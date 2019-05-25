Женский взгляд на войну: как оценили "Дылду" в Германии

Сегодня в Германии выходит в прокат драма Кантемира Балагова "Дылда". Его работа о женщинах в послеблокадном Ленинграде получила приз Каннского фестиваля за лучшую режиссуру в конкурсе авторского кино. Как фильм оценили немецкие критики?

"Больница полна физически и психически искалеченных войной пациентов, но в первую очередь Балагова интересуют Ия и Маша, а именно - непривычный женский взгляд на войну. Во-первых, это их военный опыт: обе женщины не сидели в ожидании своих мужей с фронта как в песне "Катюша", а воевали сами. Во-вторых, их состояние после войны: Ия и Маша недостойны сострадания, они не тащат на своих плечах надежду на скорейшее восстановление", - отмечают журналисты портала Critic.de

Критик отмечает, что хоть режиссер и переходит все границы, Балагов показывает дружбу и даже, может быть, - этот момент остается открытым - любовные отношения.

"Теснота". Часть вторая?

Если бы Кантемир Балагов не назвал бы свою дебютную полнометражную работу "Теснота", такое имя можно было бы дать его второму фильму, считает автор издания Kino-Zeit Лукас Барвенчик (Lucas Barwenczik). И вот почему: "Дылда" - это фильм о близости, красоте тесных объятий и нежных прикосновениях палача. Прежде всего это драма об отсутствии дистанции, которая сужается между зрителем и происходящим на экране: свободное пространство в кадре заполняется все больше и больше. Приближается к зрителю и болезненная близость того времени: послевоенный Ленинград 1945 года, дефицит и холод. После длительной блокады кажется, что сам город травмирован".

При всей эмоциональной тяжести "Дылда" не тяготит зрителя. Это не драма сама по себе, она даже оказывает утешительное действие. В фильме есть хорошие и плохие, но никак не чистые поступки. "Помощь может навредить, а смерть - освободить", - считает Барвенчик. Критик говорит и о недостатках фильма: "Некоторые повороты угадываются, но это встречается довольно редко. Иногда бывает даже слишком заумно и ожидания не оправдываются. Какие-то эмоциональные сцены специально пропущены, как будто фильм их просто вытеснил". Несмотря на это, в Kino-Zeit называют этот фильм невыносимо красивым и хвалят режиссера за хорошую работу с цветом. "Балагову удалась великолепная история любви".

Свет прорывается сквозь тьму

"Приемы, при помощи которых картина добилась успеха, очень просты, но работают они только потому, что обращаются с ними виртуозно. Практически в каждом кадре камера приближается все ближе и ближе к телу героев, но заметить это можно только при втором просмотре", - считают критики газеты Neues Deutschland. По их мнению, сделано это, чтобы сказать зрителю "пожалуйста, заметьте это и обратите внимание на то, что здесь происходит".

Еще одно достоинство картины: Балагов смотрит на тех, кому не место в национальных героических рассказах. В "Дылде" можно увидеть то, о чем так мало сказано: женщины, вернувшиеся с фронта и отношение к ним в обществе. Например, Маша в глазах партийного чиновника - просто проститутка, которая достойна только презрения.

В газете Berliner Zeitung считают, что "Дылда" - это история о тревожном возвращении к нормальной жизни. Критик Герхард Миддинг (Gerhard Midding) убежден, что в Германии про главную героиню Ию сняли бы милосердную драму об отстранении, но у Балагова совсем другие представления. Он разглядел в ней необычную красоту и специально поставил рядом двух поклонников. Критики отмечают и операторскую работу Ксении Середы: теплый свет не затушевывает боль, страдания и лишения. "Скорее, он уютно обнимает фигуры. Он прорывается сквозь тьму", - пишет Миддинг.

В Berliner Zeitung вспоминают, что еще в "Тесноте" Балагов показал свой талант в изображении портретов женщин в узкой, удушающей обстановке. В "Дылде" он доказал это еще раз.

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