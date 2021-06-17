Как альпаки спасаются от жары (фото)

Бохум • В Германии - жара. Каждый спасается, где, в чем и как может. Альпака Герольф из зоопарка в городе Бохуме (Tierpark + Fossilium Bochum) в земле Северный Рейн - Вестфалия любит в такие дни лежать в персональном бассейне. Как рассказали корреспонденту агентства dpa в зоопарке, подруга Герольфа Рози предпочитает холодный и освежающий душ. Скоро бохумских альпак ожидает приятный сюрприз - визит парикмахера, вернее - стригаля, который позаботится о соответствующей модной и очень короткой летней стрижке.

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