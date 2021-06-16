Кайрята учатся летать (фото)

Первый полет для этих птенцов - на самом деле, даже не полет, а отважный прыжок вниз со скалы, который может закончиться смертельно, но случается это редко.
Гельголанд • Расположенный в Северном море островГельголанд - не только единственный немецкий остров за пределами территориальных вод Германии, но и единственное в стране место, где выводят потомство тонкоклювые (они же - длинноклювые) кайры. Как раз сейчас, в середине июня, для молодого поколения гельголандских кайр наступили самые ответственные дни.
Большую часть жизни кайры проводят на воде, над водой или под водой - ныряют на очень большую глубину. На суше эти пернатые лишь выводят птенцов. Как поясняет информационное агентство dpa, делают они это на уступах или в расщелинах крутых прибрежных скал. Каждая пара откладывает всего по одному яйцу. В этом году
птенцы вылупились примерно три недели назад и сейчас должны сделать самый важный шаг в своей жизни - спрыгнуть вниз с высоты в несколько десятков метров, хотя еще не умеют летать.
В прошлом году на острове Гельголанд потомство выводило около 4000 пар длинноклювых кайр, но размер популяции может сильно меняться
Дело в том, что родители уже не в состоянии одновременно кормить своего единственного птенца и добывать достаточно пищи для себя - для этого нужно проделывать слишком большие расстояния. Поэтому они буквально заставляют потомство покинуть родную скалу, чтобы переместиться на воду, где птенцы под присмотром... отцов постепенно научатся сами добывать корм и встанут на крыло. Пути назад нет.
Чтобы добиться цели, один из родителей зовет птенца снизу. Другой пытается, так сказать, мотивировать его на месте. Все это сопровождается писком и криками и может длиться несколько дней. Некоторые птенцы попадают сразу на воду, другие приземляются или падают на камни, но не разбиваются (вернее, это случается, но редко) - они накопили достаточно жира в качестве своего рода подушки безопасности, да и природа позаботилась о крепких костях.
Некоторые птенцы, оказавшиеся внизу около скал, не могут сами добраться до берега, так как на пути расположена бетонная преграда. Поэтому сейчас на месте постоянно дежурят орнитологи и экологи. Всех птенцов, которые проходят через их руки, они взвешивают и измеряют, некоторых - окольцовывают. Кроме этих помощников внизу никому больше находиться нельзя. Любители природы могут наблюдать за происходящим со смотровой площадки - причем, из года в год таких туристов, специально приезжающих на Гельголанд в это время, становится все больше и больше.
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