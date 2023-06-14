Кадыров сообщил, что Адам Делимханов жив и здоров

По данным из Украины, депутат Госдумы Адам Делимханов убит при обстреле в Приморске вместе с еще сотнями военных РФ. В России утверждают, что Делимханов не убит, а ранен, но достоверных подтверждений не приводят.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что депутат Госдумы РФ Адам Делимханов жив и не ранен.

"Адам Султанович жив-здоров и даже не ранен", - написал Кадыров в своем канале в Telegram в среду, 14 июня.

Кадыров также разместил в канале фото, на котором он вместе с Делимхановым и другими чеченскими чиновниками осматривают карту. Ранее в СМИ появилась информация о том, что приближенный главы Чечни, депутат Делимханов ранен или даже погиб в ходе боевых действий в Украине.

Об ранении чеченского командира сообщил, в частности, телеканал министерства обороны РФ "Звезда", ссылаясь на представителей Госдумы. Таким образом, утверждала "Звезда", опровергнуты "сообщения некоторых Telegram-каналов о гибели Делимханова". Телеканал не уточнил, где и когда именно был ранен Адам Делимханов.

Между тем Telegram-канал "Агентство.Новости" обращает внимание на то , что первоначальная новость "Звезды" о ранении Делимханова несколько раз переписывалась: сначала в ней была ссылка на пресс-службу Госдумы, затем - на пресс-службу ЛДПР, а потом - на думскую журналистку Мадину Шавлохову.

В свою очередь ТАСС приводил заявление командира отряда "Ахмат" Апты Алаудинова, что Делимханов жив и находится в Чечне. Однако "Агентство.Новости" сочло опровержением слов Алаудинова опубликованный чуть позже его же пост в Telegram: "Полностью снимаю все подразделения дислоцированные в Марьинском направлении, выезжаю в направлении места происшествия с Делимхановым Адам Султановичем. Поступила команда от Рамзана Ахматовича Кадырова найти его там любыми путями и вывезти чего бы это ни стоило". "Два из трех опровержения гибели Делимханова оказались фейками", - делает вывод "Агентство.Новости".

Кадыров заявил, что Делимханов не выходит на связь

Сам Кадыров ранее написал в Telegram-канале, что Делимханов не выходит на связь. "Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесен удар, чтобы все-таки я смог найти моего дорогого брата, - говорится в посте. - Вознаграждение обещаю щедрое и очень прошу посодействовать".

Ранее в тот же день воюющий в рядах ВСУ украинский журналист и политолог Кирилл Сазонов сообщил в соцсетях, что Адам Делимханов был убит при обстреле в городе Приморске Запорожской области. Одновременно, по данным Сазонова, погибли около 200 российских военных.

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