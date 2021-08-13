 Как быть с коррупцией в России? У Путина есть план! | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 17.08.2021

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Россия

Как быть с коррупцией в России? У Путина есть план!

Владимир Путин подписал указ о национальном плане противодействия коррупции. Но если этот план не сработает, у президента РФ есть запасной вариант, уверен карикатурист Сергей Елкин.

Описание карикатуры Сергея Елкина: президент РФ Владимир Путин держит в правой руке лист бумаги и говорит: Вот мой новый план противодействия коррупции. В левой руке у него стопка бумаг с названием План содействия коррупции

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    Автор: Сергей Елкин


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