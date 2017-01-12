 Как санкции из-за Украины коснутся обычных россиян (02.03.2022) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 02.03.2022

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Как санкции из-за Украины коснутся обычных россиян (02.03.2022)

Разрушительные санкции почувствуют все без исключения россияне, уверены эксперты. Справедливо ли это, и можно ли было этого избежать?

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