 Как Румыния готовится к учениям НАТО на Черном море (10.02.2022) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 10.02.2022

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Как Румыния готовится к учениям НАТО на Черном море (10.02.2022)

Как в Румынии относятся к усилению военного присутствия НАТО в Черном море? Репортаж DW.

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