сценах, включая подмостки на Курфюрстендамм в Берлине в январе 1926 года.

Экзотическую танцовщицу боготворили везде, где она выступала. Поклонники осыпали Жозефину Бейкер дорогими подарками и клятвами в любви. У сценической дивы было бесчисленное количество любовников, она спала как с мужчинами, так и с женщинами, но вышла замуж за сицилийского самозванца, чтобы украсить себя его аристократическим титулом. Но, несмотря на свое богатство, звезда была глубоко несчастна.

"Горячий джаз" покорил сцены Европы

Жозефина Бейкер стала секс-символом "золотых двадцатых". Она сделала "горячий джаз" социально приемлемым в Париже, Берлине и других европейских городах. Она играла и наслаждалась своим образом "чернокожей Венеры". Каждое выступление  опровождалось огромным ажиотажем. Однажды в Мюнхене ей даже запретили выступать - из-за ожидаемого "нарушения общественного приличия".

Во время турне по США Бейкер, которую в Европе по праву считали чернокожей звездой ревю, подверглась множественным расистским нападениям. После шоу она была вынуждена покидать театр через служебный выход. Разочарованная, она, наконец, в 1937 году решила принять гражданство Франции, благодаря браку с французским евреем и промышленным магнатом Жаном Лионом.

Бейкер против нацистов

Начало Второй мировой войны в 1939 году и оккупация Франции гитлеровским вермахтом коренным образом изменили жизнь танцовщицы. Жозефина Бейкер начала работать в службе Красного Креста. 

Жозефина Бейкер в студии Harcourt в Париже, 1948 год
Жозефина Бейкер в студии Harcourt в Париже, 1948 годФото: bpk | Ministère de la Culture - Médiathèque du Patrimoine, Dist. RMN-Grand Palais | Studio Harcourt

Благодаря контактам с французским движением Сопротивления она смогла стать агентом французской тайной полиции. В концертном багаже Жозефина переправляла через границу письма и секретные документы. После войны генерал Шарль де Голль наградил ее французским орденом Почетного легиона.

Основательница "радужной семьи"

Жозефина Бейкер и в послевоенное время занималась политической деятельностью. Вместе со своим третьим мужем она расширила замок Миландес в Дордони, превратив его в место паломничества расовой и религиозной терпимости. Она усыновила двенадцать детей совершенно разного происхождения и вероисповедания, назвав свою семью "радужной". 

Жозефина Бейкер с усыновленными детьми
Жозефина Бейкер усыновила двенадцать детей разного происхождения и вероисповеданияФото: United Archives/TopFoto/picture-alliance

Но Бейкер постоянно гастролировала и редко бывала дома. Воспитание детей ей пришлось передать нянькам и мужу. В 1963 году она вместе с Мартином Лютером Кингом участвовала в легендарном "Марше на Вашингтон" в знак протеста против расизма в США.

Роскошная жизнь поглощала огромные суммы денег, поэтому Жозефина Бейкер оказалась в долговой яме. В мае 1968 года на ее имущество был наложен арест. и оно ушло с молотка. Муж к этому времени уже покинул ее. Подруга Жозефины, княгиня Монако Грейс Келли способствовала тому, чтобы Красный Крест в Монако разместил у себя "радужную семью" Бейкер.

Возвращение танцовщицы в 1973 году в нью-йоркский концертный зал Карнеги-холл и ее легендарное шоу в 1975 году в парижском театре "Бобино" снова вызвали большой резонанс в прессе. Но повторить прежние успехи стареющей диве уже не удалось. 12 апреля 1975 года она умерла от сердечной недостаточности в возрасте 68 лет. Ее слава как танцовщицы бессмертна. 

Поклонники Жозефины Бейкер во время церемонии прощания с артисткой в Париже
Поклонники Жозефины Бейкер во время церемонии прощания с артисткой в ПарижеФото: UPI/dpa/picture alliance

С подробностями жизни и творчества Жозефины Бейкер - знаменитой артистки и борца за права человека, независимо от цвета кожи, религии, национальности, пола или сексуальной ориентации - экспозиция в Федеральном выставочном зале Bundeskunsthalle в Бонне знакомит до 24 сентября 2023 года.

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