 Рэпер против короля: как Пабло Асель стал лицом протестов в Испании | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 19.02.2021

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Европа

Рэпер против короля: как Пабло Асель стал лицом протестов в Испании

Арест рэпера Пабло Аселя вызвал протесты в Испании и дискуссию о свободе слова. В своих текстах музыкант критикует коррумпированных политиков и монархов. Но где грань между критикой и оскорблением?

Протестующие на улицах Барселоны после ареста рэпера Пабло Аселя

Протестующие на улицах Барселоны после ареста рэпера Пабло Аселя

Кадры задержания испанского рэпера Пабло Аселя облетели весь мир. На них музыкант, критиковавший в своих текстах испанского короля, подняв кулак, кричит: "Смерть фашистскому государству!", когда полицейские выводят его из здания университета Льейды.

После ареста Аселя 16 февраля 2021 года по Испании прокатилась волна манифестаций, переросшая в Мадриде и Барселоне в массовые беспорядки. Протестующие жгли контейнеры с мусором, били стекла и строили баррикады. В ночь на 18 февраля вновь произошли столкновения демонстрантов с полицией. По официальной информации, более 50 человек получили ранения, десятки были задержаны.

Задержание рэпера Пабло Аселя

Задержание рэпера Пабло Аселя

Сегодня 32-летний каталонец, за плечами которого уже несколько арестов, связанных с его участием в леворадикальных организациях, стал символом разгоревшейся в Испании дискуссии о свободе слова. "Эй, тиран", - обращается музыкант к правящему королю Испании в своей песне "Ni Felipe VI". - Мы - гнев, который стремится к революции. Ты нас не заглушишь".

За что преследуют Пабло Аселя

Тексты его песен и посты в Twitter полны ярости и гнева, его речь резка. В ней звучат угрозы насилия, а мир предстает в черно-белых тонах. Асель нападает на монархию и государственную власть. Королевский дом для него - "паразитические враги народа", полиция - "отбросы".

Беспорядки в Барселоне после ареста Пабло Аселя

Беспорядки в Барселоне после ареста Пабло Аселя

Музыкант с сарказмом критикует c левых позиций социальное неравенство, капитализм, США. Его радикализм сделал его звездой испанской рэп-сцены.

В 2018 году его приговорили к двум годам тюремного заключения за "восхваление терроризма" и твиты о бывшем испанском короле Хуане Карлосе I, которые власти квалифицировали как "клевету и оскорбление короны". 12 февраля 2021 года ему было приказано добровольно явиться в тюрьму для отбывания девятимесячного срока по этому приговору. Асель отказался это делать, после чего и был арестован. Позже, 18 февраля, суд Льейды подтвердил еще один приговор в связи с событиями 2017 года. За "препятствование осуществлению правосудия" и "угрозы свидетелю" Аселя приговорили к двум с половиной годам тюрьмы.

Педро Альмодовар и Хавьер Бардем - за свободу Аселя

На защиту осужденного музыканта встали 300 испанских деятелей культуры. Среди них - знаменитый режиссер Педро Альмодовар, актер Хавьер Бардем и певец Жоан Мануэль Серрат. "Если мы позволим арестовать Пабло, завтра это может коснуться любого из нас", - написали они в коллективном письме.

Граффити в Гранаде с требованием освободить Пабло Аселя

Граффити в Гранаде с требованием освободить Пабло Аселя

Преследование рэпера осудила и международная правозащитная организация Amnesty International, назвав приговор Аселю "несправедливым и несоразмерным". Правозащитники напомнили о музыканте с Майорки Хосепе Микеле Аренасе (сценический псевдоним Valtònyc), которого Верховный суд Мадрида в 2018 году приговорил к трем с половиной годам тюремного заключения без права досрочного освобождения.

Как и Асель, Аренас критиковал в своих текстах полицию, монархию и коррумпированных политиков, и давал волю фантазиям о насилии. Чтобы избежать тюремного заключения, молодой человек эмигрировал в Брюссель. Бельгия до сих пор игнорирует европейский ордер на его арест. В этой стране тексты Valtònyc защищены правом на свободу слова.

Что не так с приговором Аселю 

Приговор Аселю за "прославление терроризма" основывается на антитеррористическом законе, который - несмотря на международную критику - был принят в 2015 году при консервативном премьер-министре Мариано Рахое. "Это закон, чтобы заставить людей замолчать", - так характеризует его бывший генеральный секретарь немецкого ПЕН-центра, немецко-испанский историк Карлос Кольядо Зайдель (Carlos Collado Seidel).

Профессор Вальтер Людвиг Бернекер

Профессор Вальтер Людвиг Бернекер

"Приговор Аселю очевидно бьет мимо цели, - сказал он DW, - особенно с учетом того, что терроризма ЭТА, не существует уже несколько лет". Баскская подпольная организация, которая возникла как движение сопротивления диктатуре Франко, официально заявила о самороспуске в 2018 году.

И эксперт по Испании, профессор в Университете Эрлангена - Нюрнберга Вальтер Людвиг Бернекер (Walther Ludwig Bernecker), считает реакцию испанской юстиции чрезмерной.

"Что является оскорблением величества в демократическом парламентском государстве? - задается вопросом он. - Когда Асель называет королевскую семью мафиозной бандой после того, как пресса ежедневно сообщает о случаях коррупции в королевском доме, - где в таком случае нужно провести границу между дозволенной критикой и наказуемым оскорблением?".

Бернекер характеризует разгоревшуюся в Испании дискуссию о монархии как "бурную". По его словам, совершенно неизвестно, придется ли когда-нибудь старому королю Хуану Карлосу I, против которого сейчас ведется расследование по делу о коррупции, действительно предстать перед судом.

Свобода слова в Испании под угрозой?

И все же ни Кольядо Зайдель, ни Бернекер не считают, что свобода слова в Испании в серьезной опасности. Существуют случаи, замечают эксперты, когда даже необходимо ограничивать публичные высказывания. "Никто у нас в Германии не станет подвергать сомнению обвинительный приговор за отрицание Холокоста или прославление нацистского режима", - привел пример Зайдель.

Бернекер, в свою очередь, напомнил о случае немецкого сатирика и телеведущего Яна Бёмермана (Jan Böhmermann), который в 2018 году в стихотворении с использованием шуток "ниже пояса" высмеял президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Анкара тогда потребовала подвергнуть Бёмермана уголовному преследованию. Правительство Германии сначала разрешило начать расследование в отношении телеведущего по статье об "оскорблении величества", внесенной в немецкий Уголовный кодекс еще в имперскую эпоху. Однако, в конце концов, немецкие власти решили исключить устаревший закон из Уголовного кодекса.

Власти в Мадриде тоже заявили о намерении пересмотреть законодательство. Однако приговор Аселю формально уже не может быть пересмотрен, так как рэпер отказался добровольно явиться в тюрьму 12 февраля.

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    Автор: Наталья Мехед, Галина Петровская


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