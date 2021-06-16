Кайрята учатся летать (фото)

Гельголанд • Расположенный в Северном море островГельголанд - не только единственный немецкий остров за пределами территориальных вод Германии, но и единственное в стране место, где выводят потомство тонкоклювые (они же - длинноклювые) кайры. Как раз сейчас, в середине июня, для молодого поколения гельголандских кайр наступили самые ответственные дни.

Большую часть жизни кайры проводят на воде, над водой или под водой - ныряют на очень большую глубину. На суше эти пернатые лишь выводят птенцов. Как поясняет информационное агентство dpa, делают они это на уступах или в расщелинах крутых прибрежных скал. Каждая пара откладывает всего по одному яйцу. В этом году

птенцы вылупились примерно три недели назад и сейчас должны сделать самый важный шаг в своей жизни - спрыгнуть вниз с высоты в несколько десятков метров, хотя еще не умеют летать.

Тонкоклювые кайры на острове Гельголанд. Фотографии

Скала Длинная Анна (слева) - символ острова Гельголанд

В тесноте, да не в обиде - кайры и другие морские птицы

На одном квадратном метре могут уживаться до двадцати пар, выводящих потомство

Смотровая площадка для туристов

В прошлом году на острове Гельголанд потомство выводило около 4000 пар длинноклювых кайр, но размер популяции может сильно меняться

Дело в том, что родители уже не в состоянии одновременно кормить своего единственного птенца и добывать достаточно пищи для себя - для этого нужно проделывать слишком большие расстояния. Поэтому они буквально заставляют потомство покинуть родную скалу, чтобы переместиться на воду, где птенцы под присмотром... отцов постепенно научатся сами добывать корм и встанут на крыло. Пути назад нет.

Горячая пора для орнитологов. Интересное время для туристов

Чтобы добиться цели, один из родителей зовет птенца снизу. Другой пытается, так сказать, мотивировать его на месте. Все это сопровождается писком и криками и может длиться несколько дней. Некоторые птенцы попадают сразу на воду, другие приземляются или падают на камни, но не разбиваются (вернее, это случается, но редко) - они накопили достаточно жира в качестве своего рода подушки безопасности, да и природа позаботилась о крепких костях.

Некоторые птенцы, оказавшиеся внизу около скал, не могут сами добраться до берега, так как на пути расположена бетонная преграда. Поэтому сейчас на месте постоянно дежурят орнитологи и экологи. Всех птенцов, которые проходят через их руки, они взвешивают и измеряют, некоторых - окольцовывают. Кроме этих помощников внизу никому больше находиться нельзя. Любители природы могут наблюдать за происходящим со смотровой площадки - причем, из года в год таких туристов, специально приезжающих на Гельголанд в это время, становится все больше и больше.

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