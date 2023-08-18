Как радио стало стало главным оружием нацистской пропаганды

Ровно 90 лет назад на выставке в Берлине был представлен "народный радиоприемник", созданный по заказу нацистов. Путь к манипулированию массами и распространению пропаганды национал-социалистами был подготовлен.

Когда 90 лет назад Гитлер (Adolf Hitler) пришел к власти в Германии, радио в 1933 году имело примерно такое же значение и вес в обществе, как интернет и социальные сети в современном мире. Это было главное средство распространения информации. Сама техника на тот момент была еще дорогостоящей: стоимость радиоприемника превышала среднюю зарплату по стране. Но нацисты быстро осознали, какие возможности для влияния массами открывает перед ними радиовещание. И как только им предоставился шанс завладеть вниманием 70-миллионной аудитории - а именно столько людей проживали в Германии к тому времени - они воспользовались ситуацией.

"Народные радиоприемники" - в массы

Рейхсминистр народного просвещения и пропаганды Йозеф Геббельс (Joseph Goebbels) спустя уже пару недель после прихода Гитлера к власти принудил немецкие фирмы Telefunken, Loewe, Blaupunkt произвести дешевый радиоаппарат - доступный по цене "народный радиоприемник". Дешевым он должен был стать для конечного потребителя, чтобы каждый мог позволить себе приобрести новый прибор, но для производителей это означало - изменить линейку производства без оглядки на издержки.

Первая модель "народных радиоприемников" вышла под названием VE 301. Цифры "301" относились к дате прихода национал-социалистов к власти. 30 января 1933 года Адольф Гитлер был назначен на пост рейхсканцлера Германии. Государство установило фиксированную цену на новую технику: один аппарат стоил 76 рейхсмарок (в пересчете примерно 400 евро). "Народный радиоприемник" стал доступен почти для каждого домашнего хозяйства. В 1938 году появились "Немецкие мини-приемники" DKE 38 (Deutscher Klein-Empfänger). Именно эти широко распространившиеся приемники получили позднее среди рядовых немцев презрительную кличку "Göbbels Schnauze" - в переводе на русский "морда Геббельса".

Модель DKE 38 Фото: Karl F. Schöfmann/imageBROKER/picture alliance

На выставке бытовой техники в Берлине, которая сегодня носит название IFA (Internationale Funkausstellung Berlin), 18 августа 1933 года был представлен радиоприемник Volksempfänger (VE 301 W), выпуск которого спонсировался нацистской партией Германии по заказу Геббельса. Во время выставки было продано 100 тысяч приборов. Для нацистов значение радио как средства массовой информации для распространения пропаганды было очевидным.

Успех новой техники оказался колоссален. Если в 1932 году радиопередачи принимали четыре миллиона человек, то к 1939 году это цифра увеличилась более чем в три раза. Своего пика она достигла в 1943 году: 16 миллионов немцев ежемесячно платили взнос в государственную казну за пользование радио - 2 рейхсмарки. И большая часть этих поступлений шло напрямую в министерство главного виртуоза пропаганды в нацистской Германии Йозефа Геббельса, обеспечивая практически полное финансирование ведомства.

1 февраля 1933 года Гитлер обратился впервые по радио с речью к немецкому народу Фото: akg-images/picture alliance

Воздействовать на массы было возможно только при полном контроле над сеткой вещания. И как и любая другая диктатура, национал-социалисты пошли на этот шаг. К 1939 году Геббельс подчинил себе полностью всю радиослужбу Германии. Еще в 1933 году он произнес речь: "Радио - на службе наших идей, и никакой другой идее здесь не должно быть дано слово". Радиоэфир представлял собой практически непрерывный поток политических речей и воззваний. Речи Гитлера передвались, конечно, в полном объеме.

Когда скрыть правду стало становиться все труднее

Со лжи, распрастраненной с помощью радиовещания, началась Вторая мировая война. 1 сентября 1939 года немецкие граждане услышали по радио о нападении, якобы совершенном поляками на радиостанцию в Глайвице. Эта инсценировка, которую национал-социалисты использовали в качестве повода для нападения на Польшу, также известна как Глайвицкая провокация. В этот же день по радио Адольф Гитлер сообщил о том, что ночью Польша открыла стрельбу на "нашей территории".

Во время Второй мировой войны радиовещание становится главным инструментом пропаганды. К этому моменту было радиофицировано уже более 70 процентов домашних хозяйств в Германии. Развлекательные и музыкальные программы быстро заменили сводками с фронта, исполнением военных маршей. Музыкальные передачи вставлялись в сетку вещания, чтобы отвлечь гражданское население от плохих новостей - о потерях вермахта и бомбардировках немецких городов. Особенно популярным стал музыкальный концерт, где исполнители выступали в поддержку вермахта и для поддержания боевого духа на фронте и хорошего настроения в обществе.

После поражения в Сталинградской битве в 1943 году и появления ощущений, предвещающих скорое поражение "третьего рейха", радиовещание должно было изменить настроения немцев. К мотивации подключается Геббельс, который 18 февраля 1943 года произносит свою знаменитую речь о тотальной войне: "Хотите ли вы тотальной войны? Хотите ли вы ее, если надо, тотальней и радикальней, чем мы ее себе можем сегодня представить?" Зал сотрясла волна возгласов "Да!".

Однако скрыть правду становится все труднее. Население Германии все меньше верит радиовещанию министерства пропаганды, многие начинают слушать немецкие программы английского радио BBC - под угрозой высоких штрафов и даже смертной казни. В фонде музея немецкой истории (Музей немецкой истории ФРГ, Haus der Geschichte der Bundesrepublik) можно найти воспоминания очевидцев. Тило Вобст (Thilo Wobst), который во время Второй мировой войны учился еще в школе, рассказывает о том, как слушал запрещеннные радиостанции: "Мы слушали эти передачи, но никому не говорили об этом. Моя мама предупредила: "Либо я выброшу этот приемник, либо ты держишь рот на замке".

Ложь распространялась по радиоволнам вплоть до окончания войны. 30 апреля 1945 года Гитлер совершил самоубийство. А 1 мая 1945 года немцам сообщили по радио, что Гитлер пал, сражаясь во имя Германии с большевизмом. Это были последние дни перед немецкой капитуляцией. Одним из первых шагов американской военной администрации стал запрет на немецкое радиовещание. В послевоенные годы Великобритания, США и Франция создали новую систему радиовещания в Германии. И главным условием было - никогда больше система радиовещания не должна встать на службу правительства.

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