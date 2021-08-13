Как быть с коррупцией в России? У Путина есть план!

Владимир Путин подписал указ о национальном плане противодействия коррупции. Но если этот план не сработает, у президента РФ есть запасной вариант, уверен карикатурист Сергей Елкин.
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