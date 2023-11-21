Как мигранты попадают через Россию в Финляндию

СМИ пишут, что финские власти готовы полностью закрыть границу с РФ из-за наплыва нелегальных мигрантов. Как те добирается до этой границы, и кто им обещает помочь в этом - у DW.

Утром в понедельник, 20 ноября, финские СМИ сообщили, что власти страны готовы рассмотреть возможность полного закрытия границы с Россией, что, возможно, произойдет уже в ночь на 22 ноября. Четыре ближайших к Санкт-Петербургу пункта пропуска на российско-финской границе уже не работают с 18 ноября. Теперь попасть из РФ в Финляндию можно только через другие четыре все еще действующих КПП - два из них в Мурманской области, еще два - в Карелии.

Хельсинки объясняет свои действия наплывом нелегальных мигрантов с российской стороны. Финский президент Саули Ниинистё считает, что наплыв мигрантов - это "месть Кремля" за вступление Финляндии в НАТО. В Москве отвечают, что погранпереходами пользуются те, кто имеет на это законное право, и что российские пограничники полностью соблюдают служебные инструкции. Как мигранты попадают на российско-финскую границу, выясняла DW.

"Информация Россия-Финляндия" на арабском

С августа 2023 года убежище в Финляндии уже попросили 684 гражданина Йемена, Ирака и Сомали, а также других стран Африки и Ближнего Востока, сообщили в погранслужбе Финляндии в ответ на запрос DW. И уточнили, что все мигранты попали на финскую территорию через российские пограничные пункты пропуска без разрешительные документов, позволяющих пересечь границу ЕС.

Погранпереход "Нуйамаа" на границе РФ и Финляндии, 16 ноября 2023 года Фото: Vesa Moilanen/dpa/Lehtikuva/picture alliance

Потенциальные мигранты могут найти в Сети подробную информацию о том, как попасть из РФ в Финляндии. DW обнаружила несколько групп на арабском языке в мессенджере Telegram, где пользователи обмениваются опытом на сей счет, а администраторы этих пабликов предлагают им помощь - за определенную сумму - в проходе российско-финской границы.

В группе под названием "Информация Россия-Финляндия" (на арабском - معلومات روسيا فنلندا) обещают помочь в получении визы в Россию, а затем и с пересечением границы. Как следует из истории чата группы, изначально ее создал пользователь "Rus GT" в мае 2022 года. Кому принадлежит аккаунт - неизвестно, на момент подготовки публикации DW его профиль был удален.

Виза в РФ и переход границы с Финляндией за 1,3-2,5 тыс. долларов

Сразу несколько пользователей (их профили также уже удалены) уверяли, что готовы поспособствовать в оформлении российской учебной визы, а затем в пересечении границы c ЕС - либо эстонской, либо финской. Предлагались два варианта. За 1300 долларов обещали подготовить учебную визу для прохождения краткосрочных языковых курсов в России (срок действия три месяца), а также доставить до границы с ЕС.

Пункты пропуска между РФ и Финляндией можно пересечь в том числе на велосипеде Фото: Vesa Moilanen/dpa/Lehtikuva/picture alliance

За 2500 долларов обещали визу с возможностью продления на год, а также гарантированное "учебное жилье", медстраховку в случае возникновения проблем на границе и русскоязычного сопровождающего до границы, "знающего местность лучше, чем GPS". Кроме того, потенциальным клиентам предлагали инструктаж по поводу того, как лучше просить убежище в ЕС "из-за политических взглядов, убеждений или угроз в родной стране".

Наибольшее количество сообщений в чате приходится на октябрь и ноябрь 2023 года. Пользователь под ником "Abo Abdo" и с белорусским телефонным номером написал, что готов помочь желающим попасть в Финляндию. По его словам, некие "русские" должны довезти желающих до Выборга, а затем нужно уже самому попасть в Финляндию. Для перехода границы, добавлял он, потребуется велосипед (большинство пограничных пунктов пропуска между Россией и Финляндией можно пересечь только на транспорте, в том числе на велосипеде или самокате. - Ред.).

Что обещают "посредники"

В той же группе "Информация Россия-Финляндия" один из пользователей под ником "N" написал, что российская полиция не будет задерживать мигранта, если его видят вместе с "посредником" - то есть человеком, который довозит мигранта до границы.

Финские СМИ пишут, что власти страны готовы полностью закрыть границу с РФ Фото: Miska Puumala/Lehtikuva/dpa/picture alliance

Другой пользователь с ником "Torab" заверял, что у "посредников" есть некое соглашение с российскими пограничниками: в паспорт их клиентам якобы ставят печать и отправляют на финскую сторону, где можно просить убежище. Оба пользователя на вопросы DW на момент подготовки публикации не ответили. Как и еще один пользователь под ником "S", который собирал деньги за переход границы.

Несмотря на заявление финских властей о закрытии с 18 ноября четырех КПП, мигранты в другой группе в Telegram - "Moscow_Finland" - продолжают обсуждать возможность перехода российско-финской границы в Мурманской области и в Карелии. Модератор группы обещает перебросить на оставшиеся действующие пункты пропуска, не раскрывая цены за услугу.

"Они достаточно быстро взяли свои велосипеды"

На момент написания материала число пользователей этой группы выросло с 30 до 170. Многие из них требовали гарантий перехода, так как финские СМИ сообщили о готовности Хельсинки полностью закрыть границу с РФ. "Если я приеду на границу, то не окажется ли, что я буду задержан и депортирован?" - спросил один из пользователей.

КПП "Вартиус" на финско-российской границе, 19 ноября 2023 года Фото: Miska Puumala/Lehtikuva/dpa/picture alliance

"За два дня границу перешли более 100 человек, ни один из них не был депортирован", - заверил администратор группы "Moscow_Finland". Один из россиян, переходивших 17 ноября пункт пропуска "Вяртсиля" (с финской стороны - "Ниирала"), рассказал DW, что видел микроавтобус с российскими номерами, набитый велосипедами.

По его словам, перед самой границей водитель открыл двери и раздал двухколесный транспорт группе из почти 30 человек, похожих на мигрантов. При этом очевидец в разговоре с DW заверил, что со стороны все выглядело так, что этой группой никто не управлял, она была самоорганизована: "Они достаточно быстро взяли свои велосипеды, максимум минут пять, и пошли за российским пограничником на досмотр".

Финляндия обвиняет Россию, а Кремль отвергает обвинения

Между тем глава МИД Финляндии Элина Валтонен в интервью DW подчеркнула, что Россия больше не охраняет совместную границу в соответствии с двусторонними договорами, что угрожает национальной безопасности и общественному порядку в Финляндии. По словам Валтонен, "Россия по-видимому и поощряет незаконное перемещение через границу".

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что погранпереходами "пользуются те, кто имеет на это законное право, и в этом плане российские пограничники полностью соблюдают все служебные инструкции". А в МИД России указали, что считают идею финских властей закрыть все КПП на российско-финской границе "деструктивной".

Пока ближайшие к Санкт-Петербургу четыре пункта пропуска на российско-финской границе официально закрыты до 18 февраля 2024 года. Но, как сказано в заявлении МВД Финляндии, решение может быть скорректировано или даже отменено, если в нем больше не будет нужды.

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