Что у меня в голове: как разгадать человеческий мозг

"Нейроны не старятся. У них нет фиксированного срока жизни, он есть только у тела", - говорит одна из виртуальных героинь последнего романа Виктора Пелевина "Transhumanism Inc.". Мир, в котором отдельные люди имеют возможность продолжить жизнь мозга после физической смерти, - тема, которой посвящено новое произведение писателя. Узнать все о тайной жизни мозга предлагает выставка в Бонне. В выставочном зале Bundeskunsthalle в конце января открылась экспозиция "Мозг. В искусстве и науке", организаторы которой попытались собрать воедино все, что на сегодня известно о мозге, хотя многие аспекты все еще остаются не до конца изученными.

Авторы выделили пять главных вопросов, предложив поискать ответы на них в отдельных выставочных зонах. Что у меня в голове? Как я представляю себе процессы в мозгу? Я и мое тело - это одно и то же? Как я создаю свой мир? Нужно ли мне усовершенствовать мозг?

Аналогии и метафоры

"Поверхность нашего мозга состоит из слоя толщиной примерно 3-4 миллиметра. Если бы кору мозга можно было распрямить, она был бы размером почти как лист A4", - информирует вывеска в начале выставки. Но сжатие имеет преимущество. Так разные области мозга могут быстрее обмениваться информацией, поясняют авторы.

От истории изучения мозга и представлений о его структуре экспозиция переносит посетителей к процессам, которые происходят в голове человека. Некоторое представление о них дает наш язык, в частности - аналогии и метафоры. Мы "сохраняем" что-то в мозгу или жалуемся на "дырявую голову". Иногда наш мозг работает не так, как надо, или разум "ржавеет". Картины, которые мы рисуем в голове, представляя эти процессы, зависят от времени и культуры. Сегодня это, как правило, супер-компьютер или сеть.

Череп философа Рене Декарта на выставке

Идентичность, синестезия, смерть мозга

В следующих выставочных зонах посетителям предлагается найти ответы на более сложные вопросы. Когда наступает смерть мозга? Что такое самосознание и идентичность? В какой степени наше восприятие соответствует миру, который есть на самом деле?

У некоторых людей есть особые способности, такие как, например, синестезия - взаимосвязь чувств, указывают авторы. "Видеть оттенки или ощущать на вкус краски: феномен синестезии все еще не удалось полностью расшифровать. Тот, кто обладает синестетическим восприятием, например, представляет себе краски и узоры при прослушивании музыки или подчиняет буквам и числам определенный цвет или запах", - поясняют авторы в подписи к одной из картин Василия Кандинского, выставляя ее как пример познания живописи через музыку.

Мозговые импланты и киборги

Наглядное представление о сложных феноменах зрителям дают многочисленные инсталляции, произведения изобразительного искусства, предметы и устройства. Среди них - стопки записок человека с развивающейся деменцией, 3D-модель мозга с электродами, человек-машина.





Стопки записок человека с развивающейся деменцией. Инсталляция Карин Шульте (Karin Schulte)

Самые сложные для восприятия процессы отражает пространство, посвященное вопросам оптимизации работы мозга. Позволят ли нам технологии и медицина однажды приобрести суперсилу? Или мы вскоре станем технически оптимизированными "киборгами"?

Рассказывая о "людях-машинах", авторы отсылают к философской концепции трансгуманизма, подразумевающей преодоление границ человеческого вида. "Некоторое из того, что кажется далеким будущим, уже является действительностью. Есть, например, мозговые импланты, которые облегчают симптомы болезни Паркинсона. Медикаменты уже позволяют улучшать способности мозга - к примеру, при слабой концентрации", - информируют в заключение авторы, одновременно напоминая, что границы между пользой и злоупотреблением порой могут размываться. Графика "Алкоголизм", бюст "М.Е.Т." и изображение "божественного шлема" красноречиво завершают экспозицию.

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