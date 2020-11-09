 Как крысиный яд попадает в рыбу | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 09.11.2020

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Культура и стиль жизни

Как крысиный яд попадает в рыбу

На каждого жителя Германии приходится, по подсчетам ученых, от одной до двух крыс. С ними борются, применяя и опасный яд, который теперь обнаружили в печени речных рыб.

Крыса

Для одних они - милые, суетливые и смышленые животные, для других - вызывающие отвращение и страх вредители. Давние спутники человека и нежеланные соседи, крысы являются переносчиками возбудителей инфекционных заболеваний и разных паразитов - например, страшной бубонной чумы, уносившей в прежние времена миллионы жизней. Чуму удалось победить, но опасность продолжают представлять, например, хантавирусы или лептоспиры.

Грызуны эти размножаются быстро, поэтому бороться с ними нужно постоянно. Меры следует принимать сразу, как только они где-то были замечены. Наиболее распространенным способом борьбы является применение крысиного яда. По данным Федерального ведомства по охране окружающей среды (Umweltbundesamt), в большинстве немецких городов и коммун обычно пользуются одним и тем же методом: дважды в год ядовитые приманки, внешне похожие на куски мыла, развешивают примерно в каждом втором канализационном колодце.

Однако иногда после обильных ливней уровень сточных вод в канализации повышается так сильно, что приманки растворяются. Яд затем попадает в реки, так как на станциях очистки из воды он не удаляется. Чем это может обернуться для людей и животных, пока никто точно сказать не может.

Судак с добычей в одном из притоков Рейна

Судак с добычей в одном из притоков Рейна

Результаты исследования, проведенного экспертами Федерального ведомства по охране окружающей среды совместно с Федеральным институтом гидрологии (Bundesanstalt für Gewässerkunde), настораживают: крысиный яд был обнаружен в печени разных видов рыб (от речного окуня, судака, форели до голавля) во всех реках Германии (от Рейна до Дуная), где были взяты пробы. Яд также нашли в печени карпов, содержавшихся в рамках научного исследования в биологических прудах для очистки сточных вод.

Крысиный яд не разлагается 

Ядовитые вещества, найденные в печени рыб, относятся к так называемым антикоагулянтам - химическим препаратам, препятствующим свертыванию крови. То есть, крысы, съевшие такие приманки, погибают через пару дней от внутреннего кровоизлияния. Сегодня для борьбы с грызунами применяют более эффективные антикоагулянты так называемого второго поколения (бродифакум, дифенакум, бромадиолон), а они, предупреждают ученые, гораздо опаснее для окружающей среды. Разработанные в 1970-1980 годах химикаты практически не расщепляются, а, значит, из живых организмов не выводятся. Наибольшее количество крысиного яда, как выяснилось, концентрируется в печени.

Крысиная приманка для канализации

Крысиная приманка для канализации

Установка так называемого крысиного бокса в канализационной шахте в одном из городов земли Гессен

Установка так называемого крысиного бокса в канализационной шахте в одном из городов земли Гессен

Применять в Германии антикоагулянты допускается лишь при соблюдении строгих правил. Устанавливать ловушки с ядовитыми приманками для крыс разрешается исключительно в том случае, если грызунов или следы их активности действительно обнаружили в каком-то конкретном месте. Приманку следует размещать таким образом, чтобы она ни в коем случае не смогла попасть в систему водоснабжения или слива. Однако результаты исследования говорят о том, что далеко не везде предписания соблюдаются в полной мере, считают ученые.

Поиски альтернативных вариантов    

Выход из положения необходимо найти как можно быстрее. В баварском Ной-Ульме, например, опробовали приспособления, напоминающие морские буйки. Когда после очередного ливня уровень воды сильно поднимается, приманки с ядом остаются на плаву, делится опытом Йохен Майснер (Jochen Meissner), отвечающий за бесперебойную работу канализационных сетей города.

Недостаток такого буйка - его стоимость (350 евро). Еще одна проблема - шнур, которым прикрепляется буек. Один раз крысы его перегрызли, отмечает Майснер. По его словам, имеются и другие приспособления, помогающие предотвратить попадание яда в окружающую среду, но они стоят еще дороже. Оптимальный путь, к сожалению, пока не найден. 

Гнездо бакланов в Мекленбурге - Передней Померании

Гнездо бакланов в Мекленбурге - Передней Померании

В ближайшее время ученым предстоит также выяснить, сколько крысиного яда попадает в организм других животных, например, птиц и хищников вроде бакланов и выдр, питающихся рыбой. Возможно, проблема также касается лисиц и куниц, которые на крыс охотятся, и даже ежей, интерес которых иногда вызывают ловушки с приманкой, установленные где-то на поверхности земли. Исследованием того, насколько опасным является употребление в пищу рыбы, в печени которой содержится яд, для человека, ученые пока не занимались.

Не выливайте прокисший суп в унитаз!

Пока проводятся исследования, муниципальные власти, специалисты по борьбе с вредителями и защитники природы призывают граждан придерживаться простых, но эффективных правил, касающихся утилизации бытовых отходов - таким образом от назойливых крыс можно избавиться надолго и без применения ядов и прочих химикатов.

Если для крыс в канализации достаточно еды, ядовитая приманка их мало интересует

Если для крыс в канализации достаточно еды, ядовитая приманка их мало интересует

Например, ни в коем случае, поэтому, не следует выливать остатки еды в раковину или в туалет, предупреждает Йохен Майснер. Если еда сама "плывет" крысам навстречу, ядовитую приманку они, разумеется, просто проигнорируют, подчеркивает он. Кроме того, важно не оставлять окна и двери подвальных помещений открытыми, продукты хранить только в плотно закрытых емкостях, обязательно закрывать мусорные баки и не выбрасывать остатки пищи в открытые компостные ящики.

В поисках еды крысы могут по канализации забираться даже в квартиры многоэтажных домов - например, через трубу унитаза. Йохен Майснер видел крыс, пробравшихся таким образом в жилье на пятом этаже.

Смотрите также: 

  • Часы на Доме торжеств

    От Крысолова до Ренессанса

    Представление начинается!

    Все дороги в городе Гамельн ведут к этому каменному зданию - Дому торжеств, построенному в стиле Везерского ренессанса. Трижды в день (13:05, 15:35, 17:35) под звон колоколов на его фасаде разыгрывается механический кукольный спектакль, рассказывающий легенду, ради которой сюда приезжают туристы со всего мира - историю Гамельнского крысолова.

  • Колокола на фасаде Дома торжеств

    От Крысолова до Ренессанса

    Hochzeitshaus - Дом торжеств

    Еще два раза в день колокола выступают, так сказать, с сольными концертами - в 09:35 исполняют мелодию "Песни Крысолова", а в 11:35 играют "Песню реки Везер". В антрактах гостей города иногда развлекают самодеятельные уличные музыканты - с дудочками и в соответствующих костюмах. На золото они не рассчитывают, но паре звонких монет будут рады.

  • Церковный шпиль и макет Старого города

    От Крысолова до Ренессанса

    Город на Везере

    События, о которых повествует история про Гамельнского крысолова, произошли в городе более семи столетий назад. Окончательно легенда сформировалась в конце Средних веков, а широкую известность получила во времена немецкого Романтизма в XIX веке , благодаря Ахиму фон Арниму, Клеменсу Брентано и братьям Гримм.

  • Уличный музыкант

    От Крысолова до Ренессанса

    Мелодия для флейты

    Герой легенды в 1284 году с помощью своей волшебной дудочки избавил город от нашествия крыс. Словно загипнотизированные, они пошли за ним в реку, где утонули. Однако денег, обещанных за услугу, странствующий крысолов так и не получил. В отместку он увел из Гамельна всех детей, также воспользовавшись магической силой.

  • Вывеска ресторана ''Крысиный кувшин''

    От Крысолова до Ренессанса

    Крысы - двигатель торговли

    Крысы и крысоловы поджидают гостей города на каждом углу, но отвращения и страха не вызывают. Они всячески содействуют оборотам туристического бизнеса и прочим поступлениям в бюджет. Отобедав в одном из ресторанов с крысиными следами в названиях, на память можно купить вполне съедобную хлебную крысу, ликер "Крысиный киллер", кофе "Крысолов", не говоря о стандартных майках и канцелярских товарах.

  • В сувенирном магазине

    От Крысолова до Ренессанса

    На здоровье!

    Пожалуй, только в Гамельне потребление "Крысиного яда" не влечет за собой смертельных последствий... Впрочем, творческий подход к разным химическим субстанциям имеет в городе давние традиции. Именно здесь, например, долгое время держал аптеку Фридрих Сертюрнер, в 1804 году открывший морфин.

  • Улочка в Старом городе

    От Крысолова до Ренессанса

    Место действия

    Жители Гамельна бережно относятся к традициям и истории своего города. Около сотни человек входят в театральное сообщество, вот уже много десятилетий организующее спектакли про Гамельнского крысолова, бесплатно для всех желающих их увидеть здесь под открытым небом. Не удивляйтесь, если летним воскресеньем тишину этих улочек перед вами нарушит шествие с участием крыс, детей и сказочного дудочника…

  • Старый город

    От Крысолова до Ренессанса

    Эпохи и стили

    Гамельнский крысолов - главный, но не единственный повод для посещения города. В начале XVI - середине XVII веков он был одним из центров особого регионального архитектурного стиля - Везерского ренессанса. Хорошо сохранились здесь и памятники других эпох, например, Рыночная церковь Святого Николая (Marktkirche St. Nicolai), построенная в готическом XIII веке. Как раз ее башню мы уже видели…

  • Дом Демптера

    От Крысолова до Ренессанса

    Дом Демптера

    Прямо напротив церкви Святого Николая расположен этот фахверковый дом с богато украшенным ренессансным фасадом - Dempterhaus. Он считается одним из самых красивых зданий Гамельна. Нынешний облик дом получил в 1608 году, когда его приобрел купец Тобиас фон Демптер. Итальянская скульптура в нише с ракушкой относится к более позднему периоду - XIX столетию, а установили ее здесь в прошлом веке.

  • Резные украшения фасада

    От Крысолова до Ренессанса

    В последний момент

    Купец Тобиас фон Демптер целых 35 лет был членом городского совета, 15 раз избирался бургомистром. Во время Тридцатилетней войны он спас Гамельн от сожжения, приказ о котором уже почти отдал командовавший католическими войсками фельдмаршал Иоганн фон Тилли после раскрытия заговора со стороны горожан. Демптер в последний момент смог смягчить его гнев.

  • Cкульптура Лукреции

    От Крысолова до Ренессанса

    Лукреция и семь добродетелей

    Еще один выдающийся образец ренессансного стиля - Дом Ляйста (Leist-Haus), строительство которого было завершено в 1589 году. Сегодня в нем находится Городской краеведческий музей. Фасад украшают барельефы, изображающие семь христианских добродетелей - целомудрие, умеренность, справедливость, щедрость, надежду, смирение и веру, а также в арке - скульптура Лукреции.

  • Символические изображения добродетелей

    От Крысолова до Ренессанса

    На все случаи

    Дом городского патриция Герда Ляйста находится на главной пешеходной улице города - Osterstraße, как раз по которой, согласно легенде, дети ушли из Гамельна вслед за крысоловом. Помимо добродетелей фасад украшают так называемые маскароны - головы-талисманы, призванные защищать его жильцов от завистников и бед - голода, болезней, наводнений, пожаров, неурожаев…

  • Дом каноника

    От Крысолова до Ренессанса

    Широкий фасад

    Так называемый Дом каноника (Stiftsherrenhaus) выходит на улицу Osterstraße не узкой головной, а широкой боковой стороной, что подчеркивает высокое благосостояние его заказчика. Это здание возвели в 1558 году для Фридриха Попендика. Никакого отношения к духовному сану он не имел, то есть каноником не являлся, а был успешным торговцем и бургомистром города…

  • Резные фигуры на фасаде дома

    От Крысолова до Ренессанса

    Библейские истории

    Свое название дом получил от жителей города из-за многочисленных библейских фигур, украшающих фасад. Помимо Бога Отца, Иисуса Христа и Апостолов, среди них можно найти Каина и Авеля, Самсона, царя Давида…

  • Резные фигуры на фасаде дома

    От Крысолова до Ренессанса

    Резьба по дереву

    Рядом с ними на фасаде также изображены античные планетарные боги, например, Марс и Венера. Сегодня Дом каноника соединен крытым переходом с Домом Ляйста. В нем также размещены помещения городского музея.

  • default

    От Крысолова до Ренессанса

    Крысолов и его история

    Основная часть постоянной экспозиции музея посвящена истории Гамельнского крысолова. Особое внимание уделено юбилеям, отмечавшимся в 1884 и 1934 годах, а также роли этого персонажа в рекламе и городском маркетинге. Подробнее о версиях возникновения легенды и ее месте в мировой литературе читайте в нашей туристической рубрике "Окно в Германию".

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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Ссылки в интернете

www.umweltbundesamt.de

Информация об исследовании на сайте Федерального ведомства по охране окружающей среды (нем.)

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