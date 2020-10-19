 Как немецкие правые популисты завоевывают симпатии армян | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 21.10.2020

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Германия

Как немецкие правые популисты завоевывают симпатии армян

Визит политиков из "Альтернативы для Германии" в Нагорный Карабах привел к ноте протеста МИД Азербайджана и призыву Центрального совета армян не использовать конфликт во внутриполитических целях.

Мина в асфальте на дороге в Степанакерте

в Степанакерте

До выборов в германский бундестаг остается еще почти год, но правые популисты, судя по всему, уже начали работу по расширению электоральной базы. В минувшие выходные четыре политика из "Альтернативы для Германии" (АдГ) съездили в Степанакерт, чтобы заявить о своей солидарности с Арменией и обвинить Турцию и Азербайджан в военных преступлениях. Эта поездка вписывается в общую линию партии, позиционирующей себя в качестве защитника традиционных христианских ценностей и противника "исламизации Европы".

Визит в Степанакерт: Два депутата бундестага, два депутата ландтага

Местный телеканал в Степанакерте в своем репортаже представил гостей из Берлина как "группу депутатов бундестага". На самом деле депутатов бундестага было всего два, а сопровождали их еще два депутата регионального парламента (ландтага) федеральной земли Бранденбург.

Фракция АдГ в бундестаге

Фракция АдГ в бундестаге

Возглавлял делегацию депутат Штеффен Котре (Steffen Kotre), дипломированный инженер, избранный в бундестаг в 2017 году и, среди прочего, занимающий пост заместителя председателя парламентской группы по взаимодействию со странами Южного Кавказа. Ранее в интервью DW председатель этой парламентской группы Барбара Хендрикс (Barbara Hendricks) заявляла, что согласно международному праву Нагорный Карабах считается частью Азербайджана. 

Правые популисты не скрывали своих симпатий еще до прибытия в Ереван. Пересаживаясь с рейса на рейс в Минске, они успели сделать пост: фотографию из аэропорта с подписью "Азербайджанская и турецкая агрессия должна быть немедленно прекращена".

В воскресенье политики из АдГ разместили в социальных сетях видеоролики из собора в городе Шуша, пострадавшего в ходе боевых действий. По словам депутатов, в обстреле, якобы, участвовали истребители F-16 турецких ВВС. Стоя посреди полуразрушенной церкви, они говорили, что осуждают "военные преступления", совершенные в отношении мирного населения.

МИД Азербайджана отреагировал нотой протеста

Реакция Баку не заставила себя ждать. В понедельник, 19 октября, МИД Азербайджана выразил в ноте протест бундестагу и ландтагу Бранденбурга и сообщил, что внес четверых членов АдГ в список тех, кому запрещен въезд в страну.

В армянской церкви в Германии

В армянской церкви в Германии

Реакция живущих в Германии армян была прямо противоположной: под видеороликами из Степанакерта и Шуши оставлены десятки восторженных комментариев.

Посол Армении в Германии Ашот Смбатян на пресс-конференции в Берлине во вторник, 20 октября, заявил, что посольство никоим образом не участвовало в подготовке визита. "Однако я бы приветствовал, если бы и другие партии, представленные в бундестаге, совершили подобные поездки", - сказал посол.

В то же время политический туризм в Нагорный Карабах нравится далеко не всем. "Мы крайне критически расцениваем этот визит, - заявил представитель Центрального совета армян в Германии Андраник Азнавур. - И мы опасаемся использования войны и страданий в регионе. Нагорный Карабах не должен быть местом для внутренней политики Германии".

Одиозные депутаты из АдГ

По меньшей мере за двумя участниками поездки в Степанакерт тянется шлейф скандалов. В частности, депутат бундестага Штефан Койтер (Stefan Keuter) попался осенью 2017 года на том, что отправил своему сотруднику несколько фотографий Гитлера и солдат вермахта с подписями, восхваляющими насилие против беженцев. По утверждению одного бывшего сотрудника парламентского офиса Койтера, депутат приветствовал своих референтов по утрам словами "Хайль Гитлер", а, отвечая на телефонные звонки, говорил: "Рейхсканцелярия слушает".

Андреас Кальбиц

Андреас Кальбиц

Осенью 2019-го на него подали заявление в полицию: во время посещения мемориала жертвам национал-социализма в Потсдаме он, по утверждению очевидцев, сделал заявления, оправдывающие преступления нацизма, в том числе эксперименты по эвтаназии и принудительную стерилизацию. Другой, еще более одиозный участник поездки в Степанакерт - депутат ландтага Бранденбурга Андреас Кальбиц (Andreas Kalbitz) - недавно вообще был исключен из партии за связи с ультраправыми экстремистами.

"Борьба против исламской экспансии"

На своей странице в Фейсбук Кальбиц написал о своей солидарности с народом Армении и его "мужественными защитниками, которые символизируют борьбу христианских культурных пространств против исламской экспансии".

По данным Георгия Амбарцумяна, представляющего немецкое подразделение AGBU - Всеармянского благотворительного союза - в Германии может насчитываться порядка 100 тысяч жителей армянского происхождения.

Судя по активности депутатов АдГ, партия включилась в борьбу за их голоса. В ходе предвыборной кампании в бундестаг в 2017 году правые популисты активно агитировали за своих кандидатов на русском языке, пытаясь привлечь к выборам аполитичных избирателей из числа немцев-переселенцев из бывшего СССР.

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  • На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции.

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    Автор: Наталья Позднякова, Михаил Бушуев


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