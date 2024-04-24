Как политический кризис повлиял на музеи в Беларуси

Эксперты представили исследование о происходящем сейчас в белорусских музеях. Например, о том, как ради проведения выставки о "геноциде белорусского народа" в одном из музеев убрали выставку о Холокосте.

После событий 2020 года в Беларуси музеи становятся витриной, где представлен запрос на формирование "правильного" образа прошлого. Это отмечают эксперты белорусского исследовательского и экспертного учреждения "Политическая сфера" в своем исследовании "Музеи Беларуси в период политического кризиса". Чтобы достичь провозглашенных государством целей, чиновники среди прочего попросту избавляются от неугодных работников. Так, министр культуры РБ Анатолий Маркевич подтвердил, что за прошлый год в стране уволили более 300 работников организаций культуры.

Массовые увольнения в белорусских музеях

В Белорусском ПЕН-центре, ликвидированном в РБ в 2021 году, но продолжающем деятельность в изгнании, также фиксируют репрессии в сфере культуры и отмечают, что музеи теряют людей, которые делали их более современными. Самый известный случай - музей Азгура, в 2023 году власти уволили там директора и 60% научных и творческих сотрудников.

"Происходит смена коллективов, сотрудников часто набирают не по профессионализму, а по знакомству, - указывают в ПЕН-центре. - В некоторых музеях возникают вопросы по сохранению культурного наследия, которое теперь находится в руках непрофессионалов". Перед кураторами стоит непростая задача: определить, какие темы приемлемы, а какие нет. "Это серфинг по невидимым волнам", - дополняют в ПЕН-центре.

Поскольку в музеях небольшой штат, увольнения сразу стали заметными - увеличилась нагрузка на оставшихся сотрудников, пояснил в комментарии DW бывший сотрудник музея в Гродненской области. "Часто все держится на энтузиастах, и многие из них попали под увольнение, даже те, кто всю жизнь проработал, им оставалось буквально пару лет до пенсии, - продолжает собеседник. - Заменить их некем, в нашей сфере самые низкие зарплаты". По данным Белстата, в 2023 году средняя зарплата музейного работника составляла 1078 белорусских рублей (это 308 евро).

Есть еще одна причина, по которой на музеи увеличилась нагрузка - с 2023 года проводить экскурсии в музеях могут только их сотрудники. Теперь в больших комплексах - Несвиж, Мир, Хатынь - просто не справляются с потоком туристов.

Как "геноцид белорусского народа" вытесняет тему Холокоста

Эксперты "Политической сферы" проанализировали, какие выставки после 2020 года чаще всего проходили в музеях РБ. На первом месте, как и прежде, искусство, хотя с 2022 года наблюдается снижение этой категории. Далее идет Великая Отечественная война - после 2020-го интерес государства к этой теме вырос. "Это объясняется пристальным вниманием властей к теме, которая напрямую связана с культом Победы, сильного государства и патриотическим воспитанием молодежи, - отмечено в исследовании. - Эта тема является плановой, музеи обязаны ее отрабатывать".

Далее по тематике идет история СССР. Особое место теперь занимают выставки о "геноциде белорусского народа". Первые четыре провели в 2021-м, на следующий год их было уже более ста. "Эта тема отодвинула тему Холокоста, растворила ее в себе, как в советские времена. Но на этот раз чтобы подчеркнуть трагическую судьбу белорусского народа, - указывают эксперты "Политической сферы". - В Ошмянском музее для проведения выставки, посвященной расследованию геноцида белорусского народа, сняли многолетнюю выставку о Холокосте".

"Давайте назовем период Речи Посполитой оккупацией"

Что касается досоветской истории, то в Беларуси до 2020 года активно проводились выставки, посвященные Великому Княжеству Литовскому и Речи Посполитой. Теперь политика меняется. В 2022-м году Лукашенко заявил, что нужна переоценка этих периодов: "Давайте в учебниках по истории, в замковых и музейных экспозициях так и назовем, например, период Речи Посполитой - оккупацией белорусской земли поляками. Этноцидом белорусов".

В результате было проведено несколько зачисток музейных выставок, указывают эксперты "Политической сферы". В Полоцком музее книгопечатания в 2023 году открылась электронная выставка, посвященная 450-летию Акта Варшавской Конфедерации о религиозной толерантности в Речи Посполитой. Вскоре в музее произошли массовые аресты сотрудников. Из Национального исторического музея убрали скульптуры князя Витовта и короля Ягайло, которые были в экспозиции с 2011 года.

Во избежание "нежелательных связей" международные выставки с участием польской стороны больше не проводятся. В 2022 году запретили ранее разработанную выставку в Ошмянском музее - демонстрация колоколов ІІ Речи Посполитой под кураторством польского реставратора.

Негативное отношение к Польше нынешние белорусские власти используют для укрепления имиджа враждебного коллективного Запада. Соответственно, все периоды пребывания с ней в одном государстве предлагается трактовать как оккупацию, отмечено в исследовании "Музеи Беларуси в период политического кризиса".