Как крысиный яд попадает в рыбу

Для одних они - милые, суетливые и смышленые животные, для других - вызывающие отвращение и страх вредители. Давние спутники человека и нежеланные соседи, крысы являются переносчиками возбудителей инфекционных заболеваний и разных паразитов - например, страшной бубонной чумы, уносившей в прежние времена миллионы жизней. Чуму удалось победить, но опасность продолжают представлять, например, хантавирусы или лептоспиры.

Грызуны эти размножаются быстро, поэтому бороться с ними нужно постоянно. Меры следует принимать сразу, как только они где-то были замечены. Наиболее распространенным способом борьбы является применение крысиного яда. По данным Федерального ведомства по охране окружающей среды (Umweltbundesamt), в большинстве немецких городов и коммун обычно пользуются одним и тем же методом: дважды в год ядовитые приманки, внешне похожие на куски мыла, развешивают примерно в каждом втором канализационном колодце.

Однако иногда после обильных ливней уровень сточных вод в канализации повышается так сильно, что приманки растворяются. Яд затем попадает в реки, так как на станциях очистки из воды он не удаляется. Чем это может обернуться для людей и животных, пока никто точно сказать не может.

Судак с добычей в одном из притоков Рейна

Результаты исследования, проведенного экспертами Федерального ведомства по охране окружающей среды совместно с Федеральным институтом гидрологии (Bundesanstalt für Gewässerkunde), настораживают: крысиный яд был обнаружен в печени разных видов рыб (от речного окуня, судака, форели до голавля) во всех реках Германии (от Рейна до Дуная), где были взяты пробы. Яд также нашли в печени карпов, содержавшихся в рамках научного исследования в биологических прудах для очистки сточных вод.

Крысиный яд не разлагается

Ядовитые вещества, найденные в печени рыб, относятся к так называемым антикоагулянтам - химическим препаратам, препятствующим свертыванию крови. То есть, крысы, съевшие такие приманки, погибают через пару дней от внутреннего кровоизлияния. Сегодня для борьбы с грызунами применяют более эффективные антикоагулянты так называемого второго поколения (бродифакум, дифенакум, бромадиолон), а они, предупреждают ученые, гораздо опаснее для окружающей среды. Разработанные в 1970-1980 годах химикаты практически не расщепляются, а, значит, из живых организмов не выводятся. Наибольшее количество крысиного яда, как выяснилось, концентрируется в печени.

Крысиная приманка для канализации

Установка так называемого крысиного бокса в канализационной шахте в одном из городов земли Гессен

Применять в Германии антикоагулянты допускается лишь при соблюдении строгих правил. Устанавливать ловушки с ядовитыми приманками для крыс разрешается исключительно в том случае, если грызунов или следы их активности действительно обнаружили в каком-то конкретном месте. Приманку следует размещать таким образом, чтобы она ни в коем случае не смогла попасть в систему водоснабжения или слива. Однако результаты исследования говорят о том, что далеко не везде предписания соблюдаются в полной мере, считают ученые.

Поиски альтернативных вариантов

Выход из положения необходимо найти как можно быстрее. В баварском Ной-Ульме, например, опробовали приспособления, напоминающие морские буйки. Когда после очередного ливня уровень воды сильно поднимается, приманки с ядом остаются на плаву, делится опытом Йохен Майснер (Jochen Meissner), отвечающий за бесперебойную работу канализационных сетей города.

Недостаток такого буйка - его стоимость (350 евро). Еще одна проблема - шнур, которым прикрепляется буек. Один раз крысы его перегрызли, отмечает Майснер. По его словам, имеются и другие приспособления, помогающие предотвратить попадание яда в окружающую среду, но они стоят еще дороже. Оптимальный путь, к сожалению, пока не найден.

Гнездо бакланов в Мекленбурге - Передней Померании

В ближайшее время ученым предстоит также выяснить, сколько крысиного яда попадает в организм других животных, например, птиц и хищников вроде бакланов и выдр, питающихся рыбой. Возможно, проблема также касается лисиц и куниц, которые на крыс охотятся, и даже ежей, интерес которых иногда вызывают ловушки с приманкой, установленные где-то на поверхности земли. Исследованием того, насколько опасным является употребление в пищу рыбы, в печени которой содержится яд, для человека, ученые пока не занимались.

Не выливайте прокисший суп в унитаз!

Пока проводятся исследования, муниципальные власти, специалисты по борьбе с вредителями и защитники природы призывают граждан придерживаться простых, но эффективных правил, касающихся утилизации бытовых отходов - таким образом от назойливых крыс можно избавиться надолго и без применения ядов и прочих химикатов.

Если для крыс в канализации достаточно еды, ядовитая приманка их мало интересует

Например, ни в коем случае, поэтому, не следует выливать остатки еды в раковину или в туалет, предупреждает Йохен Майснер. Если еда сама "плывет" крысам навстречу, ядовитую приманку они, разумеется, просто проигнорируют, подчеркивает он. Кроме того, важно не оставлять окна и двери подвальных помещений открытыми, продукты хранить только в плотно закрытых емкостях, обязательно закрывать мусорные баки и не выбрасывать остатки пищи в открытые компостные ящики.

В поисках еды крысы могут по канализации забираться даже в квартиры многоэтажных домов - например, через трубу унитаза. Йохен Майснер видел крыс, пробравшихся таким образом в жилье на пятом этаже.

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