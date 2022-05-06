 Как ″Газпром″ теряет рынок ЕС (фотогалерея) | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 07.05.2022

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Экономика

Как "Газпром" теряет рынок ЕС (фотогалерея)

Европейский рынок газа быстро меняется: страны Евросоюза целенаправленно снижают зависимость от поставок из России. Галерея DW - о важнейших инфраструктурных проектах и планах.

  • Норвежская газовая платформа Troll A

    Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа

    Норвегия качает по максимуму

    Важнейший после "Газпрома" поставщик трубопроводного газа в ЕС - норвежская госкомпания Equinor. В 2022 году она до максимума загрузила свои мощности и даже сократила сроки профилактических работ. На снимке: крупнейшая в мире газовая платформа Troll A. Добычу и транспортную инфраструктуру на этом гигантском нефтегазовом месторождении в Северном море расширили и модернизировали к осени 2021 года.

  • 11 апреля 2022 года, подписание газового соглашения между Италией и Алжиром

    Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа

    Алжир увеличивает поставки в Италию

    Подводные трубопроводы в Испанию и Италию обеспечили Алжиру третье место среди экспортеров газа в ЕС. В апреле правительственная делегация из Рима договорилась с президентом Алжира о значительном увеличении поставок. После переговоров в том же месяце с Анголой и Республикой Конго об импорте СПГ Италия заявила, что зависимость от российского газа закончится примерно через 18 месяцев.

  • СПГ-танкер с надписью LNG в океане

    Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа

    Сжиженный газ идет со всего мира

    Благодаря технологии сжижения газа и океанским танкерам на мировой газовый рынок выходят все новые страны. Сегодня СПГ (LNG) производят практически на всех континентах. До 2022 года его главными покупателями были Япония, Китай, Южная Корея и другие страны Азии, но резкий скачок цен повысил привлекательность европейского рынка. В ЕС сейчас 26 терминалов по приему СПГ, больше всего - в Испании.

  • 5 мая 2022 года, начало строительства причала для плавучего СПГ-терминала в Вильгельмсхафене

    Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа

    В ФРГ будет 4 плавучих СПГ-терминала

    Компания Uniper начала 5 мая строить в Вильгельмсхафене причал для первого в ФРГ плавучего СПГ-терминала. Когда Россия 24 февраля напала на Украину, Германия была единственной крупной страной ЕС без собственной инфраструктуры для приема танкеров с СПГ. Но уже в апреле правительство забронировало четыре регазификационных судна. Два могут войти в строй в конце 2022 года, два других - к маю 2023-го.

  • Министр экономики ФРГ Роберт Хабек ведет переговоры в Катаре

    Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа

    Энергетическое партнерство с Катаром

    Одним из трех крупнейших экспортеров СПГ после Австралии и США является Катар. Однако в ближайшие годы этот эмират может вновь выйти в мировые лидеры, поскольку инвестирует сейчас в дальнейшую разработку гигантского месторождения Северный / Южный Парс в Персидском заливе. В марте министр экономики ФРГ Роберт Хабек договорился в Дохе о долгосрочном энергетическом партнерстве с Катаром.

  • Рабочий проверяет датчики в немецком ПХГ Rehden

    Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа

    Берлин взялся за пустое ПХГ Rehden

    Крупнейшее в ФРГ и во всем ЕС подземное хранилище газа Rehden с лета 2021 года было фактически пустым. До апреля 2022-го оно принадлежало "Газпрому", но российский госконцерн попытался в нарушение закона продать свою дочернюю компанию Gazprom Germania без разрешения правительства ФРГ, после чего оно до 30 сентября взяло под свой контроль все ее активы - и наконец занялось заполнением этого ПХГ.

  • 3 мая 2022 года, торжественный старт строительства СПГ-терминала в греческом порту Александруполисе

    Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа

    Балканы ждут СПГ-терминал в Греции

    Лидеры Греции, Болгарии, Сербии и Северной Македонии вместе с президентом Евросовета Шарлем Мишелем дали 3 мая в северогреческом порту Александруполисе старт сооружению плавучего СПГ-терминала. Он будет с конца 2023 года ежегодно поставлять около 6 млрд кубометров газа во все эти страны. По планам оператора проекта Gastrade, вторая регазификационная установка сможет снабжать и Молдову с Украиной.

  • Труба, символизирующая проект интерконнектора ICGB

    Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа

    Труба для независимости Болгарии

    Чтобы Болгария и другие балканские страны могли получать топливо из Александруполиса и из уже действующего газопровода TAP, по которому в ЕС идет азербайджанский газ, нужен интерконнектор - соединение с газотранспортной системой Греции. Проект ICGB мощностью до 5 млрд куб. м затягивается на 2 года, однако летом Болгария, которой Россия отключила газ, наконец-то сможет воспользоваться этой трубой.

  • Судно-трубоукладчик при прокладке на Балтике польского газопровода Baltic Pipe

    Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа

    Польша переключится на Baltic Pipe

    Россия в конце апреля отключила газ и Польше, но Варшава и так не собиралась продлевать истекающий в декабре 2022 года долгосрочный контракт с "Газпромом". С осени те же самые 10 млрд куб. м в год будут поступать по газопроводу Baltic Pipe из Норвегии через Данию. Самая сложная часть этого проекта с участием ЕС - прокладка труб по дну Северного и Балтийского морей - завершилась в конце 2021 года.

  • 5 мая 2022 года, торжественная церемония открытия польско-литовского интерконнектора GIPL

    Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа

    Газовая взаимопомощь на Балтике

    Президенты Польши, Литвы и Латвии вместе с комиссаром ЕС по энергетике Кадри Симсон 5 мая ввели в строй 500-километровый интерконнектор GIPL мощностью 2 млрд куб. м, соединивший польскую газотранспортную систему, подключенную к немецкой, с литовской. А она связана с латвийской, эстонской и финской. Это обеспечит оперативную переброску нужных объемов газа между странами на северо-востоке ЕС.

  • Реджеп Тайип Эрдоган машет рукой буровому судну Fatih

    Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа

    Турция хочет добывать собственный газ

    Реджеп Тайип Эрдоган пожелал удачи буровому судну Fatih, и его геологоразведочные работы в Черном море в 2020 и 2021 годах увенчались успехом. Турция сообщила об обнаружении крупных месторождений газа, а ее президент обещал начало их эксплуатации уже в 2023 году. Насколько реалистичны планы быстро снизить зависимость от поставок из России и Азербайджана, станет ясно в течение нынешнего года.

  • Вид сверху приемного терминала газопровода Северный поток-2

    Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа

    "Северный поток-2" канул в Лету

    Тихо и безлюдно на приемном терминале российского газопровода "Северный поток-2" в немецком Любмине. После нападения России на Украину этот проект, вокруг которого было столько шума, превратился в инвестиционную руину на дне Балтики. Его немецкие финансисты, компании Wintershall Dea и Uniper, списали примерно по 1 млрд евро и возвращаться к нему не намерены. Uniper строит теперь СПГ-терминал.

    Автор: Андрей Гурков


  • Норвежская газовая платформа Troll A

    Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа

    Норвегия качает по максимуму

    Важнейший после "Газпрома" поставщик трубопроводного газа в ЕС - норвежская госкомпания Equinor. В 2022 году она до максимума загрузила свои мощности и даже сократила сроки профилактических работ. На снимке: крупнейшая в мире газовая платформа Troll A. Добычу и транспортную инфраструктуру на этом гигантском нефтегазовом месторождении в Северном море расширили и модернизировали к осени 2021 года.

  • 11 апреля 2022 года, подписание газового соглашения между Италией и Алжиром

    Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа

    Алжир увеличивает поставки в Италию

    Подводные трубопроводы в Испанию и Италию обеспечили Алжиру третье место среди экспортеров газа в ЕС. В апреле правительственная делегация из Рима договорилась с президентом Алжира о значительном увеличении поставок. После переговоров в том же месяце с Анголой и Республикой Конго об импорте СПГ Италия заявила, что зависимость от российского газа закончится примерно через 18 месяцев.

  • СПГ-танкер с надписью LNG в океане

    Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа

    Сжиженный газ идет со всего мира

    Благодаря технологии сжижения газа и океанским танкерам на мировой газовый рынок выходят все новые страны. Сегодня СПГ (LNG) производят практически на всех континентах. До 2022 года его главными покупателями были Япония, Китай, Южная Корея и другие страны Азии, но резкий скачок цен повысил привлекательность европейского рынка. В ЕС сейчас 26 терминалов по приему СПГ, больше всего - в Испании.

  • 5 мая 2022 года, начало строительства причала для плавучего СПГ-терминала в Вильгельмсхафене

    Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа

    В ФРГ будет 4 плавучих СПГ-терминала

    Компания Uniper начала 5 мая строить в Вильгельмсхафене причал для первого в ФРГ плавучего СПГ-терминала. Когда Россия 24 февраля напала на Украину, Германия была единственной крупной страной ЕС без собственной инфраструктуры для приема танкеров с СПГ. Но уже в апреле правительство забронировало четыре регазификационных судна. Два могут войти в строй в конце 2022 года, два других - к маю 2023-го.

  • Министр экономики ФРГ Роберт Хабек ведет переговоры в Катаре

    Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа

    Энергетическое партнерство с Катаром

    Одним из трех крупнейших экспортеров СПГ после Австралии и США является Катар. Однако в ближайшие годы этот эмират может вновь выйти в мировые лидеры, поскольку инвестирует сейчас в дальнейшую разработку гигантского месторождения Северный / Южный Парс в Персидском заливе. В марте министр экономики ФРГ Роберт Хабек договорился в Дохе о долгосрочном энергетическом партнерстве с Катаром.

  • Рабочий проверяет датчики в немецком ПХГ Rehden

    Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа

    Берлин взялся за пустое ПХГ Rehden

    Крупнейшее в ФРГ и во всем ЕС подземное хранилище газа Rehden с лета 2021 года было фактически пустым. До апреля 2022-го оно принадлежало "Газпрому", но российский госконцерн попытался в нарушение закона продать свою дочернюю компанию Gazprom Germania без разрешения правительства ФРГ, после чего оно до 30 сентября взяло под свой контроль все ее активы - и наконец занялось заполнением этого ПХГ.

  • 3 мая 2022 года, торжественный старт строительства СПГ-терминала в греческом порту Александруполисе

    Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа

    Балканы ждут СПГ-терминал в Греции

    Лидеры Греции, Болгарии, Сербии и Северной Македонии вместе с президентом Евросовета Шарлем Мишелем дали 3 мая в северогреческом порту Александруполисе старт сооружению плавучего СПГ-терминала. Он будет с конца 2023 года ежегодно поставлять около 6 млрд кубометров газа во все эти страны. По планам оператора проекта Gastrade, вторая регазификационная установка сможет снабжать и Молдову с Украиной.

  • Труба, символизирующая проект интерконнектора ICGB

    Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа

    Труба для независимости Болгарии

    Чтобы Болгария и другие балканские страны могли получать топливо из Александруполиса и из уже действующего газопровода TAP, по которому в ЕС идет азербайджанский газ, нужен интерконнектор - соединение с газотранспортной системой Греции. Проект ICGB мощностью до 5 млрд куб. м затягивается на 2 года, однако летом Болгария, которой Россия отключила газ, наконец-то сможет воспользоваться этой трубой.

  • Судно-трубоукладчик при прокладке на Балтике польского газопровода Baltic Pipe

    Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа

    Польша переключится на Baltic Pipe

    Россия в конце апреля отключила газ и Польше, но Варшава и так не собиралась продлевать истекающий в декабре 2022 года долгосрочный контракт с "Газпромом". С осени те же самые 10 млрд куб. м в год будут поступать по газопроводу Baltic Pipe из Норвегии через Данию. Самая сложная часть этого проекта с участием ЕС - прокладка труб по дну Северного и Балтийского морей - завершилась в конце 2021 года.

  • 5 мая 2022 года, торжественная церемония открытия польско-литовского интерконнектора GIPL

    Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа

    Газовая взаимопомощь на Балтике

    Президенты Польши, Литвы и Латвии вместе с комиссаром ЕС по энергетике Кадри Симсон 5 мая ввели в строй 500-километровый интерконнектор GIPL мощностью 2 млрд куб. м, соединивший польскую газотранспортную систему, подключенную к немецкой, с литовской. А она связана с латвийской, эстонской и финской. Это обеспечит оперативную переброску нужных объемов газа между странами на северо-востоке ЕС.

  • Реджеп Тайип Эрдоган машет рукой буровому судну Fatih

    Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа

    Турция хочет добывать собственный газ

    Реджеп Тайип Эрдоган пожелал удачи буровому судну Fatih, и его геологоразведочные работы в Черном море в 2020 и 2021 годах увенчались успехом. Турция сообщила об обнаружении крупных месторождений газа, а ее президент обещал начало их эксплуатации уже в 2023 году. Насколько реалистичны планы быстро снизить зависимость от поставок из России и Азербайджана, станет ясно в течение нынешнего года.

  • Вид сверху приемного терминала газопровода Северный поток-2

    Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа

    "Северный поток-2" канул в Лету

    Тихо и безлюдно на приемном терминале российского газопровода "Северный поток-2" в немецком Любмине. После нападения России на Украину этот проект, вокруг которого было столько шума, превратился в инвестиционную руину на дне Балтики. Его немецкие финансисты, компании Wintershall Dea и Uniper, списали примерно по 1 млрд евро и возвращаться к нему не намерены. Uniper строит теперь СПГ-терминал.

    Автор: Андрей Гурков


Смотрите также:

  • Рабочий смотрит на заходящий в Роттердам СПГ-танкер

    Мировой рынок сжиженного газа: поставщики и покупатели

    Танкеры взяли курс на Европу

    В 2022 году поставки сжиженного газа в Европу могут достигнуть рекордных размеров. Многие экспортеры СПГ направляют теперь танкеры не в Азию, а на рынок ЕС: после резкого роста цен на природный газ его привлекательность значительно возросла. К тому же сами европейцы увеличивают закупки для снижения зависимости от России. Тем более что производство СПГ во всем мире быстро расширяется.

  • Три СПГ-терминала на острове Кертис в Австралии

    Мировой рынок сжиженного газа: поставщики и покупатели

    Австралия временно вышла в лидеры

    Крупнейшим в мире поставщиком СПГ стала в 2021 году Австралия. Она обогнала Катар и экспортировала рекордные в истории страны объемы газа. На острове Кертис близ Гладстона на востоке страны рядом друг с другом расположены сразу три крупных предприятия по сжижению газа. Инвесторами в эти проекты являются ведущие энергокомпании мира, в том числе Shell, Total, Petronas, ConocoPhillips, Sinopec.

  • Вечерний вид техасского города Корпус-Кристи

    Мировой рынок сжиженного газа: поставщики и покупатели

    Крупнейшим экспортером СПГ станут США

    В 2022 году, согласно прогнозам, крупнейшим поставщиком СПГ на мировой рынок станут США. Ожидается, что затем они, как минимум, на несколько лет закрепят за собой этот титул. Одним из центров сжижения газа стал город Корпус-Кристи в Техасе на берегу Мексиканского залива. В его окрестностях компания Cheniere Energy, ведущий американский экспортер, в 2021 году ввела в строй 3-ю линию своего завода.

  • СПГ-танкеры в порту Рас-Лаффан в Катаре

    Мировой рынок сжиженного газа: поставщики и покупатели

    Катар инвестирует в расширение добычи

    Привычная для Катара картина: в порту Рас-Лаффан одновременно загружают cразу несколько танкеров. Тем не менее в 2022 году эмират может уступить США и Австралии по объемам экспорта. Но он имеет все шансы вернуть себе мировое лидерство благодаря как низкой себестоимости продукции, так и дальнейшему освоению гигантского морского месторождения North Field в двух фазах: до 2025 года и до 2027.

  • Резервуары на предприятии Ямал СПГ компании Новатэк

    Мировой рынок сжиженного газа: поставщики и покупатели

    Поставки из российской Арктики

    В десятку мировых лидеров входит и Россия. При этом завод "Газпрома" на Сахалине снабжает покупателей в Азии, а принадлежащее компании "Новатэк" предприятие "Ямал СПГ", где стоят эти остроумно оформленные резервуары, отправляет танкеры и в Европу, особенно зимой, когда замерзает Северный морской путь. В 2023-2025 годах "Новатэк" планирует ввести в строй три линии завода "Арктик СПГ 2".

  • Президенты Южной Корее и Мозамбика на церемонии спуска на воду СПГ-завода Coral Sul

    Мировой рынок сжиженного газа: поставщики и покупатели

    Корейский плавучий завод для Мозамбика

    Технология сжижения позволяет все новым странам выходить на мировой рынок. В 2022 году у берегов Мозамбика заработает первый в Африке плавучий завода по производству СПГ, построенный на одной из верфей Южной Кореи. На церемонии его спуска на воду в ноябре 2021 года присутствовали президенты обеих стран. В проекте Coral-Sul FLNG участвуют, в частности, компании Eni, BP и Korea Gas Corp (KOGAS).

  • СПГ-терминал в Роттердаме

    Мировой рынок сжиженного газа: поставщики и покупатели

    Роттердам принимает заказы из ФРГ

    В Европе, включая Турцию, действуют около 30 крупных терминалов, способных принимать примерно 240 млрд кубометров сжиженного газа в год. Для сравнения: "Газпром" экспортировал в дальнее зарубежье в 2021 году 185 млрд кубометров. Терминал в нидерландском Роттердаме может снабжать голубым топливом и Германию - единственную большую страну ЕС без собственных мощностей для приема СПГ-танкеров.

  • Вид СПГ-терминала в Барселоне с резервуарами

    Мировой рынок сжиженного газа: поставщики и покупатели

    Испания имеет давний опыт

    Два главных потребителя сжиженного газа в Евросоюзе - Франция и Испания, где действуют шесть терминалов. Крупнейший и старейший испанский центр приема, регазификации и хранения СПГ, вошедший в строй еще в 1969 году, находится в Барселоне. Он принадлежит некогда государственной, а затем приватизированной компании Enagas.

  • СПГ-терминал на острове Крк в Хорватии

    Мировой рынок сжиженного газа: поставщики и покупатели

    Остров Крк может снабжать и Украину

    Один из самых молодых европейских СПГ-терминалов находится в Хорватии: регазификационное судно у острова Крк вошло в строй 1 января 2021 года. LNG Hrvatska может снабжать газом балканские страны, а через Венгрию - и Украину. К концу 2023 года еще один плавучий терминал должен заработать у берегов Греции. Он тоже сможет поставлять газ в Украину, а также в Молдову, через Болгарию и Румынию.

  • Польский СПГ-терминал в Свиноуйсьце

    Мировой рынок сжиженного газа: поставщики и покупатели

    Газ для Польши и ее соседей

    В 2022 году у Польши заканчивается долгосрочный контракт с "Газпромом", который она не будет продлевать. Заменить поставки российского газа призван уже почти готовый трубопровод Baltic Pipe для импорта голубого топлива из Норвегии, а также сжиженный газ. Его принимает действующий с 2015 года СПГ-терминал в Свиноуйсьце. Отсюда газ можно качать и в соседние страны - Германию, Литву, Украину.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 04:35

Немцы хотят заменить российский газ на СПГ, или Как Литва избавилась от зависимости от "Газпрома"

Контекст

У Германии скоро будет четыре СПГ-терминала, первый уже начали строить

ФРГ форсирует процесс отказа от газа из России и арендовала плавучие регазификационные установки. В Вильгельмсхафене проект компании Uniper может войти в строй еще в 2022 году.  

Европейский Союз решил заменить газ из России африканским

Страны Евросоюза планируют вместо российского газа поставлять сжиженный газ из стран Африки и развивать сотрудничество с ними, а также форсировать поставки из США.  

Комментарий: Вот и началась большая битва из-за газа

Единого фронта в ЕС, может, и не будет, однако в предстоящей позиционной войне "Газпрому" придется сдавать вслед за Польшей и Болгарией и другие рынки сбыта, считает Андрей Гурков.  

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05.05.2022, Niedersachsen, Wilhelmshaven: Am zukünftigen Anleger für das FSRU (Floating Storage and Regasification Units) für den Flüssiggasimport für Deutschland findet der erste Rammschlag statt. Bundeswirtschaftsminister R. Habeck kam zum ersten Rammschlag für den Anleger des geplanten schwimmenden Flüssigerdgas-Terminals nach Wilhelmshaven. Das Terminal soll bereits Ende des Jahres in Betrieb gehen. Von dort soll per Tankschiff angelandetes, tiefgekühltes Flüssigerdgas (LNG) nach der Erwärmung in die Gasnetze eingespeist werden. Foto: Sina Schuldt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

У Германии скоро будет четыре СПГ-терминала, первый уже начали строить 05.05.2022

ФРГ форсирует процесс отказа от газа из России и арендовала плавучие регазификационные установки. В Вильгельмсхафене проект компании Uniper может войти в строй еще в 2022 году.

12.09.2014 FILE PHOTO: FILE PHOTO: A sign, which reads: Warsaw, is pictured at the Gaz-System gas distribution station in Gustorzyn, central Poland, September 12, 2014. REUTERS/Wojciech Kardas/Agencja Gazeta ATTENTION EDITORS - POLAND OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN POLAND. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS/File Photo/File Photo

Комментарий: Вот и началась большая битва из-за газа 27.04.2022

Единого фронта в ЕС, может, и не будет, однако в предстоящей позиционной войне "Газпрому" придется сдавать вслед за Польшей и Болгарией и другие рынки сбыта, считает Андрей Гурков.

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