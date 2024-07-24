Как хоронили знать эпохи бронзового века?

"Последний путь. Погребальная колесница из Эссенбаха" ("Die letzte Fahrt. Das Wagengrab von Essenbach" ) - так называется выставка, открывающаяся в Германском национальном музее (Germanisches Nationalmuseum) в Нюрнберге в четверг, 25 июля. Как сообщает информационное агентство dpa, главными экспонатами являются предметы, обнаруженные в 2011 году на месте кремационного захоронения знатного человека времен позднего бронзового века на территории баварской общины Эссенбах. Несколько лет назад власти общины передали эти уникальные находки в нюрнбергский музей - крупнейший культурно-исторический музей в германоязычных странах Европы.

Золотое кольцо из захоронения в Эссенбахе Фото: Daniel Löb/dpa/picture alliance

Бронзовая фурнитура погребальной колесницы и набор бронзовых гирек, найденных в захоронении Фото: Daniel Löb/dpa/picture alliance

Меч из кремационного захоронения в Эссенбахе Фото: Daniel Löb/dpa/picture alliance

Керамический горшок - один из погребальных даров Фото: Daniel Löb/dpa/picture alliance

Бронзовый век - торговля и культура

Артефакты из Эссенбаха сейчас впервые демонстрируются широкой публике. В целом на этой выставке (25.07.2024 - 07.01.2025), посвященной погребальным ритуалам бронзового века, также собраны экспонаты из нескольких стран Европы - Венгрии, Словакии, Сербии и Словении. Они позволяют проследить торговые связи этого времени вплоть до Азии, а также рассказать о технических предпосылках для строительства такого рода повозок.

Главной темой экспозиции являются погребальные ритуалы периода примерно между 1300 и 800 годами до нашей эры - так называемой культуры погребальных урн или урнопольской культуры, возникшей в конце бронзового века и просуществовавшей около семи столетий.

Колесная пара колесницы эпохи бронзового века - экспонат из Румынии Фото: Daniel Löb/dpa/picture alliance

Погребальная колесница - особый ритуал

Среди экспонатов, предоставленных другими европейскими музеями, особый интерес представляют, в частности, найденные в Румынии колеса колесницы бронзового века.

Наездники на колесницах принадлежали к элите своего времени. Во время археологических раскопок на месте кремационной могилы в Эссенбахе были обнаружены разные металлические предметы - бронзовая фурнитура четырехколесной повозки, сожженной во время погребальной церемонии. Сама колесница была запряжена двумя лошадьми. Также были найдены набор бронзовых гирек, клинок для бритья, золотое кольцо и меч, свидетельствующие о высоком общественном статусе умершего.

Золотая шляпа из баварской общины Бургтанн Фото: Daniel Löb/dpa/picture alliance

Золотая шляпа… бронзового века

Из собственной обширной коллекции Германского национального музея для этой выставки кураторы выбрали золотую шляпу - Goldhut von Ezelsdorf/Buch, найденную в 1953 году во время корчевальных работ на территории баварской общины Бургтанн между поселениями Эцельсдорф и Бух - один из редчайших таких артефактов урнопольской культуры в Европе. Согласно одной из версий, такие шляпы носили на голове жрецы. Они могли использоваться в качестве примитивного календаря.