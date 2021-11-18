Как церковь влияет на вакцинацию украинцев от коронавируса?

Украинцы нередко обосновывают отказ делать прививки от коронавируса религиозными мотивами. Какое влияние на настроения людей относительно вакцинации действительно оказывает церковь?
"Сколько Господь назначил, столько и будем жить", "Не боюсь, так Богу угодно!", "Значит, такая судьба!", - такие аргументы часто раздаются от противников вакцинации в Украине. Это касается не только ковида, но и других болезней. Но пока одни доверяют высшим силам, другие полагаются на вакцину, при этом и те, и другие могут быть ревностными верующими. Почему так происходит?
Церковь, волонтеры и армия уже много лет занимают первые позиции в рейтингах доверия украинцев. Впрочем, как показала нынешняя пандемия коронавируса, в кризисных ситуациях это доверие может вызывать разный эффект.
Ведущий сотрудник Института социологии Национальной академии наук Украины Максим Паращевин в рамках масштабного опроса по поводу последствий пандемии исследовал, как представители разных конфессий воспринимают события, связанные с коронавирусом. Ученый утверждает, что в Украине влияние церкви хоть и не определяющее, но все же есть.
"Как и по многим другим показателям, лучше себя проявляют сторонники Украинской греко-католической церкви (УГКЦ). Они стали меньше пользоваться общественным транспортом, существенно сократили контакты, реже посещают места скопления людей, пытаются соблюдать дистанцию, мыть руки и в большей степени готовы делать прививки. А в ПЦУ (Православная церковь Украины. - Ред.) большие показатели по нежеланию делать прививки", - рассказывает ученый.
Также, по данным социолога, верующие УПЦ Московского патриархата, равно как и внецерковные православные, чаще оценивали коронавирус как искусственный кризис с намеренным распространением для чьей-либо пользы. В то же время исследование показало, что все верующие, независимо от религии или конфессии, выражали невысокое доверие к официальной информации о вирусе и прививках.
Еще с начала процесса вакцинации в Украине в феврале 2021 года Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций, куда входят 16 церквей и религиозных организаций опубликовал заявление, в котором говорится, что вакцинация - это медицинская процедура, и церковь не причастна к решениям по ней. Однако реальные шаги по вакцинации у представителей разных конфессий различаются.
Представитель Духовного управления мусульман Украины Рустам Али отметил, что его религиозная организация положительно относится к вакцинации, а также добавил, что в исламе существует общее правило: можно делать все, что не вредит человеку и обществу. А представители Федерации еврейских общин и Иудейской общины движения "Хабад Любавич" сделали прививки, чтобы популяризировать вакцинацию против коронавируса.
УГКЦ разрешила открытие первого в стране центра вакцинации в храме, а именно - в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве. Отец Тарас Жеплинский, также занимающийся коммуникациями УГКЦ, считает, что церковь не должна отстраняться от проблем общества, в частности, пандемии коронавируса.
"Никто не принуждает к вакцинации. Никто не говорит, что ты не пройдешь в храм и не пойдешь помолиться, пока не пройдешь через пункт вакцинации. Но создается дополнительная возможность вакцинироваться. Поэтому это помощь церкви в борьбе за человеческое здоровье", - указывает представитель церкви в разговоре с DW.
Люди в очереди на прививки также одобрительно оценивают шаг церкви открыть пункт вакцинации в соборе. "Честно говоря, сначала мы были противниками вакцинации. Считаем, что государство мало провело разъяснительной работы для людей", - говорит посетитель церкви Алексей. Он рассказывает, что приехал в собор вакцинироваться с другого конца города из-за благоприятной атмосферы в церкви и всем рекомендует сделать то же самое. Своими положительными впечатлениями от вакцинации в храме делятся и другие верующие. По примеру УГКЦ пункты вакцинации открыли еще два храма в Запорожье: один - Православной церкви Украины (ПЦУ), а другой - УПЦ Московского патриархата. Они будут работать по несколько часов один день в неделю - в воскресенье.
В то же время социологи считают, что позиции церквей относительно прививок влияют только на тех верующих, которые еще сомневаются. Официальные заявления от религиозных представителей тогда могут либо усугубить эти сомнения, либо опровергнуть их. Такого мнения придерживается и отец Тарас Жеплинский из УГКЦ. "Каждый канал коммуникации имеет свою аудиторию. Если пастыри будут неоднозначны в позициях или не будут вообще озвучивать их, или будут намекать на антивакцинаторскую позицию, то верующие будут прислушиваться", - говорит он.
Директор Харьковского института социальных исследований Денис Кобзин в 2020 году также анализировал настроения граждан Украины по отношению к коронавирусу. Он обращает внимание на особую роль конкретных священников, когда речь идет о том, чтобы убедить или, наоборот, отвратить верующих от прививок. "Не в каждом приходе есть такой добросовестный священник, который привлекает своих верующих к вакцинации, некоторые говорят: "Давайте переждем". И из-за того, что доверие очень высокое, это может сдерживать людей от вакцинации", - отмечает исследователь.
Украинская православная церковь Московского патриархата хотя официально заявляет, что прививка от ковид - это личное дело каждого христианина, иногда от представителей УПЦ МП можно услышать противоречивые месседжи.
В 2020 году наместник Почаевской лавры митрополит Владимир, например, поддерживал конспирологическую теорию о том, что Билл Гейтс якобы использует вакцину, чтобы "чипировать людей". После начала массовой вакцинации Центр информации УПЦ МП опубликовал заявление, в котором говорится, что церковь не запрещает вакцинацию, однако недопустимо ограничение прав и свобод человека в связи с отсутствием прививки. А в октябре этого года в акции противников вакцинации у стен Верховной рады принимал участие священник УПЦ МП из Почаева.
Несмотря на многочисленные обещания объяснить свою позицию для DW, представители УПЦ МП так и не предоставили комментарий ни в какой форме до момента публикации.
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