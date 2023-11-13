Как и зачем "оптимизируют" белорусских бюджетников

В чем суть эксперимента по изменению финансирования детских садов, школ, медицинских учреждений и библиотек в Беларуси?

В Беларуси в экспериментальном порядке решено провести сокращение работников некоторых бюджетных организаций. Согласно постановлению правительства, "оптимизация" коснется 26 учреждений в разных регионах страны. В списке оказались библиотеки, поликлиники, больницы, детсады и школы. Пилотный проект предлагается провести до 15 ноября 2024 года.

Кого будут сокращать?

Как следует из документа, "оптимизация" персонала затронет бюджетные учреждения, которые относятся к министерствам здравоохранения, культуры, образования, юстиции, спорта и туризма, а также труда и социальной защиты.

Однако сокращать работников будут не в самих министерствах, а в структурах, которые им подчиняются. Смысл проекта - сокращение штатов и повышение зарплат оставшимся работать с дополнительной нагрузкой бюджетникам.

Сокращать работников будут не в самих министерствах, а в структурах, которые им подчиняются. Фото: DW

Кроме того, руководители "подопытных" организаций получат дополнительные полномочия для эффективного расходования выделяемых средств. Они смогут самостоятельно "определять оптимальную нагрузку работников организации из числа рабочих и служащих в течение установленной им продолжительности рабочего дня".

Получается, что начальник может сам изменять штатное расписание: то есть фактически увольнять сотрудников, если посчитает нужным. Главное, как подчеркивается в постановлении Совета министров РБ, эти изменения не должны влиять на сроки или качество работы.

Но кто будет выполнять работу людей, попавших под сокращение? Для этого документом вводится термин "оптимизированные штатные единицы". Так назвали сотрудников, на которых руководитель возложит дополнительную нагрузку.

По замыслу чиновников, "оптимизированные" получат доплату. Она будет поступать в том числе за счет экономии средств после пересмотра штатного расписания. В документе отмечается, что взять на себя дополнительную нагрузку сотрудники могут только добровольно.

Лучше мизерная зарплата, чем пособие по безработице

В Брестской области в качестве участника эксперимента выбрана одна бюджетная организация - государственное областное училище олимпийского резерва. На условиях анонимности один из бывших работников учреждения признал, что раньше штатное расписание там было избыточным.

"Я не думаю, что это касалось только нашего училища: была повсеместная практика, когда пусть за небольшие деньги, но выполнялась работа на пару часов в день, - рассказывает собеседник DW. - Главное тогда было, что человек официально трудоустроен и ему начисляется трудовой стаж. А еще даже такая мизерная зарплата была выше пособия по безработице".

Здесь был деревенский детский сад Фото: DW

Стимула регистрироваться на бирже труда в Беларуси, чтобы получать пособие по безработице, нет и сейчас. Максимальный ее размер на данный момент составляет 74 белорусских рубля в месяц (около 22 евро).

Уже не один год в правительстве говорят о необходимости привязать пособие по безработице в Беларуси к бюджету прожиточного минимума, однако никаких перемен нет. Зато власти могут рапортовать, что уровень безработицы в стране в середине 2023 года составил 3,4% по методологии Международной организации труда. При этом официально безработными в Беларуси на 1 октября 2023 года считались 4,4 тысячи человек. Это всего 0,1% от общего числа занятых в экономике.

Низкий уровень безработицы в стране долгое время воспринимался как важный элемент построения социального государства. Эксперимент с "оптимизацией" показывает, что возможностей сохранять былые достижения, судя по всему, уже не так много.

Повод избавиться от "нелояльных" работников

Работница центра социального обслуживания населения в Минской области, также попавшего в пилотный проект по сокращению расходов в бюджетной сфере, рассказала, что среди ее коллег мало кто верит в добровольность распределения дополнительной нагрузки. "У нас и так были незанятые вакансии дворника, а еще раньше уборщицы, когда приходилось самим выполнять их обязанности, - говорит женщина. - Теперь сокращать штаты разрешат самому начальнику и отказ от подработки может иметь плохие последствия для работника".

Собеседница отмечает, что в бюджетных организациях Беларуси после протестов в 2020 году уже проводились "чистки", которые, по сути дела, продолжаются до сих пор. "Кто даст гарантии, что под предлогом оптимизации руководитель не воспользуется полномочиями, чтобы избавиться от нелояльного сотрудника?" - задается вопросом работница центра социального обслуживания.

При этом найти новую работу с достойной оплатой (особенно в провинции) очень проблематично. "В маленьком городке вакансий хватает только для тех, кто имеет высокую квалификацию, либо готов работать за гроши", - говорит женщина.

Парадокс ситуации в том, что в целом по Беларуси проблема занятости усугубляется. По данным Национального статистического комитета, с начала 2023 года рынок труда недосчитался 57,4 тысячи работников. Причем организации избавляются от сотрудников на фоне декларируемого белорусским властями экономического роста.

Как проходила оптимизация в прошлые годы?

Стоит заметить, что к "оптимизации" в бюджетной сфере в Беларуси подступались давно. Правда, ранее под этим словом подразумевалось в основном закрытие и укрупнение некоторых учреждений. Например, такая мера сказалась на резком сокращении количества сельских домов культуры и библиотек.

"ФАП на колесах" Фото: DW

В медицинской сфере на смену закрытым стационарным фельдшерско-акушерским пунктам в деревнях приходят "ФАПы на колесах", а недавно под "оптимизацию" попала даже одна из исправительных колоний, расположенная в Ивацевичах. Теперь здесь планируется разместить лечебно-трудовой профилакторий (ЛТП) для лиц, страдающих хроническим алкоголизмом.

В 2022 году на одном из совещаний Александр Лукашенко заявлял, что нужна оптимизация и в государственных средствах массовой информации, которые также финансируются главным образом из бюджета. "Я глубоко убежден, что нам надо насколько возможно заниматься оптимизацией, - отмечал тогда Александр Лукашенко. - Надо оставлять тех людей, в которых вы абсолютно уверены. Тогда и зарплата будет".

Но есть и еще более красноречивый пример. Десять лет назад было объявлено об оптимизации системы государственных органов Беларуси. Был издан специальный указ, предполагавший сокращение работников в госструктурах в среднем на 25% к 1 января 2014 года.

Насколько успешно была проведена оптимизация, свидетельствует тот факт, что в 2017 году Лукашенко снова заявил о необходимости "отсечь все лишнее, что плодит бюрократию и мешает динамичному развитию страны". С тех пор о сокращении работников в государственных органах говорить перестали, зато это стало злободневной темой для бюджетников.

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