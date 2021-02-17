Рэпер против короля: как Пабло Асель стал лицом протестов в Испании

Кадры задержания испанского рэпера Пабло Аселя облетели весь мир. На них музыкант, критиковавший в своих текстах испанского короля, подняв кулак, кричит: "Смерть фашистскому государству!", когда полицейские выводят его из здания университета Льейды.

После ареста Аселя 16 февраля 2021 года по Испании прокатилась волна манифестаций, переросшая в Мадриде и Барселоне в массовые беспорядки. Протестующие жгли контейнеры с мусором, били стекла и строили баррикады. В ночь на 18 февраля вновь произошли столкновения демонстрантов с полицией. По официальной информации, более 50 человек получили ранения, десятки были задержаны.

Задержание рэпера Пабло Аселя

Сегодня 32-летний каталонец, за плечами которого уже несколько арестов, связанных с его участием в леворадикальных организациях, стал символом разгоревшейся в Испании дискуссии о свободе слова. "Эй, тиран", - обращается музыкант к правящему королю Испании в своей песне "Ni Felipe VI". - Мы - гнев, который стремится к революции. Ты нас не заглушишь".

За что преследуют Пабло Аселя

Тексты его песен и посты в Twitter полны ярости и гнева, его речь резка. В ней звучат угрозы насилия, а мир предстает в черно-белых тонах. Асель нападает на монархию и государственную власть. Королевский дом для него - "паразитические враги народа", полиция - "отбросы".

Беспорядки в Барселоне после ареста Пабло Аселя

Музыкант с сарказмом критикует c левых позиций социальное неравенство, капитализм, США. Его радикализм сделал его звездой испанской рэп-сцены.

В 2018 году его приговорили к двум годам тюремного заключения за "восхваление терроризма" и твиты о бывшем испанском короле Хуане Карлосе I, которые власти квалифицировали как "клевету и оскорбление короны". 12 февраля 2021 года ему было приказано добровольно явиться в тюрьму для отбывания девятимесячного срока по этому приговору. Асель отказался это делать, после чего и был арестован. Позже, 18 февраля, суд Льейды подтвердил еще один приговор в связи с событиями 2017 года. За "препятствование осуществлению правосудия" и "угрозы свидетелю" Аселя приговорили к двум с половиной годам тюрьмы.

Педро Альмодовар и Хавьер Бардем - за свободу Аселя

На защиту осужденного музыканта встали 300 испанских деятелей культуры. Среди них - знаменитый режиссер Педро Альмодовар, актер Хавьер Бардем и певец Жоан Мануэль Серрат. "Если мы позволим арестовать Пабло, завтра это может коснуться любого из нас", - написали они в коллективном письме.

Граффити в Гранаде с требованием освободить Пабло Аселя

Преследование рэпера осудила и международная правозащитная организация Amnesty International, назвав приговор Аселю "несправедливым и несоразмерным". Правозащитники напомнили о музыканте с Майорки Хосепе Микеле Аренасе (сценический псевдоним Valtònyc), которого Верховный суд Мадрида в 2018 году приговорил к трем с половиной годам тюремного заключения без права досрочного освобождения.

Как и Асель, Аренас критиковал в своих текстах полицию, монархию и коррумпированных политиков, и давал волю фантазиям о насилии. Чтобы избежать тюремного заключения, молодой человек эмигрировал в Брюссель. Бельгия до сих пор игнорирует европейский ордер на его арест. В этой стране тексты Valtònyc защищены правом на свободу слова.

Что не так с приговором Аселю

Приговор Аселю за "прославление терроризма" основывается на антитеррористическом законе, который - несмотря на международную критику - был принят в 2015 году при консервативном премьер-министре Мариано Рахое. "Это закон, чтобы заставить людей замолчать", - так характеризует его бывший генеральный секретарь немецкого ПЕН-центра, немецко-испанский историк Карлос Кольядо Зайдель (Carlos Collado Seidel).

Профессор Вальтер Людвиг Бернекер

"Приговор Аселю очевидно бьет мимо цели, - сказал он DW, - особенно с учетом того, что терроризма ЭТА, не существует уже несколько лет". Баскская подпольная организация, которая возникла как движение сопротивления диктатуре Франко, официально заявила о самороспуске в 2018 году.

И эксперт по Испании, профессор в Университете Эрлангена - Нюрнберга Вальтер Людвиг Бернекер (Walther Ludwig Bernecker), считает реакцию испанской юстиции чрезмерной.

"Что является оскорблением величества в демократическом парламентском государстве? - задается вопросом он. - Когда Асель называет королевскую семью мафиозной бандой после того, как пресса ежедневно сообщает о случаях коррупции в королевском доме, - где в таком случае нужно провести границу между дозволенной критикой и наказуемым оскорблением?".

Бернекер характеризует разгоревшуюся в Испании дискуссию о монархии как "бурную". По его словам, совершенно неизвестно, придется ли когда-нибудь старому королю Хуану Карлосу I, против которого сейчас ведется расследование по делу о коррупции, действительно предстать перед судом.

Свобода слова в Испании под угрозой?

И все же ни Кольядо Зайдель, ни Бернекер не считают, что свобода слова в Испании в серьезной опасности. Существуют случаи, замечают эксперты, когда даже необходимо ограничивать публичные высказывания. "Никто у нас в Германии не станет подвергать сомнению обвинительный приговор за отрицание Холокоста или прославление нацистского режима", - привел пример Зайдель.

Бернекер, в свою очередь, напомнил о случае немецкого сатирика и телеведущего Яна Бёмермана (Jan Böhmermann), который в 2018 году в стихотворении с использованием шуток "ниже пояса" высмеял президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Анкара тогда потребовала подвергнуть Бёмермана уголовному преследованию. Правительство Германии сначала разрешило начать расследование в отношении телеведущего по статье об "оскорблении величества", внесенной в немецкий Уголовный кодекс еще в имперскую эпоху. Однако, в конце концов, немецкие власти решили исключить устаревший закон из Уголовного кодекса.

Власти в Мадриде тоже заявили о намерении пересмотреть законодательство. Однако приговор Аселю формально уже не может быть пересмотрен, так как рэпер отказался добровольно явиться в тюрьму 12 февраля.

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