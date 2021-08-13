 ″Сталинские газоны″, или Как из ГДР бежали через тайные туннели | Информация о Германии и советы туристам | DW | 13.08.2021

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По Германии

"Сталинские газоны", или Как из ГДР бежали через тайные туннели

13 августа исполняется 60 лет со дня начала строительства Берлинской стены. Экспозиция исторического общества "Берлинские подземелья" рассказывает о побегах из ГДР.

  • Берлин

    Туннели под Берлинской стеной

    Этот кадр августа 1961 года вошел в историю и стал символическим. На нем изображен момент, когда восточногерманский солдат Конрад Шуман, воспользовавшись случаем, прыгает через заграждение из колючей проволоки и совершает побег из ГДР. Сделал он это через два дня после начала строительства Берлинской стены. Он был одним из 150 тысяч человек, которые попытались бежать из ГДР.

  • Поиск секретного туннеля в 1975 году

    Туннели под Берлинской стеной

    Одни будут пробираться через 1400-километровую зеленую границу, рискуя быть застреленными. Другие - прятаться в автомобильных тайниках, строить самолеты, воздушные шары и даже подводные лодки. 40 тысяч попыток закончатся успехом. Более 870 человек погибнет, из них почти 240 - в Берлине. Мы сегодня расскажем о тех, кто бежал из ГДР под Берлинской стеной.

  • Экспозиция Берлинских подземелий в бункере на станции метро Гезундбруннен

    Туннели под Берлинской стеной

    Этой теме посвящена одна из десяти экскурсий, которые проводят в германской столице эксперты исторического общества "Берлинские подземелья" (Berliner Unterwelten). Начинается она в бункере на станции метро "Гезундбруннен", где находится первая часть экспозиции, а затем продолжается в подвале одного из домов на улице Бернауэр Штрассе - в месте, где чаще всего пытались рыть туннели.

  • Экспозиция Берлинских подземелий в бункере на станции метро Гезундбруннен

    Туннели под Берлинской стеной

    В первые месяцы после начала возведения Берлинской стены сотням людей удалось воспользоваться уже существовавшими подземными лазейками - пока они были открыты. Через канализацию бежало около 850 человек, по туннелям метро ушло около 120 беглецов. Однако уже скоро власти ГДР стали принимать меры. В метро с контактных рельсов убрали защитные кожухи, на шпалы положили такие "сталинские газоны"...

  • Экспозиция Берлинских подземелий в бункере на станции метро Гезундбруннен

    Туннели под Берлинской стеной

    Канализационные туннели перекрыли балками и решетками, оборудовали сигнализацией. Подземные сооружения начали охранять. Маршруты для обхода обозначались стрелками и надписями: "В сторону противника" - "В сторону своих" (Feindwärts - Freundwärts). Правда, из дозоров возвращались не все патрули. Во время экскурсии посетители могут через специальное окно заглянуть здесь в метро...

  • Туннель метро около станции Гезундбруннен

    Туннели под Берлинской стеной

    Уголовная ответственность за попытки бегства из ГДР была введена еще в 1957 году, а границу начали укреплять за пять лет до этого. Перед началом строительства Берлинской стены численность погранвойск ГДР уже составила около 40 тысяч человек. За десять предыдущих лет она была увеличена более чем в 2,5 раза. Дело в том, что жители ГДР тысячами бежали на Запад: 2,6 миллиона в 1949-1961 годах.

  • Экспозиция Берлинских подземелий в подвале бывшей пивоварни на Бернауэр Штрассе

    Туннели под Берлинской стеной

    Лишь за последний месяц перед началом строительства Берлинской стены в августе 1961 года ГДР покинуло более 30 тысяч человек. Государство рабочих и крестьян могло остаться без рабочих и крестьян, а также без инженеров и творческой интеллигенции. Несмотря на все тревожные признаки и действия властей ГДР, для многих полное закрытие границы все же оказалось неожиданностью, особенно - в Берлине.

  • Строительство Туннеля 57 в 1964 году

    Туннели под Берлинской стеной

    Когда были перекрыты пути бегства через метро и канализацию, начали рыть туннели. По некоторым данным, до середины 1970-х годов их число составило около сорока, по другим - около семидесяти, как доведенных до конца, так и незавершенных. Через них в Западный Берлин бежало в общей сложности до 300 человек. Этот кадр сделан во время прокладки так называемого "Туннеля 57" - одного из самых известных.

  • Экспозиция Берлинских подземелий в подвале бывшей пивоварни на Бернауэр Штрассе

    Туннели под Берлинской стеной

    "57" - не порядковый номер, а количество людей, которым удалось выбраться по нему из ГДР (до обнаружения, всего за одну ночь). Предателем оказался человек, который тоже должен был бежать, но попал под колпак МГБ. Во второй части экспозиции, расположенной в подвале бывшей пивоварни на Бернауэр Штрассе, можно увидеть реконструированный отрезок штольни, созданный при участии бывших строителей.

  • Экспозиция Берлинских подземелий в подвале бывшей пивоварни на Бернауэр Штрассе

    Туннели под Берлинской стеной

    Всего этим туннелем должно было воспользоваться 120 человек. Он оказался самым длинным - 145 метров, а также самым глубоким - 12 метров. Копали со стороны Западного Берлина, однако отметим, что не меньше их прокладывали со стороны ГДР. В данном проекте с апреля по октябрь 1964 года участвовало 35 человек, включая специалистов, обладавших инженерными и техническими знаниями и навыками.

  • Экспозиция Берлинских подземелий в подвале бывшей пивоварни на Бернауэр Штрассе

    Туннели под Берлинской стеной

    "Туннель 57" частично финансировался за счет прав на будущее использование кино- и фотоматериалов в СМИ, но большая часть, около 30 тысяч марок ФРГ, поступила из секретного фонда западногерманского правительства. Участники экскурсии также узнают историю другого проекта - "Туннеля 29", история которого легла в основу немецкого телефильма "Der Tunnel", снятого в 2001 году.

  • Филиал Берлинских подземелий на Бернауэр Штрассе
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    Туннели под Берлинской стеной

    Около входа в филиал "Берлинских подземелий" на Бернауэр Штрассе посетителей встречает тот самый Конрад Шуман, перепрыгивающий через колючую проволоку. Рядом находятся мемориал "Берлинской стены" и документально-информационный центр, посвященный истории города, оказавшегося на передовой "холодной войны" в 1961-1989 годах.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Берлин

    Туннели под Берлинской стеной

    Этот кадр августа 1961 года вошел в историю и стал символическим. На нем изображен момент, когда восточногерманский солдат Конрад Шуман, воспользовавшись случаем, прыгает через заграждение из колючей проволоки и совершает побег из ГДР. Сделал он это через два дня после начала строительства Берлинской стены. Он был одним из 150 тысяч человек, которые попытались бежать из ГДР.

  • Поиск секретного туннеля в 1975 году

    Туннели под Берлинской стеной

    Одни будут пробираться через 1400-километровую зеленую границу, рискуя быть застреленными. Другие - прятаться в автомобильных тайниках, строить самолеты, воздушные шары и даже подводные лодки. 40 тысяч попыток закончатся успехом. Более 870 человек погибнет, из них почти 240 - в Берлине. Мы сегодня расскажем о тех, кто бежал из ГДР под Берлинской стеной.

  • Экспозиция Берлинских подземелий в бункере на станции метро Гезундбруннен

    Туннели под Берлинской стеной

    Этой теме посвящена одна из десяти экскурсий, которые проводят в германской столице эксперты исторического общества "Берлинские подземелья" (Berliner Unterwelten). Начинается она в бункере на станции метро "Гезундбруннен", где находится первая часть экспозиции, а затем продолжается в подвале одного из домов на улице Бернауэр Штрассе - в месте, где чаще всего пытались рыть туннели.

  • Экспозиция Берлинских подземелий в бункере на станции метро Гезундбруннен

    Туннели под Берлинской стеной

    В первые месяцы после начала возведения Берлинской стены сотням людей удалось воспользоваться уже существовавшими подземными лазейками - пока они были открыты. Через канализацию бежало около 850 человек, по туннелям метро ушло около 120 беглецов. Однако уже скоро власти ГДР стали принимать меры. В метро с контактных рельсов убрали защитные кожухи, на шпалы положили такие "сталинские газоны"...

  • Экспозиция Берлинских подземелий в бункере на станции метро Гезундбруннен

    Туннели под Берлинской стеной

    Канализационные туннели перекрыли балками и решетками, оборудовали сигнализацией. Подземные сооружения начали охранять. Маршруты для обхода обозначались стрелками и надписями: "В сторону противника" - "В сторону своих" (Feindwärts - Freundwärts). Правда, из дозоров возвращались не все патрули. Во время экскурсии посетители могут через специальное окно заглянуть здесь в метро...

  • Туннель метро около станции Гезундбруннен

    Туннели под Берлинской стеной

    Уголовная ответственность за попытки бегства из ГДР была введена еще в 1957 году, а границу начали укреплять за пять лет до этого. Перед началом строительства Берлинской стены численность погранвойск ГДР уже составила около 40 тысяч человек. За десять предыдущих лет она была увеличена более чем в 2,5 раза. Дело в том, что жители ГДР тысячами бежали на Запад: 2,6 миллиона в 1949-1961 годах.

  • Экспозиция Берлинских подземелий в подвале бывшей пивоварни на Бернауэр Штрассе

    Туннели под Берлинской стеной

    Лишь за последний месяц перед началом строительства Берлинской стены в августе 1961 года ГДР покинуло более 30 тысяч человек. Государство рабочих и крестьян могло остаться без рабочих и крестьян, а также без инженеров и творческой интеллигенции. Несмотря на все тревожные признаки и действия властей ГДР, для многих полное закрытие границы все же оказалось неожиданностью, особенно - в Берлине.

  • Строительство Туннеля 57 в 1964 году

    Туннели под Берлинской стеной

    Когда были перекрыты пути бегства через метро и канализацию, начали рыть туннели. По некоторым данным, до середины 1970-х годов их число составило около сорока, по другим - около семидесяти, как доведенных до конца, так и незавершенных. Через них в Западный Берлин бежало в общей сложности до 300 человек. Этот кадр сделан во время прокладки так называемого "Туннеля 57" - одного из самых известных.

  • Экспозиция Берлинских подземелий в подвале бывшей пивоварни на Бернауэр Штрассе

    Туннели под Берлинской стеной

    "57" - не порядковый номер, а количество людей, которым удалось выбраться по нему из ГДР (до обнаружения, всего за одну ночь). Предателем оказался человек, который тоже должен был бежать, но попал под колпак МГБ. Во второй части экспозиции, расположенной в подвале бывшей пивоварни на Бернауэр Штрассе, можно увидеть реконструированный отрезок штольни, созданный при участии бывших строителей.

  • Экспозиция Берлинских подземелий в подвале бывшей пивоварни на Бернауэр Штрассе

    Туннели под Берлинской стеной

    Всего этим туннелем должно было воспользоваться 120 человек. Он оказался самым длинным - 145 метров, а также самым глубоким - 12 метров. Копали со стороны Западного Берлина, однако отметим, что не меньше их прокладывали со стороны ГДР. В данном проекте с апреля по октябрь 1964 года участвовало 35 человек, включая специалистов, обладавших инженерными и техническими знаниями и навыками.

  • Экспозиция Берлинских подземелий в подвале бывшей пивоварни на Бернауэр Штрассе

    Туннели под Берлинской стеной

    "Туннель 57" частично финансировался за счет прав на будущее использование кино- и фотоматериалов в СМИ, но большая часть, около 30 тысяч марок ФРГ, поступила из секретного фонда западногерманского правительства. Участники экскурсии также узнают историю другого проекта - "Туннеля 29", история которого легла в основу немецкого телефильма "Der Tunnel", снятого в 2001 году.

  • Филиал Берлинских подземелий на Бернауэр Штрассе
    Еще по теме

    Туннели под Берлинской стеной

    Около входа в филиал "Берлинских подземелий" на Бернауэр Штрассе посетителей встречает тот самый Конрад Шуман, перепрыгивающий через колючую проволоку. Рядом находятся мемориал "Берлинской стены" и документально-информационный центр, посвященный истории города, оказавшегося на передовой "холодной войны" в 1961-1989 годах.

    Автор: Максим Нелюбин


Читайте также: 
• Тропа вдоль Берлинской стены - 160 километров по следам холодной войны
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"Берлинские подземелья"

Берлинские подземелья и "Миф Germania"

Постоянная экспозиция, подготовленная обществом "Берлинские подземелья" (Berliner Unterwelten), рассказывает о градостроительных планах Гитлера и преступлениях нацистов.  

Музей берлинских подземелий

Эта экспозиция находится Берлине в бывшем бомбоубежище времен Второй мировой войны на станции метро "Гезундбруннен".  

Контекст

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10 причин любить Берлин

Этот город в рекламе не нуждается, но мы все же перечислим некоторые причины и поводы, чтобы его посетить.  

Бранденбургские ворота - символ объединения Германии

3 октября отмечается День германского единства. Архитектурным символом этого исторического события стали Бранденбургские ворота в Берлине.  

Демонтированные памятники Германии

Уникальная выставка в берлинской цитадели Шпандау рассказывает историю политических памятников Берлина: от Прусского королевства - до времен ГДР.  

Секретный бункер около Хальберштадта, или Где похоронили деньги ГДР

В "третьем рейхе" этот бункер предназначался для подземного авиазавода. В ГДР его превратили в склад боеприпасов, а после воссоединения Германии сюда свезли все восточные деньги.  

По следам Берлинской стены

По следам Берлинской стены сегодня проходят велосипедные экскурсии. Прокатимся?  

Туннели под Берлинской стеной

Экспозиция исторического общества "Берлинские подземелья" (Berliner Unterwelten) рассказывает о побегах из ГДР через тайные туннели.  

Ссылки в интернете

berliner-unterwelten.de

Историческое общество "Берлинские подземелья"

Аудио- и видеофайлы по теме

Как историки отвоевывают у строителей фрагменты Берлинской стены  

Жизнь других: воспоминания немок, за которыми следила "штази"  

"Полоса смерти": какой Берлинская стена запомнилась фотографу Герду Данигелю  

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Экспозиция исторического общества "Берлинские подземелья" (Berliner Unterwelten) рассказывает о побегах из ГДР через тайные туннели.

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