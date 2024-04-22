Как ЕС пытается ускорить и нарастить военную помощь Украине

В ЕС констатируют рост темпов предоставления Киеву вооружений и улучшение координации стран в этой сфере. Партия боеприпасов должна прибыть в Украину к лету, а вот по системам ПВО Patriot конкретики пока нет.

Министры иностранных дел вместе с министрами обороны стран Европейского Союза провели в понедельник, 22 апреля, в Люксембурге масштабное заседание, на котором обсудили усиление военной помощи Украине. "Обычно мы не проводим подобных встреч, но тот факт, что министры встретились в таком формате, подчеркивает срочную необходимость ускорения нашей военной поддержки Украины", - отметил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Работая совместно, министры иностранных дел и обороны могут одновременно учитывать как политическое измерение, так и оборонный потенциал, "потому что министры иностранных дел не отвечают за армию, но армия должна принимать решения в общих политических рамках", пояснил он.

Россия сбрасывает на Украину по 60 управляемых бомб в день

Гглава МИД Украины Дмитрий Кулеба Фото: Alexandros Michailidis/European Union

Со стороны Киева к заседанию по видеосвязи присоединились глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны Рустем Умеров. Они вновь подчеркнули, что Россия ежедневно применяет в Украине ракеты, беспилотники и беспрерывно обстреливает восток Украины. Буквально в те минуты, когда Боррель пересказывал на итоговой пресс-конференции содержание посланий украинских министров, в результате российской атаки на Харьков в городе упала телебашня.

Более того, по данным украинской стороны, которые привел верховный дипломат ЕС, российские войска за последние четыре месяца сбросили на Украину 7000 управляемых авиабомб, то есть по 60 таких бомб в день. А ВСУ при этом не хватает оружия даже для самообороны и отражения российской агрессии.

Снаряды чешской инициативы прибудут в Украину к началу лета

Боррель сообщил, что многие страны ЕС присоединяются к инициативе Чехии по закупкам боеприпасов для ВСУ на мировом рынке. По его прогнозам, первая их партия прибудет в Украину в конце мая - начале июня. Между тем глава чешского МИДа Ян Липавский отказался сообщать журналистам, какие именно страны уже участвуют в этой инициативе и сколько их всего, указав, что это не публичная информация.

Публичная информация - это то, что благодаря Чехии удалось закупить для ВСУ полмиллиона артиллерийских снарядов. "Но мы знаем, что можно добиться большего. Поэтому я призываю все страны присоединиться и вложить ресурсы в нашу инициативу", - сказал Липавский в Люксембурге. О своем участии в этом проекте сообщили, к примеру, Бельгия, Нидерланды, Германия, а ранее премьер Чехии Петр Фиала заявлял, что всего к инициативе присоединились около 20 стран мира.

Новых систем ПВО публично пока никто не пообещал

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Фото: Alexandros Michailidis/European Union

Второй главной целью Евросоюза, по словам Борреля, является предоставление Украине новых систем ПВО. Инициативу в этой области ранее взяла на себя Германия. "Сегодня в ходе консультаций мы услышали заявления о том, что в рамках этой инициативы одни страны ЕС окажут как финансовую, так и материальную поддержку, а другие - снова пересмотрят свои резервы и сообщат, какие возможности у них имеются", - проинформировала журналистов после заседания совета госсекретарь министерства обороны ФРГ Зимтье Мёллер (Siemtje Möller).

Боррель тоже указал, что несколько государств-членов Евросоюза выразили готовность внести конкретный вклад в предоставление Киеву систем ПВО. "У нас есть список из 20 различных видов противовоздушного потенциала, и мы рассматривали их все - кто что делает, что еще можно сделать, некоторые страны приняли конкретные предложения в рамках немецкого альянса или чешской инициативы, а теперь должны принять окончательные решения, - сказал верховный дипломат ЕС. - Я думаю, что сейчас все уже созрело, все сказано, и я уверен, что они примут соответствующие решения".

У Вильнюса есть определенное оборудование, которое может быть использовано в Украине, сообщил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. А его польский коллега пояснил, что те две системы Patriot, которые имеются в распоряжении Варшавы, нужны стране, чтобы сбивать летящие через ее границу ракеты, поэтому целесообразнее просить об этом соседей на западе.

Министр обороны Швеции не исключил возможности передать Украине Patriot, но указал, что пока его страна "готова поддержать немецкую инициативу преимущественно финансово". Больше всего вопросов на тему предоставления Patriot Украине задавали министру иностранных дел Испании, которая, по некоторым данным, располагает почти двадцатью такими установками. Однако Хосе Мануэль Альбарес Буэно заявил, что считает ошибкой даже общаться публично на это "чрезвычайно деликатную тему". "Я понимаю медийный интерес к этой проблеме, но не думаю, что рассказывать, что именно, когда и как предоставляется, приблизит нас к миру в Украине", - сказал он на брифинге после встречи в Люксембурге.

"Темпы передачи Киеву военной помощи нарастают"

Министр обороны Украины Рустем Умеров Фото: Alexandros Michailidis/European Union

По мнению председателя Военного комитета ЕС Роберта Бригера, на этот раз совет действительно преуспел "в том, чтобы дать четкое представление о степени, в которой отдельные страны-члены могут оказать поддержку, и в каких объемах". Например, по словам Бригера, известно, что Германия поставит дополнительные системы, Италия рассматривает возможность предоставить различные ракеты средней дальности. "Это означает, что координировать поддержку в будущем будет проще, поскольку мы обеспечили большую степень прозрачности", - пояснил глава Военного комитета ЕС, однако конкретные данные привести отказался.

Он подчеркнул, что темпы передачи Киеву военной помощи нарастают, а все министры констатировали понимание того, что нынешний момент - решающий. "Это значит, что удовлетворение неотложных потребностей Украины является приоритетом на ближайшие месяцы. И прежде всего важно предотвратить тотальное летнее наступление России и остановить его", - сказал он.

Проблема: защита поставок оружия

Кроме того, Бригер указал на необходимость защиты партий западных вооружений в Украину. "Стало ясно, что поставки оружия и боеприпасов из-за воздушной угрозы возможны только с сопровождением, - подчеркнул генерал. - И этот аспект также должен быть гарантирован, поскольку если системы, которые либо уже в пути в Украину, либо уже прибыли туда, могут стать целью российских атак, то это, конечно же, не имеет смысла. Поэтому здесь также должны быть приняты меры предосторожности".

О том же говорила с журналистами и глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. Ее спросили, почему военная помощь в Украину идет так долго. "Чтобы проверить, что у нас в запасах, много времени не нужно: мы точно знаем, что есть в наличии. Много времени забирают ограниченные возможности доставить туда вооружения, причем, это требует не только времени, но и и сотрудничества, - сказала она. - Мы изучаем все возможности, а также ведем переговоры с другими странами: иногда, чтобы добиться действий, нужно говорить".