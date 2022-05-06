Как "Газпром" теряет рынок ЕС (фотогалерея)

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Европейский рынок газа быстро меняется: страны Евросоюза целенаправленно снижают зависимость от поставок из России. Галерея DW - о важнейших инфраструктурных проектах и планах.
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