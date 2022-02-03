 Как Германия может помочь критикам Кремля (17.05.2022) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 17.05.2022

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Как Германия может помочь критикам Кремля (17.05.2022)

За последние месяцы Россию покинули тысячи критиков Кремля и людей, которые не видят для себя перспектив в путинской России. Среди них и независимые журналисты. Часть из них оказалась в ФРГ, где у них есть возможность перезапустить закрытые в РФ СМИ или просто работать без страха попасть в тюрьму. Как Германия может помочь таким людям? На вопросы DW ответил Сергей Медведев из НПО "Декабристы".

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