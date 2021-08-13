"Сталинские газоны", или Как из ГДР бежали через тайные туннели

13 августа исполняется 60 лет со дня начала строительства Берлинской стены. Экспозиция исторического общества "Берлинские подземелья" рассказывает о побегах из ГДР.
Постоянная экспозиция, подготовленная обществом "Берлинские подземелья" (Berliner Unterwelten), рассказывает о градостроительных планах Гитлера и преступлениях нацистов.
В Германии принято решение взять под архитектурную охрану лесное поселение в Вандлице, построенное в 1958-1960 годах под Берлином для политбюро ЦК СЕПГ.
Этот город в рекламе не нуждается, но мы все же перечислим некоторые причины и поводы, чтобы его посетить.
3 октября отмечается День германского единства. Архитектурным символом этого исторического события стали Бранденбургские ворота в Берлине.
Уникальная выставка в берлинской цитадели Шпандау рассказывает историю политических памятников Берлина: от Прусского королевства - до времен ГДР.
В "третьем рейхе" этот бункер предназначался для подземного авиазавода. В ГДР его превратили в склад боеприпасов, а после воссоединения Германии сюда свезли все восточные деньги.