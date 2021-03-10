 Как любовь поссорила Сталина с Тито | История | DW | 12.03.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

История

Как любовь поссорила Сталина с Тито

Уже хорошо известно об истории разрыва СССР с Югославией в 1948 году и попытках Сталина убрать "фашиста Тито". Но была еще одна тайна между ними, которая сыграла здесь определенную роль.

Сталин и Тито

Иосип Броз Тито - человек-загадка. Даже дату своего рождения он в разные времена называл разную, и имя свое писал по-разному: и Йосеф, и Йосер, и Иосиф. И по поводу происхождения полученной им в Москве в 1935 году партийной клички "Тито", ставшей второй фамилией, есть разные гипотезы.

Наконец, противоречива сама личность Тито. Родившийся и выросший в простой семье, партизан и народный герой, он обожал роскошь, строил дворцы и яхты, держал лошадей, курил дорогие сигары, носил перстень с массивным бриллиантом, ходил в белом маршальском мундире с золотым шитьем. Человек, не побоявшийся противостоять Сталину, построивший в стране "рыночный социализм", предоставивший рабочим и трудовым коллективам больше прав, чем было у них даже на закате Советского Союза, лидер "неприсоединившихся" стран, Тито оставался диктатором, всячески раздувал собственный культ, безжалостно расправлялся с политическими противниками...

В СССР с подложными документами

Одну из тайн Иосипа Броз Тито раскрывает в своей книге "Тито. Вечный партизан" Мари-Янина Калич (Marie-Janine Calic), профессор университета в Мюнхене, специализирующаяся на истории Восточной и Юго-Восточной Европы. Эта тайна касается жизни Тито в Москве в годы чисток и одной малоизвестной и очень личной причины его ссоры со Сталиным. Конечно, не единственной и не самой главной (были очень весомые политические разногласия и попытка Югославии освободиться от диктата Москвы). Но, судя по всему, причина эта была весьма существенной.

Фальшивый канадский паспорт Тито. С ним он вернулся из Москвы в Югославию

Конец 1930-х годов. Фальшивый канадский паспорт Тито. С ним он вернулся из Москвы в Югославию

Иосип Броз приехал в Москву окольными путями и с поддельным паспортом после тюремного заключения (его приговорили в Югославии к пяти годам за принадлежность к запрещенной компартии и хранение огнестрельного оружия) в феврале 1935 года. Приехал, мягко говоря, не в самое удачное время. В Москве и Ленинграде уже шли аресты и бесконечные собрания, на которых изобличали "троцкистов" - в том числе и членов зарубежных компартий. Поселили Тито, который носил в Коминтерне имя "Фридрих Вальтер", в узеньком 275 номерегостиницы "Люкс" на улице Горького. Здесь жили отрезанные от внешнего (советского) мира работники Коминтерна и делегаты иностранных компартий.

В 1911 году это репрезентативное здание построил кондитер Филиппов, и с тех пор его не ремонтировали. Жившие здесь немцы-коммунисты жаловались на условия в "Люксе": тесные комнаты без удобств, туалет в коридоре, общая кухня, грязь, крысы, баня раз в неделю... Но для Тито, выросшего в Югославии совсем в других условиях, жизнь в гостинице казалась роскошью: в "Люксе" было центральное отопление, телефон, горячая вода, газовые плиты в общих кухнях на каждом этаже, столовая, булочная, даже парикмахерская...

Спецподготовка в Москве

Чем занимался Тито в Москве? Это тоже не совсем ясно. В течение нескольких месяцев, о которых ничего не известно (Тито как будто пропал на это время), он, скорее всего, проходил спецподготовку на секретных курсах Коминтерна, где готовили разведчиков и боевиков. Это Иосипу Броз Тито, безусловно, пригодилось в партизанской борьбе с нацистами в лесах и горах Югославии во время Второй мировой войны.

Он несколько раз встречался с работниками Коминтерна, обсуждал с ними ситуацию в Югославии и в югославской компартии, составлял "характеристики" на соратников... Их были обязаны составлять все коммунисты. Но "характеристики", данные Тито и записанные в отделе кадров Исполкома Коминтерна, не были политическими доносами (чему, как подчеркивает в своей книге Мари-Янина Калич, есть достоверные свидетельства). Если он и указывал в них какие-то отрицательные качества руководителей партии, то только чисто человеческие: этот слишком во все вмешивается и тянет одеяло на себя, другой жене изменяет...

Любовь в гостинице "Люкс"

Тито и сам был в личной жизни, что называется, не без греха. В Москве он развелся со своей женой Пелагеей Белоусовой, с которой не виделся с 1929 года, когда она эмигрировала в СССР. Тито был зол на нее за то, что она фактически бросила их сына Жарко, с которым приехала в Советский Союз, пока он сидел в тюрьме в Югославии, определив мальчика в детский дом. Тот был, что называется, трудным подростком, и его вскоре перевели в спецприемник, причем Пелагея даже не знала, в какой именно. Тито не без труда разыскал сына и забрал его к себе. Но и он не мог справиться с ним: Жарко связался с компанией хулиганов, подворовывал...

Была и другая причина развода. Тито познакомился в гостинице "Люкс" с молоденькой немкой Люси Бауэр, настоящее имя которой было Иоханна Эльза Кёниг (Johanne Elsa König). Она родилась и выросла в Хемнице, в рабочей семье. Вступила в немецкий комсомол. Родила в 19 лет дочь. Спустя год компартия послала ее в Москву на курсы подпольщиков. Ее дочь осталась у ее родителей в Германии.

Обложка книги

Обложка книги

Вскоре Люси попала в список лиц, разыскиваемых гестапо, и о возвращении на родину не могло быть и речи. Она стала политэмигранткой, окончила курсы чертежниц и работала на радиозаводе в Москве. По-русски говорила с трудом, и с "товарищем Вальтером" они общались по-немецки, благо Тито знал немецкий - как и несколько других языков. Люси переехала к нему в номер 275, где уже жил Жарко. И тот неожиданно подружился с молодой мачехой и стал слушаться ее.

Трагическая судьба Люси Бауэр

Но любовь 44-летнего Тито и 22-летней Люси продолжалась недолго. 13 октября 1936 года они официально расписались, а через три дня Тито уехал за границу по поручению Георгия Димитрова - наводить порядок в югославской компартии, раздираемой фракционной борьбой. Димитров обещал Тито, что Люси и Жарко выедут к нему, как только он устроится. Этого не произошло никогда.

Первую весточку от мужа Люси получила лишь в марте 1937 года. Письмо начиналось словами: "Моя любимая малышка!" Тито писал, что делает все для того, чтобы она и Жарко как можно скорее приехали к нему. И это было правдой. Тито несколько раз писал Димитрову, умоляя похлопотать, но тот отделывался общими словами.

Люси Бауэр была арестована НКВД, как и четыре с лишним тысячи других немцев-эмигрантов, огульно объявленных "пятой колонной", шпионами, саботажниками и агентами гестапо. Ее обвиняли по пресловутой 58 статье и, хотя Люси не призналась в том, что была шпионкой, приговорили к смертной казни. 29 декабря 1937 года Люси расстреляли в Бутово.

Тито еще долго пытался узнать о ее судьбе, но и те люди, к которым он мог обратиться, один за другим исчезали. Трудно сказать, когда он узнал о смерти Люси. Он никому не рассказывал о том, что она была его женой. Но когда в 1948 году произошел разрыв со Сталиным, многие видели в поразительной стойкости, неуступчивости Тито и его бесстрашии (было ясно, что Сталин приложит все усилия, чтобы его уничтожить) не только желание национального лидера отстоять независимость Югославии, но и какие-то личные причины. Какие? Что было причиной личной неприязни Тито к Сталину? Может быть, трагическая судьба его молодой жены?

Смотрите также:

  • Фидель Кастро в лагере повстанцев

    Фидель Кастро - жизнь и смерть последнего вождя

    Мастер саморекламы

    Интеллектуал Кастро одним из первых осознал важность пиара в революционной борьбе. Репортажи из кубинских лагерей повстанцев стали классикой журналистики и обеспечили "барбудос" мировую славу.

  • Фидель Кастро и соратники

    Фидель Кастро - жизнь и смерть последнего вождя

    "Барбудос"

    Именно Кастро стал автором мифа о горстке героических "барбудос", не имевших никаких шансов на победу, но переигравших регулярную армию и захвативших власть. Первые годы его правления - годы эйфории и массовых репрессий.

  • Кастро и Брежнев

    Фидель Кастро - жизнь и смерть последнего вождя

    Лучший друг СССР

    Считается, что Кастро до последнего оттягивал момент объявления Кубой "социалистического курса". Однако, сблизившись с СССР, Кастро оставался верен ему до самого конца. А Москва приобрела, пожалуй, своего самого харизматичного союзника.

  • Кастро в ГДР

    Фидель Кастро - жизнь и смерть последнего вождя

    Остров Тельмана

    Отношения Кастро и ГДР еще ждут своего летописца. В 1972 году Кастро приехал в Восточный Берлин с подарком: он назвал один из кубинских островов в честь немецкого коммуниста Эрнста Тельмана. После воссоединения Германии возникли слухи, что Кастро подарил ГДР этот остров, а значит на Карибах есть кусочек настоящей Германии. К сожалению, это всего лишь слухи.

  • Фидель Кастро и Юрий Гагарин

    Фидель Кастро - жизнь и смерть последнего вождя

    Два героя

    Юрий Гагарин и Фидель Кастро - две иконы социализма обмениваются головными уборами в Гаване в 1961 году. Это и символ "медового месяца" в отношениях между Кубой и СССР, и увековечивание этих людей в статусе национальных героев.

  • Фидель Кастро в восточном Берлине

    Фидель Кастро - жизнь и смерть последнего вождя

    Поп-звезда

    Едущие на Кубу немецкие туристы до сих пор встречают там множество людей, прошедших обучение в ГДР и приветствующих их на хорошем немецком. А сам Кастро в ГДР был настоящей поп-звездой.

  • Фидель Кастро произносит речь

    Фидель Кастро - жизнь и смерть последнего вождя

    Оратор

    Кастро был блестящим оратором, его многочасовые речи завораживали. По одной из легенд, Фиделя внесли в "книгу рекордов Гиннеса" за два достижения: он пережил 638 неудачных покушений и произнес самую долгую в истории политическую речь, продолжавшуюся 27 часов.

  • Фидель Кастро и Герхард Шрёдер

    Фидель Кастро - жизнь и смерть последнего вождя

    Вечный Кастро

    В девяностые и к началу двухтысячных казалось, что Фидель был и будет всегда. Он пережил крушение Советского Союза и большинство своих политических друзей и противников. Герхард Шрёдер ушел в отставку в 2005 году. Фидель Кастро - только в 2008-ом.

  • Фидель Кастро и Папа римский

    Фидель Кастро - жизнь и смерть последнего вождя

    Два патриарха

    В 2015 году произошло одно из последних появлений Фиделя в СМИ. Кастро встретился с папой римским Франциском, который посетил Кубу. Агентства сообщили, что встреча прошла в "очень сердечной обстановке".

  • Цветы и записка Спасибо, Фидель у ворот посольства

    Фидель Кастро - жизнь и смерть последнего вождя

    Спасибо, Фидель

    У ограды кубинского посольства в Берлине лежат цветы. Их не слишком много - Кастро подзабыт, разочаровались, постарели и ушли из жизни многие его поклонники и сторонники. Пришли лишь самые стойкие.

    Автор: Дмитрий Вачедин


Контекст

Отель"Люкс": сталинская ловушка в центре Москвы

Сначала здесь пекли изумительно вкусные булки. Потом открыли отель, в котором при большевиках стали селить коммунистов со всего мира. Впрочем, прибежище для эмигрантов вскоре оказалось смертельной ловушкой.  

Закрытые фабрики и яхта президента в культурной столице Европы

1 февраля хорватский порт Риека вступает в "должность" культурной столицей Европы - 2020. Это город моря, альтернативной тусовки и заброшенных заводов социалистических времен.  

В Санкт-Петербурге открылась выставка о немецких эмигрантах в СССР

15 тысяч человек составило в середине 1930-х годов число немецких эмигрантов в Советском Союзе. Однако лишь немногим из них удалось пережить сталинский террор.  

Непутевый ангел-хранитель в новой немецкой комедии

Михаэль Хербиг - мастер смешных комедий, которые неизменно собирают полные кинозалы не только в Германии. В кинопрокат вышел его новый фильм.  

Немецкий историк оценивает культ личности вождя

Марк Хальдер написал биографию харизматического лидера Югославии Иосипа Броз Тито.  

На Балканах по-прежнему лелеют легенду о "добром Тито"

Пожизненный президент бывшей Социалистической Федеративной Республики Югославия Иосип Броз Тито умер 30 лет назад. Культ его личности, однако, поддерживается до сих пор во всех республиках распавшейся страны.  

Почему так сложно хоронить Сталина

Как развенчивать культ личности вождя, когда в России запрещают комедию о нем, DW спросила у авторов перформансов против культа Сталина.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Жертвы Большого террора: где искать информацию о пропавших родственниках (29.10.2018)  

"Мемориал" опубликовал списки НКВД: нужно ли ворошить прошлое? (09.12.2016)  

Реклама
Главные нацистские преступники на скамье подсудимых

Как судили главных нацистских преступников

75 лет назад во Дворце правосудия в Нюрнберге начался судебный процесс над главными нацистскими преступниками.  

Читайте также

Как любовь поссорила Сталина с Тито 12.03.2021

Холодная война и железный занавес: откуда взялись эти понятия? 10.03.2021

Здание Европарламента назовут в честь студентки, казненной нацистами 09.03.2021

Клара Цеткин - женщина, придумавшая праздник 8 Марта 07.03.2021

5 легенд о Розе Люксембург. Что из них правда? 05.03.2021

Шпандау

Политические памятники Берлина

Уникальная выставка в берлинской цитадели Шпандау рассказывает историю политических памятников Берлина: от Прусского королевства - до времен ГДР.  

default

Олимпийский огонь: путешествие вокруг света и в космос

Впервые в истории олимпийский факел отправился в космос. Но и в прошлом он не раз оказывался в самых необычных местах, продолевая расстояние по земле, воде и воздуху.  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно