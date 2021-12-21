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Пятая волна коронавируса: Португалия стала первой страной с растущим числом заражений (08.07.2022)

Все обеспокоены ростом числа заражений коронавирусом. Надежды на то, что летом уровень заболеваний в северном полушарии будет низким, не оправдались. Португалия стала первой европейской страной, которую накрыла летняя волна болезни. Следующими странами, которые наверняка столкнутся с ростом числа инфекций, будут Германия, Великобритания, Испания. Чему их может научить опыт Португалии?