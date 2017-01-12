Как санкции из-за Украины коснутся обычных россиян (02.03.2022)

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Разрушительные санкции почувствуют все без исключения россияне, уверены эксперты. Справедливо ли это, и можно ли было этого избежать?
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