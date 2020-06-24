Как получить профессию психолога в Германии

Где учатся на психолога в Германии?

Примерно в 140 университетах Германии - государственных и частных - можно получить профессию психолога. Принимают в немецкие вузы без экзамена, но существует конкурс аттестатов (Numerus Clausus). Желающих поступить на факультеты и отделения психологии очень много, поэтому, как показывает практика, средний бал аттестата должен быть не меньше 1,5, чтобы попасть в государственный университет (единица в Германии - высшая оценка). Правда, часть абитуриентов эти университеты берут по собственным особым критериям, но и в этих случаях средний был должен быть высоким. В общем, "троечникам" поступить на факультет психологии государственного университета практически невозможно.

Но есть в Германии и частные университеты. Туда принимают и тех, у кого из-за оценок в аттестате нет шансов учиться психологии в государственном вузе.

Сколько стоит обучение?

В государственных вузах Германии обучение бесплатное. Оплачивается только студенческий проездной, пользование библиотекой и интернетом, некоторые лабораторные работы и обязательный взнос для студентов - граждан стран, не входящих в ЕС или Европейскую экономическую зону (но не во всех вузах). В общей сложности это составляет, в зависимости от университета, от 300 до 600 евро в год. Есть стипендии. Государственная (BAföG) - это фактически беспроцентный кредит. Размер стипендии зависит от доходов родителей.

Частные университеты, в которых сегодня учится примерно 20 процентов будущих немецких психологов, - платные. Каждый месяц стоит примерно от 300 до 700 евро. Если учесть "сопутствующие" расходы (например, тот же проездной), то обучение до уровня магистра будет стоить примерно 40 тысяч евро. Степень бакалавра (его получают обычно через шесть семестров) обойдется дешевле, но в Германии очень мало студентов на этом останавливаются: у магистра-психолога гораздо больше шансов найти хорошую работу. Кроме того, надо быть магистром, чтобы получить дополнительное специальное образование - например, стать психотерапевтом.

На приеме у психотерапевта

Психотерапевт - особая специальность, которую до сих пор получали дополнительно те, у кого уже есть высшее образование. Это еще от трех до пяти лет тесно связанного с практикой обучения, за которое нужно платить самому. Сумма немалая: примерно 25 тысяч евро. Но психотерапевт может в частном порядке лечить пациентов. Это лечение оплачивает либо сам пациент, либо - чаще - касса медицинского страхования.

С этого года получить профессию психотерапевта можно будет в Германии уже после обучения в вузе, без дополнительного дорогостоящего обучения. Но после получения звания магистра на кафедре психотерапии в университете можно будет заниматься только научной работой, теоретическими изысканиями и т. п. Практиковать нельзя: для такой самостоятельной работы все равно необходимо последипломное образование - что-то вроде клинической ординатуры, которая существует в России, Украине и некоторых других постсоветских странах.

Где работают немецкие психологи?

В больницах и частных практиках, в НИИ и судебных органах, в реабилитационных центрах и отделах кадров крупных компаний, социологических институтах и рекламных агентствах, в детских садах и полиции... Всё перечислить невозможно. Только один пример: большая группа психологов работает в Deutsche Bahn (Немецкие железные дороги). Они занимаются не только коучингом персонала, но, например, делают научный анализ Usability (удобности использования) автоматов для продажи билетов на вокзалах.

Можно ли работать психологом в Германии с российским дипломом?

Психологом - нет. Даже просто называть себя "дипломированным психологом" в Германии в этом случае не разрешается: это может вести в заблуждение потенциальных пациентов. Необходимо подтверждение диплома, полученного в России, Украине, Беларуси и в некоторых странах Европейского Союза.

Процедура это непростая. Детали можно узнать на сайте https://anabin.kmk.org/anabin.html для тех, кто учился и учится в других странах, но хочет продолжить обучение в Германии. Там же можно проверить, будет ли признан именно ваш диплом и на каких условиях (что-то придется досдать, например). Причем, это зависит не только от страны, но и от конкретного учебного заведения, который вы закончили.

Есть еще один путь: после 4-6 семестров учебы продолжить ее в одном из немецких вузов и, таким образом, получить в конце немецкий диплом. Но желающих учиться в Германии (не только на психолога) очень много. Попасть таким образом в государственный университет - большая удача. Проще получить место в частном вузе, но они, напомним, платные.

Сколько зарабатывают психологи в Германии?

Если они работают по найму, в какой-нибудь фирме, НИИ, клинике, то оклад в первые годы после учебы составляет обычно около 3 тысяч евро в месяц. С этой суммы надо платить налоги, взносы пенсионного страхования, медицинскую страховку.

Вдвое больше зарабатывают психотерапевты, если они открывают частную практику или становятся партнерами другого частнопрактикующего психотерапевта. Медицинские кассы оплачивают час с пациентом весьма щедро: около 80 евро. Однако частнопрактикующему психотерапевту надо самому оплачивать, например, пенсионную страховку (у работников по найму это только 50 %, остальное оплачивает работодатель), платить за аренду помещения, в котором располагается практика, обстановку, электричество и т.д. Ну, и, естественно, это работа на свой страх и риск: если пациентов мало, то и психотерапевт зарабатывает мало.

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