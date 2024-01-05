Как немецкий фермер борется с наводнением на севере Германии

В ряде регионов ФРГ - сильное наводнение. Фермеры борются со стихией, пытаясь спасти то, что еще возможно. Они также протестуют против планов властей снизить поддержку сельхозсектора.

В то время как большинство немцев готовились уютно встретить Новый год, фермеры на северо-западе Германии работали с утра до вечера, чтобы спасти свои хозяйства от наводнения, охватившего федеральные земли Саксония-Анхальт и Нижняя Саксония. Один из них - Дирк Райнеке (Dirk Reinecke), живущий неподалеку от городка Винзен на реке Аллер. Вместе с другими фермерами он в конце декабря помогал укреплять защитные дамбы. А 31 декабря до позднего вечера вместе с шестью помощниками спасал от возможного подтопления 150 тонн картофеля, перевозив его на свое подворье.

Фермеры требовали встречи с Хабеком

"Мне 58 лет, и такого я еще не видел. Обычно каждые четыре-пять лет у нас бывает наводнение средних размеров, после которого снова можно пользоваться дорогами. Однако такого размаха, как сейчас, с высоким уровнем воды в деревне, у нас еще не было", - рассказывает он DW. Между тем немецкие аграрии уже почти месяц продолжают бороться и с другой крупной проблемой - планами федерального правительства отменить ряд льгот и субсидий для сельскохозяйственных предприятий.

Река Эмс в Нижней Саксонии тоже вышла из берегов и затопила окрестные поля Фото: Lars Penning/dpa/picture alliance

Более ста фермеров 4 января в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере ФРГ попытались заблокировать на причале Шлюттзиль паром, требуя встречи с министром экономики Робертом Хабеком (Robert Habeck), который возвращался на нем из отпуска на острове Халлиг Хооге в Северном море.

Министр согласился поговорить не со всеми протестовавшими, а лишь с их представителями. С чем фермеры не согласилась и попытались взять судно штурмом. Полиция применила против них перцовый газ, паром с вице-канцлером спешно отплыл обратно на остров и лишь ночью вернулся к причалу.

Большинство фермеров пострадало от наводнения

Каждое утро Дирк Райнеке, представитель восьмого поколении семьи фермеров, первым делом смотрит в интернете, какой уровень воды в Аллере. Река длиной в 260 километров, обычно неспешно текущая по извилистому руслу через Саксонию-Анхальт и Нижнюю Саксонию, сейчас во многих местах вышла из берегов.

Мобильная дамба для защиты от наводнения Фото: Hauke-Christian Dittrich/dpa/picture alliance

В соседней деревне как раз строят привезенное из Франции мобильное заграждение длиной в 1,2 километра, чтобы спасти ее от затопления. "Еще бы всего 23 сантиметра, и вода пошла бы поверх дамбы. Это привело бы к совсем другой ситуации, и я не знаю, что нам пришлось бы тогда делать", - делится Райнеке.

По данным Объединения фермеров Нижней Саксонии, почти каждое из 35 тысяч хозяйств в этой федеральной земле пострадали от наводнения. "Несколько сотен тысяч гектаров полей и пастбищ оказались под водой", - говорит глава объединения Хольгер Хеннис (Holger Hennies). По его словам, подтопленными оказались и несколько сотен хозяйств, однако, к счастью, не настолько сильно, чтобы пришлось эвакуировать скот.

Наводнение и планы правительства урезать льготы фермерам

Во многих регионах в прошлом году больше всего пострадал урожай картофеля и сахарной свеклы. Райнеке, как и множество его коллег, столкнулись с ситуацией, при которой из-за продолжительных осенних дождей на полях стало невозможно использовать тяжелую сельскохозяйственную технику для сбора урожая.

Лилиенталь и окрестности под водой. Нижняя Саксония, 4 января 2024 года Фото: Sina Schuldt/dpa/picture alliance

А в ноябре многие поля уже оказались под водой, жалуется фермер. "У меня на одном гектаре картофель так и остался в земле, я не смог его собрать, теперь он потерян. Ущерб составил примерно 6500 евро. К ним на данный момент добавилось еще 5000 евро за залитые водой 20 гектаров озимых", - подсчитывает убытки Райнеке. - Пока я расходую накопления прошлого года, но они рано или поздно закончатся. 2024-й будет тяжелым годом".

Не в последнюю очередь и потому, что планы экономии бюджетных средств федерального правительства до сих пор предусматривали сокращение налоговых льгот на дизельное топливо для сельхозпредприятий, а также отмену освобождения от налогов на технику фермеров и лесничих. Наводнение еще больше усугубило финансовое положение производителей сельхозпродукции. Райнеке тоже участвовал в декабрьских протестах фермеров в Берлине, требовавших от властей отказаться от этих планов. В итоге фермеры добились частичного успеха: 4 января правительство ФРГ объявило, что частично откажется от запланированного сокращения субсидий.

Нарушение производственных цепочек

Из-за наводнения в Саксонии-Анхальт и Нижней Саксонии власти в Берлине начали обсуждать возможность временно отменить так называемый "долговой тормоз" - ограничение возможностей государства брать новые долги. Размер ущерба, нанесенного фермерам наводнением, пока невозможно подсчитать, поскольку вода не только заливает поля, но и разрывает цепочки поставок.

Дирк Райнеке спас от наводнения 150 тонн картофеля Фото: Oliver Pieper/DW

Те 150 тонн картофеля, которые Дирк Райнеке хранит на своем подворье, он планировал переработать на крахмал. Однако предприятие, которое должно было это сделать, тоже пострадало от наводнения. Урожай озимых, которые фермер посеял в октябре, он уже не сможет собрать. Поэтому ему и многим его коллегам весной придется сеять заново. И поскольку речь идет о больших площадях, могут возникнуть проблемы с семенами, опасается Райнеке.

Фермеры опасаются последствий изменения климата

Кроме того, возникает вопрос, куда девать жидкий навоз, если поля до середины февраля будут непроходимы для сельхозтехники. Из-за изменения климата фермеры через несколько месяцев могут оказаться перед следующим вызовом - летней засухой.

Дирк Райнеке с тревогой думает о будущем сельского хозяйства в Германии. "Может получиться так, как произошло в промышленности и в торговле. Пара крупных предприятий выживет, а семейные предприятия - малые и средние, как мое, - будут или искать себе нишу, или их владельцы придут к выводу, что дальше работать нет смысла, сдадут угодья в аренду и будут находить себе новые источники дохода", - прогнозирует немецкий фермер.

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