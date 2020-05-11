 Арчибальд, Дивора, Корона? Как называли детей в Германии в 2020 году | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 30.12.2020

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Культура и стиль жизни

Арчибальд, Дивора, Корона? Как называли детей в Германии в 2020 году

В Германии опубликован рейтинг самых популярных имен для новорожденных. В 2020 году появились новые лидеры!

Родильное отделение клиники в Галле

Какие имена для новорожденных были самыми популярными в Германии в 2020 году? Ответ на этот вопрос вновь дал исследователь-любитель из города Аренсбурга Кнуд Билефельд (Knud Bielefeld). Для этого он уже много лет систематически собирает сведения из почти шести сотен источников - главным образом, регистрационных книг родильных отделений немецких больниц. В Германии публикуется несколько таких списков, но рейтинг Кнуда Билефельда привлекает больше всего внимания.

Новые лидеры рейтинга

В 2020 году для составления своего рейтинга автор проанализировал примерно четверть всех имен новорожденных в Германии, собрав информацию из 465 разных мест. Согласно результатам этого репрезентативного исследования, как объясняет Кнуд Билефельд, самыми популярными именами в Германии в 2020 году для мальчиков были Ноа (Noah), Бен (Ben), Маттео (Matteo).

Впервые за девять лет бессменный лидер рейтинга - Бен - передал пальму первенства Ноа. Правда, как подчеркивает ученый из Аренсбурга, Ноа обошел Бена с минимальным отрывом. Оба имени на протяжении всего года конкурировали за первое место. Все предыдущие годы лидер был уже очевиден к лету. Также в десятку вошли Финн (Finn), Леон (Leon), Элиас (Elias), Пауль (Paul), Хенри (Henry), Луис (Luis) и Феликс (Felix).

Кнуд Билефельд

Автор исследования - Кнуд Билефельд

С именами для девочек ситуация сложилась аналогичная. Самыми популярными в 2020 году были Миа (Mia), Эмилия (Emilia), Ханна (Hannah / Hanna). Они сместили лидера последних лет - Эмму (Emma) - на четвертое место. Далее следуют София (Sophia), Лина (Lina), Элла (Ella), Мила (Mila), Клара (Clara) и Леа (Lea). 

В целом, как отмечает Кнуд Билефельд, в Германии сейчас любят давать детям интернациональные, в первую очередь, англоязычные и скандинавские имена, а также старые немецкие - например, Эмиль (Emil), Антон (Anton), Пауль (Paul), Эмма (Emma) или Анна (Anna). 

Мама с ребенком

Грета опустилась на сто позиций

В 2020 году есть и явный проигравший. Это имя Грета (Greta). Еще летом немецкий исследователь заметил, что имя, которое носит шведская экоактивистка Грета Тунберг, сильно теряет позиции в Германии. Однако такого резкого падения он даже предположить не мог: Грета спустилась с 30-го на 130-е место!

Не обошлось и без экзотических имен. Например, Аморе (Amore), Дивора (Divora) и Марвелус (Marvelous) - для девочек. Арчибальд (Archibald), Хотте (Hotte), Ретт (Rhett) и Денвер (Denver) - для мальчиков. Такие имена встречались, как минимум, два раза. А вот Короной никто своего ребенка, к счастью, не назвал.

Кнуд Билефельд уже сделал свой прогноз и на 2021 год: Маттео станет самым популярным именем для мальчиков, Эмилия - для девочек. 

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