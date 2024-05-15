Как Китай помогает российской экономике держаться на плаву

Китай бросил России экономический спасательный круг после введения Западом санкций против Москвы из-за ее войны в Украине. Путин едет в Пекин укреплять двусторонние связи, а США усиливают давление на КНР.

Через несколько дней после того, как 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Запад ввел против Москвы жесткие санкции в надежде сократить возможности Кремля по финансированию военной агрессии. Ограничения коснулись политиков и крупных бизнесменов, были заморожены около 300 млрд долларов золотовалютных резервов РФ, находившихся на Западе, ограничен доступ к западным технологиям, российские банки были отключены от SWIFT - международной системы обмена платежными сообщениями.

Тогда широко было распространено мнению, что финансовые санкции со стороны США и Евросоюза смогут поставить Россию на колени. Поначалу курс рубль резко упал, а российский ВВП за 2022 год сократился на 1,2%. Однако в прошлом году темпы роста экономики РФ опередили показатели США и ЕС, составив 3,6%. 2024 год, по прогнозам как западных, так и российских экспертов, для Москвы также будет успешным в экономическом плане.

Значительная часть достигнутого роста ВВП, полагают наблюдатели, была обеспечена за счет торговли РФ с Китаем, который сбалансировал воздействие Запада, отказавшись вводить санкции и став крупным покупателем российских энергоносителей. Несмотря на давление со стороны США и Евросоюза, после начала войны в Украине между Москвой и Пекином сформировался еще более тесный союз.

Путин едет в Пекин в третий раз после начала войны в Украине

В прошлом году председатель КНР Си Цзиньпин даже говорил о "новой эре" в двусторонних отношениях. 15-17 мая его российский коллега, президент Владимир Путин, должен посетить с государственным визитом Пекин с целью дальнейшего их укрепления. В ходе своей третьей за последние два года поездки в Китай Путин также примет участие в восьмой выставке "Китай - Россия Экспо", которая начнется на этой неделе в Харбине.

Adidas закрыла свои фирменные магазины в России Фото: Vlad Karkov/SOPA/ZUMA/picture alliance

"Для России, находящейся в условиях санкций и глобальной изоляции, Китай является главным спасательным кругом для ее экономики военного времени", - отметил в интервью DW Филипп Иванов, основатель и старший советник консалтинговой компании Geopolitical Risks + Strategy Practice. - Китай - основное направление экспорта российских энергоносителей и ведущий поставщик критически важного оборудования и технологий, которые РФ больше не может получить на Западе".

В то время как европейские и американские крупные компании уходят с российского рынка, чтобы избежать международных санкций, Москва наращивает закупки китайских товаров - от автомобилей до смартфонов. Благодаря этому двусторонний товарооборот, по данным китайской таможни, в прошлом году достиг 223 млрд евро, что более чем на четверть больше, чем в 2022-м.

Импорт из Китая технологий и оборонной продукции помог РФ избежать краха

Хотя Россия стала главным поставщиком сырой нефти в Китай, некоторые аналитики считают, что технологическая составляющая, а не энергетическая, сыграла большую роль в росте двусторонней торговли. В конце концов, Москва, по данным экспертов, поставляла энергоносители Пекину с огромной скидкой после того, как Запад сократил свою зависимость от российских нефти и газа после начала конфликта в Украине.

Алисия Гарсия-Эрреро Фото: Natixis

"Без Пекина у России не было бы достаточного количества грузовиков, микросхем, беспилотников или компонентов к ним, потому что Китай - единственная страна, экспортирующая эти товары в Россию", - пояснила DW Алисия Гарсия-Эрреро, главный экономист по Азиатско-Тихоокеанскому региону французского инвестиционного банка Natixis.

Китайские поставки микроэлектроники в Россию резко выросли в марте 2023 года - именно в том месяце председатель КНР Си Цзиньпин посетил Москву и провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Закупки Россией у китайских компаний станков с ЧПУ, которые используются для производства деталей для различных систем вооружений, от боеприпасов до самолетов, также резко увеличились после той встречи Си и Путина, утверждают в Центре стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies, CSIS.).

"Россия получила от китайских торговых компаний для прямых поставок беспилотников не менее 14,5 млн долларов, в то время как Украина - закупила беспилотники и компоненты китайского производства на сумму около 200 000 долларов в основном через европейских посредников", - отмечается в докладе CSIS.

По словам Гарсия-Эрреро, в то время, как многие страны опасаются последствий санкций, введенных против России США и Евросоюзом, Китай - вторая по размеру экономика мира - их не боится. "Платежи в ходе торговли с Россией осуществляются в юанях через китайскую международную платежную систему, поэтому такие транзакции сложнее отследить", - добавила она, имея в виду китайскую версию SWIFT.

Китайские банки опасаются сделок с Россией

Джо Байден Фото: Mandel Ngan/AFP

Последним признаком того, что Вашингтон в этой связи усиливает давление на Китай, стало подписание президентом США Джо Байденом в декабре 2023 года исполнительного указа, разрешающего введение вторичных санкций в отношении иностранных банков, которые работают с российским ВПК. Указ позволяет Минфину США отключать их от основанной на долларе мировой финансовой системы, от которой в значительной степени зависят все банки.

С начала 2024 года несколько банков из КНР приостановили или замедлили операции с российскими клиентами, чтобы снизить риск попадания под американские вторичные санкции. Стали проводиться дополнительные проверки трансграничных расчетов, которые могут занимать несколько месяцев, что грозит поставить под удар мелких китайских экспортеров.

"США удалось заставить банки Китая отказаться от финансирования экспорта в Россию, - полагает Гарсия-Феррера. - Сейчас очень важно, чтобы Вашингтон продолжил оказывать давление, чтобы санкции распространялись на все компании, занимающиеся экспортом в Россию, включая продукцию двойного назначения, а также на банки, которые финансируют эти сделки".

Энтони Блинкен во время визита в Китай, 26 апреля 2024 года Фото: Mark Schiefelbein/REUTERS

Во время недавнего визита в Пекин госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил КНР в "подпитке" российской военной машины посредством поставок РФ электроники, химикатов для боеприпасов и компонентов ракетного топлива. Пекин неоднократно отрицал эти обвинения. Блинкен пообещал ввести новые санкции, если Китай - крупнейший конкурент США - не сократит свой экспорт, связанный с обороной, в Россию, которую Соединенные Штаты считают самой большой угрозой для себя.

Вряд ли Китай изменит свой курс

Но хотя Пекин и может продемонстрировать большую сдержанность при описании своих связей с Москвой, во время визита Путина на этой неделе, похоже, Китай придется намного более настойчиво убеждать, прежде чем он умерит свою экономическую поддержку России. При этом КНР также стала мишенью для американских санкций и экспортных ограничений в процессе торговой войны между двумя этими мировыми державами.

Отметив, что и Китай, и Россия "действуют согласованно, чтобы подорвать нынешнюю глобальную систему", Филипп Иванов добавил, что эти две страны также стремятся "защитить свои экономики с прицелом на будущее", поскольку они отсоединяются от Запада в рамках нового многополярного геополитического порядка.

"Китай не будет резко ограничивать свою экономическую поддержку (России. - Ред.), но станет искать более скрытые каналы ее оказания - через транзит и транзакции через третьи страны, что уже происходит через государства Центральной Азии", - подвел итог Иванов.