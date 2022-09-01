Как на Конгрессе свободной России обсуждали западные санкции

Как будет выглядеть российская мобилизационная экономика и есть ли эффект от санкционной политики Запада? Эти вопросы стали центральными в первый день работы Конгресса свободной России, который открылся в Вильнюсе 31 августа и завершится 2 сентября.

В форуме, организованном Российским комитетом действия, участвуют более 500 активистов, экспертов, общественных деятелей и политиков из РФ и из более 40 стран мира, чтобы "объединить усилия в поддержке Украины и противостоянии режиму Владимира Путина". DW - о главных событиях первого дня конгресса.

Будет ли в России мобилизационная экономика?

Дискуссия о российской экономике началась с вопроса модератора, журналиста Delfi Дмитрия Семенова. Он спросил, можно ли сказать, что из-за войны в Украине в России теперь мобилизационная экономика; и если нет, то почему она еще не внедрена пусть не официально, но хотя бы де-факто. В ответ бывший вице-премьер правительства России Альфред Кох сначала уточнил, как он понимает сам термин "мобилизационная экономика": "Это дирижируемая экономика, где все управляется программами, полувоенными методами, где нет никакой вольницы и экономических стимулов, и все строится исключительно на принуждении и подчиненности".

По словам Коха, в среде российских властей живет советский миф о том, что мобилизационная экономика - это панацея от кризиса, однако он считает такой взгляд неверным. "И я думаю, что пусть не Путин, но хотя бы Набиуллина это хорошо понимают, поэтому и не дают перевести экономику в мобилизационное состояние. Можно как угодно контролировать индустрию вооружения, но торговля и сельское хозяйство в России рыночные, и это хорошо, это сильно снижает риски голода. По сути, правильный ответ на любой кризис - это увеличение рыночности, а мобилизационные рельсы - это тупик", - подчеркнул Альфред Кох.

Сергей Алексашенко Фото: RFE/RL

Бывший первый зампредседателя Центробанка Сергей Алексашенко воспринимает мобилизационную экономику иначе и уверен, что она в РФ уже давно. "Однажды Путина осенило, что единственным мотором роста экономики может быть государство и его инвестиции. И с тех пор началась мобилизационная экономика, когда власти собирают ресурсы и решают, на какие проекты их направить. 24 февраля мобилизация экономики ускорилась, когда оказалось, что западный мир не хочет сотрудничать с Россией экономически, отрезает ее от ресурсов", - пояснил он.

В свою очередь, предприниматель Евгений Чичваркин полагает, что у властей России нет задачи пугать народ и переводить экономику на военные рельсы. По его информации, власти готовились к войне - проводили всякого рода тесты и изучали, например, что произойдет, если доллар будет стоить 120 рублей. "Ресурсы, которые можно задействовать, - они огромные, еще очень много остается до настоящей мобилизационной экономики", - указал Чичваркин.

Российская экономика на века отстанет от европейской?

Участники дискуссии затронули и аспект возможного эмбарго ЕС на российские энергоресурсы. Говоря о том, поможет ли России нынешняя ситуация "слезть с нефтегазовой иглы", экономист Константин Сонин отметил, что продолжение войны заставляет российскую экономику все дольше сидеть на это игле. "Спад в остальных отраслях намного выше, доходы не от нефти и газа резко упали в июле. Другое дело, что в итоге РФ будет насажена на иглу не фигурально, а буквально - причем на китайскую. Она будет продавать энергоносители только Китаю и Индии и этим выполнять свою программу", - прогнозирует Сонин.

Фото: DW

Кроме того, из-за войны в Украине экономика РФ будет отставать на века, и даже потом ей будет трудно интегрироваться с западной, считает эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин: "В Москве надеялись своими мерами и шантажом расколоть Европу, но она солидарно принимает все программы реагирования. Также она вкладывают колоссальные деньги в "зеленую экономику". В итоге, когда весь мир будет переходить на новую энергетику, российская экономика останется в дыре. То, что сейчас делает руководство России, - это убийство ее экономики".

Санкции нельзя снимать, пока Украина не будет полностью освобождена

На следующей дискуссионной панели участники конгресса обсудили результаты западных санкций, которые были введены против РФ после ее вторжения в Украину. Рассуждая о том, оправдали ли себя санкции, бывший премьер-министр Литвы, депутат Европарламента Андрюс Кубилюс заметил, что, оценивая эффект ограничений, нужно понимать, для чего они вводятся: "Если мы ожидаем, что завтра война остановится, то этого не случится. Но если мы говорим про уменьшение военного потенциала путинской армии и экономики, то санкции вполне оправдали себя. И еще нужно иметь в виду долгосрочный эффект от них".

На Конгрессе свободной России Фото: Alexandra Boguslawskaja/DW

Экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, со своей стороны, добавил, что помимо финансовой составляющей санкции несут и психологический месседж: "Нужно продвигать сигнал властям России, что санкции не будут сняты, пока не будет полностью освобождена Украина и пока виновные не будут призваны к ответственности. По сути, санкции будут до того момента, пока режим не падет. И нужно, чтобы все это понимали".

Основные цели санкций Запада

Между тем старший судья Окружного суда США для округа Массачусетс Марк Вольф заявил, что нынешние санкции недостаточны, ведь среди прочего их целью должно быть наказание. По выражению Вольфа, Владимир Путин и его окружение должны ощущать угрозу личного преследования, и нужно искать механизмы, как их привлечь к ответственности, например, используя механизмы ООН или создать специальный трибунал.

В целом с этим тезисом согласились и другие участники дискуссии. "Мы должны четко сказать, что никто не может избежать ответственности, когда совершаются такие преступления. Это знак для путинской элиты, что вернуться назад к нормальности не получится, пока не будут соблюдены наши условия", - указал зампредседателя комитета бундестага по иностранным делам Томас Эрндль (Tomas Erndl).

И заверил, что мир может доверять Европе и немецкому лидерству в ней: "В начале года 50% закупаемого Германией газа было из России, сейчас это всего 10-20%. И надеюсь, что мы сможет заменить его с помощью терминалов для СПГ в конце года. Мы хотим свести к нулю долю российского газа как можно быстрее".

Какие еще санкции можно ввести против России?

В числе санкционных мер, которые еще можно принять против России, основатель инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер назвал расширение списка российских олигархов, против которых должны быть введены ограничения. Речь, по его мнению, должна идти не только о главных олигархах, а вообще обо всех: "Еще мы должны серьезно думать про вторичные санкции, которые будут распространяться на тех, кто работает с людьми и компаниями, попавшими под санкции. Кроме того, нужно сделать так, чтобы уменьшились цены на газ и нефть. Если ОАЭ, например, увеличат добычу нефти, то цены упадут".

Уильям Браудер Фото: DW

Браудер поддержал и так называемые символические санкции в сфере культуры, спорта и других областях: "Я знаю о том, что русские не могут участвовать в выставках собак и кошек. Это мелкий, но важный пример, что все должны почувствовать на себе войну. Почему русские должны жить нормально, когда убивают украинцев? Я думаю, что россиян надо оградить от этих мероприятий, это плата за то, с какой толерантностью они относятся к тому, что их страна убивает украинцев".

Экс-посол США в России Майкл Макфол поддержал расширение санкционного списка олигархов, подчеркнув, что надо концентрироваться на центральной задаче санкций - прекращении вторжения в Украину. "Нужно понимать, что победа Украины может быть только на поле боя, поэтому ей нужно больше оружия и больше финансовой поддержки. Оружие важнее, чем санкции", - подвел итог Макфол, сорвав бурные аплодисменты зала.

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